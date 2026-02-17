Клиенты МТС смогут оплачивать покупки через SberPay

Платёжный сервис SberPay интегрировали в систему МТС Pay. Таким образом доступ к системе получили 11 миллионов человек, говорится в пресс-релизе Сбера.

Сервис уже работает в приложении «Мой МТС» и скоро появится на всех площадках МТС и её партнёров. Опция доступна даже тем клиентам, у которых не установлено приложение СберБанк Онлайн.

Для оплаты на сайте или в приложении необходимо нажать на зелёную кнопку SberPay, выбрать нужный счёт (баланс отобразится автоматически) и подтвердить платёж — всё происходит за несколько секунд. Данные счёта и баланс остаются конфиденциальными и не передаются в торговую точку, — объясняет директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин.

Для клиентов МТС это означает расширение возможностей для оплаты покупок, в том числе в онлайн-магазинах, отмечает бизнес-лидер стрима МТС Pay Алексей Калина.

Таким образом, мы не только делаем МТС Pay более вариативным, но и поддерживаем развитие альтернативных способов оплаты на рынке в целом. Благодаря этому в 2025 году объём транзакций через сервис вырос на 33% год к году, — добавляет представитель МТС.

Сбер постоянно расширяет возможности для альтернативных платежей — по итогам 2025 года сумма оплаты альтернативными способами в банке превысила 5 триллионов рублей. Растёт популярность оплаты по биометрии, динамично развивается сервис оплаты Вжух для IPhone, остаются востребованными SberPay и оплата по QR-коду. Кроме того, доступна оплата через сервис рассрочки прямо в магазинах.

