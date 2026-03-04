Назван самый удобный способ платить по счетам

Сегодня никто не хочет терять время в очередях и на заполнение различных документов. Именно поэтому онлайн-сервис Сбербанка стал настоящим спасением для тех, кто привык экономить своё время. Если хотите научиться оплачивать счета буквально за пару минут, тогда обязательно установите СберБанк Онлайн на свой смартфон. Расскажем, какие счета вы сможете оплачивать с помощью сервиса, почему это удобно, а главное — надёжно.

© wayhomestudio/Freepik

Почему стоит оплачивать счета через СберБанк Онлайн

Экономия времени . Платежи доступны круглосуточно, вне зависимости от графика работы отделений. Нет необходимости посещать банк и ожидать своей очереди. Вся операция займёт считаные секунды: достаточно выбрать услугу, ввести сумму и подтвердить операцию.

. Платежи доступны круглосуточно, вне зависимости от графика работы отделений. Нет необходимости посещать банк и ожидать своей очереди. Вся операция займёт считаные секунды: достаточно выбрать услугу, ввести сумму и подтвердить операцию. Простота и удобство . Система автоматически заполняет реквизиты при оплате по названию организации и QR-коду. Для регулярных платежей можно создать шаблоны, а для автоматических — настроить автоплатежи.

. Система автоматически заполняет реквизиты при оплате по названию организации и QR-коду. Для регулярных платежей можно создать шаблоны, а для автоматических — настроить автоплатежи. Безопасность транзакций . В СберБанк Онлайн есть многоуровневая система защиты: вход по логину и паролю, подтверждение операций с помощью кода в СМС, автоматическое завершение сессии при длительном бездействии, а передаваемые данные защищены надёжным шифрованием.

. В СберБанк Онлайн есть многоуровневая система защиты: вход по логину и паролю, подтверждение операций с помощью кода в СМС, автоматическое завершение сессии при длительном бездействии, а передаваемые данные защищены надёжным шифрованием. Финансовая выгода . Многие транзакции в СберБанк Онлайн проводятся без комиссии или по сниженным тарифам по сравнению с оплатой через кассу банка.

. Многие транзакции в СберБанк Онлайн проводятся без комиссии или по сниженным тарифам по сравнению с оплатой через кассу банка. Доступность и мобильность . Сервис доступен через мобильное приложение и веб-браузер. Вы можете проводить операции из любого региона России. Главное — наличие интернета.

. Сервис доступен через мобильное приложение и веб-браузер. Вы можете проводить операции из любого региона России. Главное — наличие интернета. Доступ к истории операций . Все проведённые платежи сохраняются в истории операций. Электронные чеки доступны в любое время.

. Все проведённые платежи сохраняются в истории операций. Электронные чеки доступны в любое время. Экологичность. Отказ от бумажных квитанций и чеков снижает нагрузку на окружающую среду. Все документы хранятся в цифровом формате — это современно и надёжно.

Какие счета можно оплачивать

Через СберБанк Онлайн можно оплатить любые счета — услуги, сервисы и товары:

услуги ЖКХ;

штрафы и сборы;

мобильная связь и интернет;

кружки и секции;

платежи в пользу юрлиц и предпринимателей.

Как оплатить счёт через СберБанк Онлайн

Шаг 1. Авторизуйтесь в приложении или интернет-банке

Для входа в приложение СберБанк Онлайн введите пароль. Войти в личный кабинет в веб-браузере можно несколькими способами: по номеру карты и паролю, по логину и паролю, по номеру телефона и паролю, а также путём сканирования QR-кода через приложение.

© sberbank.ru

Шаг 2. Перейдите в раздел платежей

© sberbank.ru

Шаг 3. Заполните поручение и проведите платёж

Заполнить платёжное поручение и оплатить его можно несколькими способами:

По названию организации

Выберите категорию платежа. Например, «ЖКХ», «Мобильная связь», «Образование» — в зависимости от счёта. В строку поиска введите название организации и выберите из списка нужную. Укажите запрашиваемые данные в зависимости от категории платежа (номер лицевого счёта, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), уникальный идентификатор начисления (УИН)). Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

© sberbank.ru

По QR-коду

Если на счёте есть QR-код, нажмите «Сканировать QR» в приложении или «Оплатить по QR» в личном кабинете. Наведите камеру на код или загрузите его из галереи. Данные заполнятся автоматически. Проверьте реквизиты, сумму и подтвердите платёж.

© СберБанк Онлайн: веб-версия и приложение

По реквизитам

Если получателя платежа нет в списке, откройте строку «Оплата по реквизитам» и укажите данные из счёта, следуя подсказкам системы.

© sberbank.ru

Полезные советы по оплате счетов

Автоплатежи . Чтобы не пропускать сроки регулярных платежей, настройте автоплатёж: система будет списывать сумму автоматически в указанную дату.

. Чтобы не пропускать сроки регулярных платежей, настройте автоплатёж: система будет списывать сумму автоматически в указанную дату. Шаблоны . Если платите регулярно, создайте шаблон — в следующий раз не придётся вводить реквизиты повторно.

. Если платите регулярно, создайте шаблон — в следующий раз не придётся вводить реквизиты повторно. Контроль лимитов. Перед оплатой убедитесь, что на карте достаточно средств, а суточный лимит на переводы не превышен.

Оплата счетов через СберБанк Онлайн: основное

СберБанк Онлайн — это современный и надёжный сервис, позволяющий совершать платежи круглосуточно. С ним не нужно посещать отделение банка и стоять в очередях.

Сервис позволяет оплачивать счета: за коммунальные услуги, штрафы и налоги, мобильную связь и интернет, а также осуществлять переводы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Процесс оплаты понятен и удобен: войдите в мобильное приложение или интернет-банк, перейдите в раздел платежей и выберите подходящий метод внесения реквизитов — по наименованию организации, QR-коду или вручную.

Можно настроить автоплатежи и сохранить шаблоны. Это избавит вас от повторного ввода данных.

