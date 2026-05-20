Хранить деньги на одной банковской карте удобно: не нужно следить за остатками на разных счетах, переключаться между приложениями банков или запоминать пин-коды. Но такая привычка может стоить вам дорого: при потере или краже карты, утечке данных злоумышленники получат доступ ко всем вашим деньгам. Чтобы этого избежать, стоит распределить средства между разными счетами с разными задачами. Рассказываем, как это сделать.

Чем опасна одна карта на все случаи жизни

Когда все средства сконцентрированы на одной карте, которую вы постоянно носите в кошельке или держите в чехле телефона, вы подставляете себя под несколько ударов одновременно:

Потеря или кража карты. Потеряли кошелёк, вытащили карту в метро, забыли в такси — мошенникам достаточно нескольких минут, чтобы воспользоваться вашей картой для оплаты, особенно если на ней включён бесконтактный платёж без лимита. Списания без вашего ведома. Привязали карту к сомнительному сайту, перешли по фишинговой ссылке или просто оставили данные в приложении с ненадёжной защитой — и с вашего единственного счёта начнут уходить деньги. Блокировка карты банком. Банк может заблокировать карту по подозрению в мошенничестве или при техническом сбое. Если это ваша единственная карта, вы на несколько дней остаётесь без доступа к деньгам.

Разделение средств по разным инструментам помогает лучше контролировать расходы, защищает от спонтанных покупок и позволяет формировать капитал для разных задач. При этом снижаются риски: если с картой что-то случится, остальные деньги будут в безопасности. Алексей Денисов Вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)

Сколько карт нужно иметь: советы экспертов

Все эксперты, опрошенные «Рамблером», считают, что пользоваться одной банковской картой небезопасно. Но и слишком большое количество карт связано с неудобствами.

Чем больше у вас карт, тем сложнее следить за лимитами, комиссиями, платными уведомлениями, подписками и безопасностью. Поэтому большинству людей достаточно иметь 3 карты. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Чернов предлагает распределять деньги по картам следующим образом:

Первая карта — для ежедневных покупок . На ней нужно хранить небольшой остаток и лимиты на операции.

. На ней нужно хранить небольшой остаток и лимиты на операции. Вторая — резервная, в другом банке . Она нужна на случай блокировки первой карты, технического сбоя или потери основной карты.

. Она нужна на случай блокировки первой карты, технического сбоя или потери основной карты. Третья — виртуальная карта для интернет-покупок и подписок. Её лучше пополнять перед каждым платежом или держать на ней минимальный остаток.

Крупные суммы лучше вообще не держать на картах, продолжает эксперт. Для этого он рекомендует использовать накопительные счета и вклады, не забывая про страховой лимит в размере 1,4 миллиона рублей в каждом банке.

С Черновым соглашается директор по аналитике Инго Банка, к.э.н. Василий Кутьин. Он рекомендует сразу же после зачисления дохода на зарплатную карту переводить основную сумму в резервный фонд.

Оперативный резерв (50%-70%) переводите на накопительный счет. Он сочетает доходность и мобильность. Средства легко перевести на счет карты для оплаты товаров и услуг, а также для совершения переводов. Резерв безопасности (10%-30%) — на срочный вклад, обеспечивающий более высокую доходность. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Что делать сейчас, если вы всё ещё храните всё на одной карте

Откройте в своем банке накопительный счёт. Обычно это занимает 5–10 минут в приложении.

Переведите на новый счёт деньги, которые вы не планируете тратить в ближайшие дни, но которые могут понадобиться в скором будущем.

Для интернет-покупок выпустите виртуальную карту. Большинство банков делают это мгновенно и бесплатно.

Эти действия займут не больше получаса, но спасут вас от потенциальных потерь.

