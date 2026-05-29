Как отправить деньги через 900: команды для перевода

Команды через номер 900 — это удобный способ для клиентов Сбербанка быстро перевести деньги по номеру телефона, даже если у вас нет доступа к интернету или мобильному приложению. Всё, что нужно, — это мобильный и привязанная к счёту карта. Разберём подробно, как работает перевод через 900, какие есть ограничения и как избежать ошибок.

Что такое перевод через 900 и как он работает

Номер 900 — это официальный сервисный номер Сбербанка.

Через него держатели карт банка могут:

переводить деньги по номеру телефона;

оплачивать услуги;

проверять баланс;

получать уведомления по операциям.

Главное преимущество сервиса — номера 900 работают совершенно бесплатно для клиентов внутри России. При переводе не требуется интернет, достаточно обычной мобильной связи.

Для использования услуги должен быть подключён мобильный банк. Без него перевести деньги по номеру телефона не получится. Переводы между картами Сбербанка выполняются практически мгновенно. Получателю приходит СМС-уведомление сразу после подтверждения операции.

Условия перевода

Для совершения перевода должны выполняться следующие условия:

У отправителя подключён мобильный банк. Номер телефона отправителя привязан к карте Сбербанка. Получатель — клиент Сбербанка. У получателя номер телефона также привязан к карте. На счёте достаточно средств с учётом комиссии, если она предусмотрена, — к примеру, исчерпан месячный лимит.

Если у человека несколько карт, банк автоматически выберет приоритетную карту для перевода средств.

Лимиты и ограничения

Сбербанк устанавливает лимит на сумму перевода через СМС-команды — до 30 тысяч рублей в сутки. Ограничений по сумме за одну операцию в рамках этого лимита нет.

Кроме того, кредитные карты не поддерживают переводы через 900. Но получить деньги на кредитку можно.

Как перевести деньги через 900 по СМС

Это самый популярный способ перевода с карты на карту через короткие команды.

Формат СМС-команды

Нужно отправить сообщение на номер 900 в следующем формате:

ПЕРЕВОД 9XXXXXXXXXX СУММА

Пример:

ПЕРЕВОД 9123456789 500

В этом случае 500 рублей будут отправлены по номеру телефона получателя.

После отправки СМС Сбербанк пришлёт код для подтверждения операции. Его нужно отправить ответным сообщением в течение нескольких минут.

Если у вас несколько карт

Если к номеру телефона привязано несколько карт, можно указать четыре последние цифры карты списания.

Пример:

ПЕРЕВОД 1234 9123456789 500

Где:

1234 — четыре последние цифры карты;

9123456789 — номер телефона;

500 — сумма перевода.

Это особенно удобно, если вы используете разные дебетовые рублевые карты или кредитные карты для отдельных расходов.

Важные особенности СМС-переводов

Перед отправкой денег учитывайте несколько нюансов:

Валюта отдельно не указывается — перевод идёт в рублях. Но если у получателя карта открыта в другой валюте, при зачислении рубли будут автоматически сконвертированы.

По номеру телефона получателя перевод выполняется только между держателями карт Сбербанка.

Перевод по номеру карты получателя и по телефону — разные операции.

Для подтверждения операции не нужно сообщать код третьим лицам.

Как перевести деньги через 900 с помощью USSD-команды

Ещё один способ — USSD-запрос. Он работает даже на кнопочных телефонах без мобильного банка.

На телефоне нужно набрать:

*900*12*9XXXXXXXXXX*СУММА#

Пример:

*900*12*9123456789*500#

После этого необходимо нажать на кнопку вызова.

Такой формат особенно удобен, если СМС отправляются с задержкой или недоступны. Но у такого способа есть несколько особенностей:

деньги по номеру телефона переводятся с основной карты;

операция требует подтверждения;

интернет не нужен.

USSD-команды часто используют держатели карт Сбербанка для совершения перевода в поездках или при слабом интернете.

Меры безопасности при переводах через 900

При использовании СМС-банкинга соблюдайте осторожность. Несмотря на то что сервис Сбербанка считается защищённым, мошенники нередко используют социальную инженерию и поддельные сообщения для получения доступа к деньгам клиентов.

Основные рекомендации:

Никогда не сообщайте коды подтверждения операции посторонним. Проверяйте номер телефона получателя перед отправкой. Не переводите деньги незнакомцам. Сохраняйте СМС о переводе до зачисления средств. Используйте только официальный номер 900.

Если возникают сомнения, лучше временно отказаться от перевода и связаться со службой поддержки Сбербанка.

Что делать, если перевод не проходит

Иногда переводы денежных средств через 900 могут завершаться ошибкой.

Основные причины:

недостаточно денег на счёте для совершения перевода;

не подключён мобильный банк;

превышены лимиты на сумму перевода;

получатель не подключил СМС-банк;

ошибка в номере телефона.

Также проблемы возможны, если карта заблокирована или операция кажется банку подозрительной. В такой ситуации стоит:

Проверить баланс.

Убедиться, что номер введён правильно.

Повторить операцию позже.

Обратиться в поддержку Сбербанка.

Особенности перевода через СМС-команды Сбербанка

Перевод через 900 — простой способ быстро перевести деньги без интернета и мобильного приложения. Сервис особенно удобен, когда нужно срочно отправить средства на карту Сбербанка по номеру телефона.

Основные преимущества:

мгновенные переводы между картами Сбербанка;

простые СМС и USSD-команды;

работа на любом телефоне;

минимальные требования для совершения перевода.

Но важно помнить о безопасности, проверять реквизиты и соблюдать лимиты на сумму перевода. Тогда переводы денежных средств через номер 900 будут быстрыми и безопасными.

