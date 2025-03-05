Срок исковой давности по кредитам в 2025 году: что нужно знать заёмщику

Объём просроченной задолженности россиян по кредитам достиг по состоянию на январь 1,8 триллиона рублей. Такие займы ещё называют проблемными. Если человек не вносит ежемесячные платежи, то банк или микрофинансовая организация (МФО) может подать на клиента в суд. Сколько на это есть времени и каковы последствия для заёмщика, разбираемся в этом материале.

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Понятие исковой давности

Исковая давность — это период, когда организация или человек может заявить суду о нарушении своих прав и требовать защиты своих интересов. Он установлен в Гражданском кодексе России.

Это означает право, а не обязанность компании или человека (одна сторона) требовать защиты своих прав через суд, когда их не соблюдает другая организация или физическое лицо (другая сторона). Если срок исковой давности истёк и ответчик заявит об этом в суде, то дело может быть оставлено без рассмотрения.

Срок исковой давности по кредитам

Общий срок исковой давности составляет три года в большинстве случаев, касаемых повседневной жизни.

Срок исковой давности может достигать 10 лет в отдельных случаях, например связанных с разногласиями по морским перевозкам опасных грузов. Такие сроки исковой давности называются специальными.

Ко всем кредитам применяется общий срок исковой давности. Если заёмщик перестал выполнять свои обязательства по кредитному договору, то есть вносить ежемесячные платежи, банк может обращаться в суд. Причём с даты первой просрочки.

Тот же принцип действует и для заёмщика. Он может пожаловаться на банк в суд из-за нарушения своих прав. В этом случае действует срок исковой давности три года с момента, когда человек узнал о нарушении со стороны банка.

В каких случаях клиент банка может подать на него в суд

Банк незаконно начислил комиссии и штрафы. Если банк заставляет оплатить неожиданные или необоснованные комиссии, например за ведение счёта, заёмщик может в течение трёх лет подать иск и потребовать отмены такой комиссии. Если человек уже оплатил эту сумму, то через суд можно просить у банка вернуть деньги. Суды часто признают такую комиссию незаконной. Незаконное изменение условий договора. Банк не имеет права по своему усмотрению изменить условия договора, если только в нём не прописано иное. В частности, кредитор не может в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку. Например, банк уведомил клиента, что процент вырос с 10 до 15%, хотя в договоре нет пункта о повышении ставки. В этом случае заёмщик может оспорить неожиданные изменения через суд. Ошибки в расчёте долга. Если заёмщик погасил кредит, но банк продолжает требовать оплату, то человек может оспорить «оставшуюся» задолженность. Суд в таком случае может обязать банк скорректировать данные, и человеку уже не придётся ничего платить сверх погашенного долга. Незаконное списание денег с карты или счёта. Если банк без согласия заёмщика списал деньги для погашения долга, например с зарплатной карты, то заёмщик может подать иск. Особенно если кредитор списал всю зарплату и оставил человека без средств к существованию. Незаконная передача данных коллекторам. Допустим, человек вдруг стал получать звонки от коллекторов, которые требуют погасить долги. По закону это не должно стать для клиента неожиданностью. Банк обязан предупредить его перед передачей данных коллекторам. Если банк передал долг коллекторам без законных оснований или заёмщик не был уведомлен, он может подать иск о защите персональных данных.

Что нужно, чтобы подать в суд на банк

Список обязательных документов:

Исковое заявление — это официальное обращение в суд, в котором человек излагает ситуацию и перечисляет свои требования к банку;

— это официальное обращение в суд, в котором человек излагает ситуацию и перечисляет свои требования к банку; Копия паспорта клиента/заёмщика. Нужна, чтобы подтвердить личность человека. Он выступает как истец; кредитный договор показывает условия, на которых заёмщик взял кредит;

Нужна, чтобы подтвердить личность человека. Он выступает как истец; кредитный договор показывает условия, на которых заёмщик взял кредит; Квитанция об уплате госпошлины. Рассмотрение спора в суде — это платная услуга, за неё нужно уплатить госпошлину. Её стоимость зависит от суммы требований в иске и его характера. Например, если вы хотите компенсировать незаконно списанные банком с вашего счёта штрафы или пени в размере до 20 тысяч рублей, то пошлина составит 4% цены иска.

Когда могут понадобиться дополнительные документы:

Незаконные комиссии, штрафы, перерасчёт долга (график платежей, квитанции, выписки по счёту, переписка с банком, акт сверки задолженности).

(график платежей, квитанции, выписки по счёту, переписка с банком, акт сверки задолженности). Незаконное списание средств с карты или счёта (банковская выписка, заявление в банк о возврате денег, ответ банка на это заявление, если он уже есть).

(банковская выписка, заявление в банк о возврате денег, ответ банка на это заявление, если он уже есть). Незаконная передача долга коллекторам (документы от коллекторов, например, письма, СМС или распечатка звонков, если коллекторы звонили по телефону).

(документы от коллекторов, например, письма, СМС или распечатка звонков, если коллекторы звонили по телефону). Изменение условий кредита без согласия заёмщика (уведомления от банка об изменении пунктов договора, переписка с банком — вдруг заёмщик возражал в чате, это может быть доказательством начала спора).

Бывает и так, что банк отказывается выдать какую-нибудь справку или выписку, нужную для оформления иска. В этой ситуации можно подать в суд ходатайство о запросе доказательств, тогда суд сам истребует у кредитора нужный документ.

Прерывание срока исковой давности

Срок исковой давности может быть прерван, если заёмщик признает свою просрочку платежей по кредиту. После оплаты долга срок исковой давности обнуляется и снова составляет три года.

Период исковой давности также прерывается, если банк и клиент начинают переговоры о реструктуризации задолженности.

Приостановление срока исковой давности

Срок исковой давности можно приостановить, когда возникли обстоятельства, которые препятствуют выполнению обязательств заёмщика. Например, если заёмщик стал временно нетрудоспособным.

Другой случай — когда заёмщик находится в процессе банкротства. Тогда срок исковой давности приостанавливается до того момента, пока этот процесс не завершится.

Как это работает: банкротство — это отдельная процедура, она напрямую не связана с течением или приостановкой срока исковой давности. Банк может в течение трёх лет подать на заёмщика в суд и попытаться таким способом заставить того заплатить долг. Пока суд рассматривает спор, просрочка у человека всё равно остаётся. Это не является основанием для того, чтобы признать клиента банкротом. Для этого нужны другие причины, например отсутствие имущества и источников дохода у заёмщика.

Завершение срока исковой давности

Срок исковой давности завершается автоматически через три года с момента его начала, если он не прерывался или приостанавливался.

Это означает, что ни банк, ни его заёмщик не могут обратиться в суд и там требовать защиты своих интересов.

Конкретно для заёмщика истечение срока исковой давности означает, что кредитор не сможет взыскать сумму долга через суд.

Но даже когда срок исковой давности истёк, сам долг продолжает существовать. Кредитор при этом может пытаться иными способами заставить человека заплатить, например через собственные службы взыскания или коллекторов.

Практика применения сроков исковой давности

Банки и другие кредиторы часто обращаются в суд, когда речь идёт о крупных долгах. Также судебные разбирательства встречаются в тех случаях, когда клиент долгое время уклоняется от выполнения обязательств, рассказал «Рамблеру» адвокат, партнёр Novator Legal Group Александр Катков.

Однако судиться с клиентом — это лишь один из способов требовать уплаты задолженности. Использовать его или нет, зависит от конкретной ситуации, политики кредитора и суммы обязательств, добавляет эксперт.

В большинстве случаев кредиторы предпочитают использовать внесудебные методы взыскания, такие как переговоры, реструктуризация долга, продажа долга коллекторским агентствам или заключение мировых соглашений. Это связано с тем, что судебные процессы требуют времени, ресурсов и не всегда гарантируют полное взыскание задолженности. Судебные разбирательства скорее крайняя мера. Александр Катков Партнер Novator Legal Group, адвокат

Среди внесудебных способов: звонки и СМС заёмщику с напоминанием связаться с банком или просто погасить долг. Кредитор может звонить и родственникам должника. Это законно, если до клиента невозможно дозвониться.

Коротко

Срок исковой давности определяет, в течение какого времени кредитор или заёмщик может обратиться в суд для защиты своих прав.

По кредитам срок исковой давности составляет три года.

Истечение этого периода не означает, что заёмщик может не платить по долгу. Долг остаётся, как и обязательства погасить просрочку.

Право пойти в суд в течение срока исковой давности не означает, что это единственный инструмент банка заставить человека вносить платежи. Взыскать долг можно и без участия суда.

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