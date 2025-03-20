Как правильно давать деньги в долг

Марина Стрельникова
Шон Бетрозовэксперт

Знакомый или родственник попросил в долг. С одной стороны, хочется помочь и есть такая возможность, с другой — терзают сомнения, точно ли вернут деньги. Знакомая ситуация? Рассказываем, как правильно давать деньги в долг.

Как правильно давать деньги в долг
© Fascinadora/iStock.com, Рамблер

Оцените ситуацию

Первым делом оцените — кто и зачем просит у вас в долг. Надёжнее всего, если заёмщик:

  • Ваш близкий друг или родственник.
  • Имеет стабильный доход.
  • Финансово ответственный.
  • Имеет вескую причину для займа, например непредвиденные медицинские расходы.
  • Имеет чёткий план возврата средств.

Прежде чем давать в долг, узнайте:

  • Сколько денег нужно?
  • Для чего понадобились деньги?
  • Может ли ещё кто-то одолжить необходимую сумму?
  • Есть ли другие долги?

Пример, когда можно дать в долг:

Вам звонит лучшая подруга и просит срочно одолжить 50 тысяч рублей. Свою просьбу объясняет так: ей пришло пуш-уведомление от авиакомпании о резком падении цен на нужные билеты. Она рассчитывала оплатить перелёт с зарплаты, которая будет через три дня. У неё есть сбережения, но они лежат на вкладе под высокий процент.

Когда не стоит давать в долг:

  • Вы плохо знаете человека.
  • Вам не могут назвать конкретные сроки и способ возврата денег.
  • Человек, попросивший одолжить деньги, испытывает «хронические» финансовые трудности.
  • У человека есть зависимость (наркомания, алкоголизм, лудомания).
  • Это вся ваша подушка безопасности.

Пример, когда не следует одалживать деньги:

Новый коллега просит занять 20 тысяч рублей до зарплаты. Он пришёл в команду всего 4 дня назад и практически ничего о себе не рассказывал. Вы слышали, как он обсуждал с кем-то ставки на спорт.

Вы можете перестраховаться и проверить платёжеспособность человека через открытые базы данных:

1. Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Достаточно знать Ф. И. О. человека и его дату рождения. Так вы сможете проверить наличие долгов, переданных судебным приставам.

© fssp.gov.ru

2. Федеральная нотариальная палата. Введите Ф. И. О., субъект РФ и дату рождения, чтобы узнать, есть ли у заёмщика заложенное имущество.

© reestr-zalogov.ru

3. Единый реестр о банкротстве. Достаточно вбить в поисковой строке Ф. И. О.

© bankrot.fedresurs.ru

Оформите долг на бумаге

Вы оценили ситуацию и готовы дать деньги в долг. Следующий шаг — закрепить сделку юридически. Для этого составьте расписку или договор займа.

Расписка — односторонний документ, в котором заёмщик лично подтверждает факт получения денег и обязуется их вернуть.

Что необходимо указать в расписке

  • точную сумму займа (и цифрами, и прописью);
  • дату составления;
  • паспортные данные сторон;
  • сведения о факте передачи денег;
  • срок возврата;
  • порядок возврата (единым платежом или частями);
  • проценты, если они предусмотрены;
  • ответственность за неисполнение обязательств.

Обратите внимание: в документе необходимо избегать расплывчатых формулировок: вместо «обязуюсь вернуть деньги позже» следует писать конкретно — «обязуюсь вернуть денежные средства до 01 июня 2025 года». Обязательно должна стоять подпись заёмщика.

Расписка должна быть написана заёмщиком от руки. Это позволит в случае судебного спора провести почерковедческую экспертизу.

Шон Бетрозов
Шон БетрозовАдвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Договор займа — двустороннее соглашение, в котором закрепляются условия предоставления, возврата средств и возможные последствия нарушения обязательств. Документ составляется в письменной форме в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.

Что необходимо указать в договоре займа

В договор включаются те же данные, что и в расписку. При этом могут быть предусмотрены дополнительные условия:

  • обеспечение возврата займа (залог, поручительство);
  • возможность досрочного возврата;
  • порядок начисления процентов при просрочке;
  • размер неустойки;
  • механизм досудебного урегулирования спора;
  • условия передачи прав третьим лицам;
  • график платежей;
  • приложения в виде расчётов или квитанций.

С юридической точки зрения оба документа имеют силу. Однако договор обладает большей структурной полнотой и потенциально расширенным объёмом доказательной базы.

Шон Бетрозов
Шон БетрозовАдвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Обязательно ли заверять документ у нотариуса

Нотариальное удостоверение расписки или договора необязательно, но оно значительно усиливает позицию кредитора, пояснил Бетрозов.

Нотариус может не только удостоверить подписи сторон, но и зафиксировать факт передачи денег. Он может поставить на документе исполнительную надпись. Это специальная отметка, которая даёт право кредитору принудительно взыскать долг с заёмщика, если тот уклоняется от возврата, без обращения в суд.

Передайте деньги

Самая безопасная форма передачи денег — перевод на карту. В комментарии к переводу укажите сумму долга и дату планируемого возврата денежных средств.

Пример:

Допустим, вас попросили одолжить 100 тысяч рублей до 1 января 2026 года. Вы переводите деньги через Сбербанк Онлайн. Под графой «Сколько» у вас есть окно «Сообщение». Пропишите в нём условия займа в свободной форме, например 100 тысяч в долг до 01.01.2026.

© Сбербанк Онлайн

Передавать наличные следует в присутствии свидетелей и обязательно оформлять расписку. Для крупных займов можно использовать банковскую ячейку или эскроу-счёт.

Эскроу-счета — что это и чем они выгодны

Что делать, если деньги не возвращают

Если у вас есть договор или расписка:

Шаг 1. Составьте письменную претензию в деловом стиле с указанием обязательства вернуть сумму в определённый срок.

Шаг 2. Направьте претензию должнику заказным письмом с уведомлением о вручении.

Шаг 3. Если должник так и не исполнил обязательства в указанный срок, обратитесь в суд. В иске укажите все обстоятельства сделки, приложите документальные подтверждения и расчёт задолженности с процентами и неустойкой, если они предусмотрены договором.

При наличии правильно оформленного договора или расписки судебная практика, как правило, складывается в пользу кредитора, подчеркнул Шон Бетрозов.

Если вы дали в долг под устное обещание:

Шаг 1. Соберите все косвенные доказательства: переписки в мессенджерах, электронные переводы с указанием назначения платежа, аудиозаписи, свидетельские показания.

Шаг 2. Попытайтесь получить от должника письменное подтверждение задолженности.

Шаг 3. Обратитесь в суд.

Суд оценивает косвенные доказательства критически и часто признаёт их недостаточными. В большинстве случаев иск без письменного подтверждения займа отклоняется, отметил Бетрозов.

В делах о возврате долга действует простое правило: чем точнее зафиксирован факт передачи денег и чем больше предусмотрено условий в договоре, тем выше вероятность успешного взыскания. Простая фраза «мы же друзья» перестаёт иметь значение в момент, когда деньги превращаются в предмет спора. Юридическая фиксация займа — это не проявление недоверия, а разумная мера защиты своих интересов.

Шон Бетрозов
Шон БетрозовАдвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Как быстро вернут деньги через суд

Судебный процесс может занять от 2–3 месяцев, если суд в вашем регионе не слишком загружен, заёмщик не отрицает долг, никто не пропускает заседания по делу. Спор может затянуться до 1–2 лет, если у суда высокая загруженность, заёмщик оспаривает долг, стороны пропускают заседания.

Если должник категорически не согласен с вашей позицией — заявляет, что подпись в расписке не его, или указывает на поддельные условия в договоре, возникает необходимость в проведении экспертиз, дополнительном сборе доказательств, вызове свидетелей. Каждый из этих шагов способен «набросить» ещё несколько месяцев к сроку судопроизводства.

Шон Бетрозов
Шон БетрозовАдвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

После того как суд первой инстанции примет решение, любая сторона дела может его оспорить в апелляционном суде. Если и там результат не удовлетворяет, можно обратиться в кассационную инстанцию для дальнейшего рассмотрения.

Выигрыш в суде ≠ моментальный возврат денег

Истец не получает деньги сразу после того, как суд выносит решение. Суд выдает исполнительный лист, который передаётся судебным приставам. Они ищут должника, устанавливают его имущество, доходы и обращают на них взыскание. Если у ответчика нет официальных счетов, имущества или он скрывает свои доходы — процесс возврата денег затягивается.

За какой размер долга стоит судиться

В суд стоит идти, если размер долга превышает несколько десятков тысяч рублей, говорит Бетрозов. Такие суммы оправдывают судебные расходы (госпошлина, услуги юриста), трату времени и сил.

Ключевой вопрос: какие реальные шансы взыскать деньги с должника при наличии решения суда. Если у человека нет ни имущества, ни официального заработка, то выигранное дело может превратиться в обычный лист бумаги, который юридически оформлен, но практически не даёт результата.

Шон Бетрозов
Шон БетрозовАдвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России

Коротко

Прежде чем давать кому-либо в долг, оцените, насколько хорошо вы знаете человека. Уточните цель займа, а также как и в какие сроки вам планируют возвращать деньги.

Не следует давать в долг людям, у которых есть «хронические» финансовые проблемы и история невозврата займов. Всегда оценивайте собственные финансовые возможности — не одалживайте некомфортные для вас суммы.

Оформляйте займы юридически, даже если вы даёте в долг родственникам или партнёрам. Это может быть расписка или договор. Так вы обезопасите себя от рисков потерять деньги. Закон предоставляет все инструменты для защиты прав кредитора — важно своевременно ими воспользоваться.

Самый безопасный способ передать деньги — безналичный перевод на карту. В комментарии к переводу укажите, что средства предоставляются в долг до конкретной даты. Так вы оставите «цифровой след» о передаче денег. Если вы даёте в долг наличными, то делайте это при свидетелях и обязательно оформляйте расписку. Для крупных сумм используйте банковскую ячейку или эскроу-счёт.

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