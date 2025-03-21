Что будет, если не платить кредит

Кредиты и другие займы есть почти у 56 миллионов россиян, следует из данных Объединённого кредитного бюро (ОКБ). Причём почти каждый третий заёмщик допустил просрочки по кредитам в январе. Вместе с финансистом Андреем Бархотой разбираемся, что грозит тем, кто не платит кредиты долго.

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Почему становится сложно платить по кредитам

По оценкам ЦБ, на 1 октября доля потребительских кредитов с просрочкой больше 90 дней выросла до 7,9%, а общая сумма «проблемных» задолженностей составила 1,2 триллиона рублей. Многие россияне берут кредит в банке, а затем обращаются ещё и за микрозаймом.

На уплату долгов россияне в среднем тратят 43% заработка, отмечает ОКБ. Средний размер задолженности у каждого заёмщика — около 920 тысяч рублей.

Временные трудности с деньгами

С задержками зарплаты несколько раз в жизни сталкивались 38% россиян, а у 15% это происходило постоянно, показал летний опрос сервиса «Работа.ру». Бывают и ситуации, когда человек теряет работу, а также непредвиденные траты. По оценкам аналитического центра НАФИ, у подавляющего числа жителей страны (73%) нет финансовой подушки, которая поможет продержаться без работы хотя бы три месяца.

Когда доход сокращается, банк всё равно требует выплат. Даже один пропущенный платёж быстро приводит к росту задолженности.

Слишком много кредитов

В России более 13 миллионов человек имеют три и больше кредита, сообщал Банк России. В результате сумма платежей становится больше, чем человек может себе позволить. Иногда кредиты и микрозаймы берут, чтобы погасить другие, — в итоге получается снежный ком из долгов.

© Данные: доклад Центробанка

Непредвиденные обстоятельства

Случаются и более серьёзные проблемы: болезнь, развод, авария или другие неожиданные события. В таких случаях кредитные выплаты часто отходят на второй план, хотя банк продолжает требовать платежи. Уберечь от этого может страховка ипотеки или кредита, но её покупают только 6% россиян, следует из данных «СберСтрахование жизни» и «СберСтрахование».

Что произойдёт при пропуске платежа

За неуплату платежей вовремя грозят большие проценты, особенно если дело касается кредитных карт. Условия у банков разные, но они всегда прописаны в договоре.

Штрафы и пени

Если платёж задержится по техническим причинам — деньги зачислились через банкомат позже нужной даты или перевод «застрял» между банками, то кредитор может отнестись к этому лояльно и не начислить неустойку. Но он также вправе сразу начать штрафовать.

По закону размер штрафа по потребительскому кредиту не может превышать 20% годовых, если банк начисляет проценты за просрочку. Если процентов нет, то каждый день банк будет увеличивать долг на 0,1% от суммы задолженности (ч. 21 ст. 5 ФЗ № 353-ФЗ).

Испорченная кредитная история

Даже одного дня просрочки достаточно, чтобы это отразилось в кредитной истории. Чем больше таких просрочек, тем сложнее потом будет получить новый кредит или кредитную карту. Даже если долг будет полностью погашен, информация о просрочках будет храниться до 10 лет. Бюро кредитных историй хранит кредитную историю семь лет (ч. 1 ст. 7 ФЗ-218).

Что грозит злостным должникам

Чем крупнее кредит, тем более пристальное внимание ему уделяет банк-кредитор, говорит финансист Андрей Бархота. Соответственно, с каждым днём возрастает риск того, что банк будет взыскивать задолженность через суд, — а ещё растёт переплата.

Звонки и уведомления

Сначала банк начнёт звонить и писать, напоминая о долге. Если это не принесёт результата, меры станут жёстче.

Если по ипотеке первый платёж не прошёл вовремя, то в течение недели заёмщику позвонят из банка и напомнят о необходимости уплаты. В случае просроченного платежа больше чем на 60 дней звонки станут регулярными. Андрей Бархота Эксперт финансового рынка, независимый экономист.

Передача долга коллекторам

По словам Бархоты, нередко после 90 дней просроченного платежа банки в случае отсутствия сигнала от заёмщика о готовности платить передают долг на взыскание, то есть коллекторам. Особенно это касается потребительских кредитов без залога, поскольку держать такую ссуду на балансе банка нецелесообразно, отмечает эксперт.

В таком случае все права на долг переходят коллекторам. Они начнут вести переговоры — могут звонить родственникам или на работу.

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Судебное разбирательство

Если есть залог, переговоры с банком могут продлиться 6–9 месяцев, рассказывает Бархота. Сотрудники кредитной организации могут предложить заёмщику реструктурировать платежи. Но если клиент не возобновит платежи, то банк может взыскать с него залоговое имущество — машину или квартиру. В случае затруднений кредитор пойдёт в суд, уточняет эксперт. В таком случае имущество и счета должника арестуют.

Переданный коллекторам долг тоже может привести к таким последствиям. Испробовав все методы воздействия, коллекторское агентство подаст иск. Причём подать оно может не только заявление о взыскании долга, но и иск о защите чести и достоинства. Это происходит, если должник начинает оскорблять сотрудников компании. Доказать это несложно, потому что разговоры с ними записываются.

Банкротство

Кредиторы сами редко подают на банкротство физических лиц. По статистике «Федресурса» за январь — сентябрь 2024 года, к таким мерам они прибегают только в 2,8% случаев. Еще 0,4% инициирует Федеральная налоговая служба (ФНС) России, в остальных случаях сами должники предпочитают пройти эту процедуру.

Банкротство возможно, если должник совсем не может платить и у него нет имущества, которое можно продать, говорит Бархота.

Что делать, если платить стало нечем

Проблемы с деньгами и долги фрустрируют, поэтому многие заёмщики попадают в замкнутый круг. Они берут новый кредит, чтобы погасить старый, и начинают заново платить по нему проценты. Если кредит не одобряют, идут в микрофинансовые организации (МФО), где проценты даже после ограничений по закону могут доходить до 292% годовых, а штрафы — до 130% от суммы долга.

80% заёмщиков совершают одну и ту же ошибку. Когда появляются трудности с платежами, они либо исчезают, либо отрицают проблему и обещают уплатить, хотя понимают, что это едва ли возможно. Андрей Бархота Эксперт финансового рынка, независимый экономист.

В таких случаях стоит перестать приумножать долги. По словам Бархоты, когда кредит один, заёмщик и банк стараются договориться и реализовать реструктуризацию, чтобы должник не попал в чёрный список и не утратил возможность брать кредит.

Договориться с банком

Заёмщик вправе обратиться в банк за реструктуризацией кредита. Можно попросить уменьшить сумму платежей, отсрочить выплаты или увеличить срок кредита. Также у плательщика есть право взять кредитные каникулы.

Рефинансировать кредиты

Когда кредитов несколько, можно подумать о рефинансировании. Тогда банк объединит кредиты в один с более низким платежом. Это облегчит финансовую нагрузку.

Продать имущество

Если есть возможность, лучше продать имущество, чтобы закрыть долг и избежать суда. Важно: имущество в залоге продать будет тоже проблематично.

Коротко

Когда человек не платит кредит, ему будут приходить штрафы за просрочки и начисляться дополнительные проценты.

Банк может начать звонить уже после первой просрочки. Затем звонки станут чаще. Кредитная организация вправе передать долг коллекторам или обратиться в суд.

Большинство заёмщиков отрицают проблему, если у них возникают трудности с оплатой. Но так делать не стоит: лучше договориться с банком о реструктуризации или рефинансировать несколько кредитов.

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