Что будет, если не платить кредит
Кредиты и другие займы есть почти у 56 миллионов россиян, следует из данных Объединённого кредитного бюро (ОКБ). Причём почти каждый третий заёмщик допустил просрочки по кредитам в январе. Вместе с финансистом Андреем Бархотой разбираемся, что грозит тем, кто не платит кредиты долго.
Почему становится сложно платить по кредитам
По оценкам ЦБ, на 1 октября доля потребительских кредитов с просрочкой больше 90 дней выросла до 7,9%, а общая сумма «проблемных» задолженностей составила 1,2 триллиона рублей. Многие россияне берут кредит в банке, а затем обращаются ещё и за микрозаймом.
На уплату долгов россияне в среднем тратят 43% заработка, отмечает ОКБ. Средний размер задолженности у каждого заёмщика — около 920 тысяч рублей.
Временные трудности с деньгами
С задержками зарплаты несколько раз в жизни сталкивались 38% россиян, а у 15% это происходило постоянно, показал летний опрос сервиса «Работа.ру». Бывают и ситуации, когда человек теряет работу, а также непредвиденные траты. По оценкам аналитического центра НАФИ, у подавляющего числа жителей страны (73%) нет финансовой подушки, которая поможет продержаться без работы хотя бы три месяца.
Когда доход сокращается, банк всё равно требует выплат. Даже один пропущенный платёж быстро приводит к росту задолженности.
Слишком много кредитов
В России более 13 миллионов человек имеют три и больше кредита, сообщал Банк России. В результате сумма платежей становится больше, чем человек может себе позволить. Иногда кредиты и микрозаймы берут, чтобы погасить другие, — в итоге получается снежный ком из долгов.
Непредвиденные обстоятельства
Случаются и более серьёзные проблемы: болезнь, развод, авария или другие неожиданные события. В таких случаях кредитные выплаты часто отходят на второй план, хотя банк продолжает требовать платежи. Уберечь от этого может страховка ипотеки или кредита, но её покупают только 6% россиян, следует из данных «СберСтрахование жизни» и «СберСтрахование».
Что произойдёт при пропуске платежа
За неуплату платежей вовремя грозят большие проценты, особенно если дело касается кредитных карт. Условия у банков разные, но они всегда прописаны в договоре.
Штрафы и пени
Если платёж задержится по техническим причинам — деньги зачислились через банкомат позже нужной даты или перевод «застрял» между банками, то кредитор может отнестись к этому лояльно и не начислить неустойку. Но он также вправе сразу начать штрафовать.
По закону размер штрафа по потребительскому кредиту не может превышать 20% годовых, если банк начисляет проценты за просрочку. Если процентов нет, то каждый день банк будет увеличивать долг на 0,1% от суммы задолженности (ч. 21 ст. 5 ФЗ № 353-ФЗ).
Испорченная кредитная история
Даже одного дня просрочки достаточно, чтобы это отразилось в кредитной истории. Чем больше таких просрочек, тем сложнее потом будет получить новый кредит или кредитную карту. Даже если долг будет полностью погашен, информация о просрочках будет храниться до 10 лет. Бюро кредитных историй хранит кредитную историю семь лет (ч. 1 ст. 7 ФЗ-218).
Что грозит злостным должникам
Чем крупнее кредит, тем более пристальное внимание ему уделяет банк-кредитор, говорит финансист Андрей Бархота. Соответственно, с каждым днём возрастает риск того, что банк будет взыскивать задолженность через суд, — а ещё растёт переплата.
Звонки и уведомления
Сначала банк начнёт звонить и писать, напоминая о долге. Если это не принесёт результата, меры станут жёстче.
Если по ипотеке первый платёж не прошёл вовремя, то в течение недели заёмщику позвонят из банка и напомнят о необходимости уплаты. В случае просроченного платежа больше чем на 60 дней звонки станут регулярными.
Передача долга коллекторам
По словам Бархоты, нередко после 90 дней просроченного платежа банки в случае отсутствия сигнала от заёмщика о готовности платить передают долг на взыскание, то есть коллекторам. Особенно это касается потребительских кредитов без залога, поскольку держать такую ссуду на балансе банка нецелесообразно, отмечает эксперт.
В таком случае все права на долг переходят коллекторам. Они начнут вести переговоры — могут звонить родственникам или на работу.
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Судебное разбирательство
Если есть залог, переговоры с банком могут продлиться 6–9 месяцев, рассказывает Бархота. Сотрудники кредитной организации могут предложить заёмщику реструктурировать платежи. Но если клиент не возобновит платежи, то банк может взыскать с него залоговое имущество — машину или квартиру. В случае затруднений кредитор пойдёт в суд, уточняет эксперт. В таком случае имущество и счета должника арестуют.
Переданный коллекторам долг тоже может привести к таким последствиям. Испробовав все методы воздействия, коллекторское агентство подаст иск. Причём подать оно может не только заявление о взыскании долга, но и иск о защите чести и достоинства. Это происходит, если должник начинает оскорблять сотрудников компании. Доказать это несложно, потому что разговоры с ними записываются.
Банкротство
Кредиторы сами редко подают на банкротство физических лиц. По статистике «Федресурса» за январь — сентябрь 2024 года, к таким мерам они прибегают только в 2,8% случаев. Еще 0,4% инициирует Федеральная налоговая служба (ФНС) России, в остальных случаях сами должники предпочитают пройти эту процедуру.
Банкротство возможно, если должник совсем не может платить и у него нет имущества, которое можно продать, говорит Бархота.
Что делать, если платить стало нечем
Проблемы с деньгами и долги фрустрируют, поэтому многие заёмщики попадают в замкнутый круг. Они берут новый кредит, чтобы погасить старый, и начинают заново платить по нему проценты. Если кредит не одобряют, идут в микрофинансовые организации (МФО), где проценты даже после ограничений по закону могут доходить до 292% годовых, а штрафы — до 130% от суммы долга.
80% заёмщиков совершают одну и ту же ошибку. Когда появляются трудности с платежами, они либо исчезают, либо отрицают проблему и обещают уплатить, хотя понимают, что это едва ли возможно.
В таких случаях стоит перестать приумножать долги. По словам Бархоты, когда кредит один, заёмщик и банк стараются договориться и реализовать реструктуризацию, чтобы должник не попал в чёрный список и не утратил возможность брать кредит.
Договориться с банком
Заёмщик вправе обратиться в банк за реструктуризацией кредита. Можно попросить уменьшить сумму платежей, отсрочить выплаты или увеличить срок кредита. Также у плательщика есть право взять кредитные каникулы.
Рефинансировать кредиты
Когда кредитов несколько, можно подумать о рефинансировании. Тогда банк объединит кредиты в один с более низким платежом. Это облегчит финансовую нагрузку.
Продать имущество
Если есть возможность, лучше продать имущество, чтобы закрыть долг и избежать суда. Важно: имущество в залоге продать будет тоже проблематично.
Коротко
Когда человек не платит кредит, ему будут приходить штрафы за просрочки и начисляться дополнительные проценты.
Банк может начать звонить уже после первой просрочки. Затем звонки станут чаще. Кредитная организация вправе передать долг коллекторам или обратиться в суд.
Большинство заёмщиков отрицают проблему, если у них возникают трудности с оплатой. Но так делать не стоит: лучше договориться с банком о реструктуризации или рефинансировать несколько кредитов.