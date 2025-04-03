Как повысить свои шансы на получение кредита

Взять кредит в банке или микрофинансовой организации (МФО) становится всё труднее. Председатель Центробанка недавно подтвердила это, заявив, что «неценовые условия банковского кредитования ужесточились». Разбираемся, что это означает и как повысить свои шансы на одобрение займа.

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Что такое неценовые условия

Неценовые условия, о росте влияния которых на решения банков недавно заявила Эльвира Набиуллина, — это всё то, что не связано напрямую со стоимостью кредита для заёмщика, но всё равно имеет значение при оценке его как клиента. Сюда входят самые разные критерии, помимо платёжеспособности человека. Их можно назвать «скрытыми правилами» одобрения займов.

К неценовым условиям относятся:

Возрастные ограничения. В некоторых банках кредиты стало сложнее получить людям старше 65 лет. Более жёсткие требования к кредитной истории. Банки не только проверяют наличие просрочек, но и анализируют общий кредитный рейтинг заёмщика. Повышенные требования к рабочему стажу. Учитывается не только официальное трудоустройство, но и ваш стаж на последнем месте работы. Например, у Сбера следующие требования:

Зарплатным клиентам нужно иметь не менее 3 месяцев стажа на нынешнем месте работы.

Для других клиентов стаж работы должен быть не менее 6 месяцев, а общий трудовой стаж — не менее одного года за последние 5 лет (полугода для работающих пенсионеров). То есть в вашей трудовой книжке не должно быть долгих «пробелов».

К слову, платёжеспособность заёмщиков сейчас тоже проверяют с куда большим пристрастием. Если раньше можно было рассчитывать на кредит даже при нестабильных доходах, например, если вы фрилансер, то сейчас кредиторы всё чаще требуют от клиентов более стабильного финансового положения.

Внимательнее сейчас следят и за уровнем долговой нагрузки (ПДН). Кредиторам важно, чтобы сумма всех кредитных обязательств клиента не превышала 50–60% от его ежемесячного дохода.

Банки или МФО используют неценовые критерии ещё до начала оценки вашей платёжеспособности, уточняет основатель сервиса «Кредичек» Эльман Мехтиев. Некоторые организации не принимают заявки от лиц, у которых основной доход — это социальные выплаты, приводит пример эксперт.

Сейчас неценовые условия кредитования — это в первую очередь лимиты, которые ограничивают кредитную активность наиболее закредитованных заёмщиков, указывает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Речь об ограничениях, которые вводит Центробанк, чтобы банки не могли выдавать много кредитов людям с высокой долговой нагрузкой. Иными словами, это правила, которые не дают заёмщикам накопить слишком много долгов.

Кроме того, добавляет Волков, многие банки сейчас нуждаются в докапитализации, поэтому сознательно ограничивают приток новых заёмщиков. Это следствие длительного наращивания розничного портфеля, и это видно по увеличению доли отказов, замечает эксперт.

По данным НБКИ, которые есть в распоряжении «Рамблера», доля отказов в кредитах заёмщикам в феврале прошлого года составляла 73,6%, в начале 2025-го она поднялась до 78,3%, а к концу марта достигла 78,7%.

Как повысить шансы на одобрение кредита

Для этого вам нужно в первую очередь добиваться повышения своего персонального кредитного рейтинга, рекомендует Алексей Волков. Это показатель, который отражает вашу кредитоспособность, то есть возможность платить по одному или нескольким займам вовремя и в полном объёме. Обычно индикатор считается в баллах от 1 до 999.

Чтобы кредитный рейтинг был высоким, нужно вовремя погашать займы и не допускать просрочек. Те, у кого есть постоянная работа и стабильный доход, имеют более высокие шансы получить кредит.

Что конкретно можно сделать:

1. Улучшите свою кредитную историю

● Если возможно, закройте действующие кредиты, особенно просроченные. Нужно не только выплатить их, но и подать заявление в банк на закрытие кредита, указывает Эльман Мехтиев.

● Используйте кредитные карты и вносите платежи в беспроцентный период. Не допускайте просрочек.

● Если вам срочно нужны деньги, лучше оформляйте небольшие банковские займы и возвращайте их вовремя. А вот обращение в МФО, наоборот, в будущем может стать стоп-фактором для кредитования.

2. Уменьшите уровень долговой нагрузки

● Проверьте, какой процент вашего дохода уже идёт на погашение кредитов. Эльман Мехтиев указывает: если уровень вашей долговой нагрузки выше 80%, не тратьте время на подачу заявок. Если он между 50 и 80%, шансы есть, но они невысоки. И только если долговая нагрузка меньше 50%, банки будут всерьёз рассматривать вас как заёмщика.

● Уменьшите нынешние долговые обязательства, например за счёт частично-досрочного погашения. Так вы сможете уменьшить ежемесячные платежи, а с ними и уровень долговой нагрузки. Если можете, досрочно закройте хотя бы часть имеющихся кредитов.

● Подавая заявку на кредит, выбирайте меньшую сумму или более долгий срок — это снизит ежемесячный платёж и вашу общую долговую нагрузку.

3. Подтвердите стабильность доходов

● Не все банки просят справку 2-НДФЛ или выписку со счёта, но при возможности лучше предоставить их добровольно. Так вы покажете, какими финансами располагаете.

● Если у вас есть неофициальные доходы, постарайтесь их легализовать. Например, самозанятые могут предоставить налоговые отчёты, а фрилансеры — выписки по карте, в которых видны регулярные поступления денег.

4. Выбирайте банк, где вас уже знают

● Если у вас есть зарплатная карта, попробуйте обратиться за кредитом именно в этот банк — там уже есть данные о ваших доходах и представление о финансовом поведении в целом.

● Если банк, с которым вы ранее взаимодействовали, предлагает вам предодобренный кредит, рассмотрите этот вариант. В этом случае шансы получить заём будут выше, чем в незнакомом банке.

5. Оформите кредит с поручителем или залогом

● Если деньги очень нужны, поручитель с хорошей кредитной историей может значительно повысить ваши шансы на кредит.

● Потребительский кредит под залог, например машины или квартиры. Некоторые банки сами предлагают такие варианты. В таком случае ваше имущество станет для кредитора дополнительной гарантией возврата денег.

6. Оформите страховку

● Иногда банки лояльнее относятся к заёмщикам, которые соглашаются на дополнительное страхование. Обычно речь идёт о страховке от потери трудоспособности. Для банка такой полис означает, что, даже если вы лишитесь доходов, он сможет получить выплаты по вашему кредиту. Но прежде чем соглашаться, важно оценить, не сделает ли такая страховка кредит слишком дорогим.

Коротко

Получить кредит с начала 2025 года стало сложнее. Теперь банки жёстче оценивают доходы потенциальных заёмщиков и их возможность расплачиваться по займам.

Но это не значит, что взять кредит нереально. Можно значительно повысить свои шансы на это, улучшив кредитную историю и финансовую дисциплину в целом.

Также можно показать банку все возможные источники дохода или попробовать взять заём под залог имущества.

При этом не стоит пытаться взять кредит любой ценой. Подходите к вопросу взвешенно, учитывая свои возможности, иначе обязательства могут подорвать вашу финансовую устойчивость.

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