Как банки проверяют клиентов перед выдачей кредита и как пройти проверку

Если вы хотите взять кредит, банк обязательно проверит вашу благонадёжность. Это стандартная процедура, которая помогает финансовым организациям снизить риски. Чтобы «отсечь» недобросовестных заёмщиков, банки изучают не только кредитную историю и доход претендентов. Иногда они смотрят даже на социальные сети потенциальных заёмщиков. Разбираемся, на что именно обращают внимание банки и как повысить свои шансы на одобрение займа.

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Что влияет на решение банка о кредитовании

С точки зрения банков выдать кредит значит не столько дать деньги в долг, сколько инвестировать их в заёмщика. Кредиторы зарабатывают на процентах, а это возможно, только если клиент платит. Поэтому задача номер один для них — выдать деньги тому, кто с высокой вероятностью вернёт их вовремя со всеми причитающимися надбавками.

В нынешних экономических условиях банки проявляют даже большую осторожность, чем раньше. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года отказы в потребительских кредитах получили более 75% тех, кто подал заявки.

На решение банков влияют сразу несколько факторов:

кредитная история (КИ);

уровень дохода;

соотношение долговой нагрузки и дохода;

стабильность занятости;

наличие в прошлом просрочек, судимостей, банкротств.

Оценка этих параметров помогает принять решение: одобрить кредит, отказать или предложить менее выгодные условия. Она проходит в несколько этапов, и получить отказ можно на любом из них. Далее мы кратко опишем каждый из уровней проверки и расскажем, как к ней можно подготовиться.

Человек или машина: что такое скоринг и андеррайтинг

Для проверки заявок банки пользуются двумя разными методами: скорингом и андеррайтингом.

Скоринг — это автоматизированная проверка с помощью специальных программ, которые оценивают кредитоспособность потенциального заёмщика по заранее заданным параметрам.

Скоринг — это программа, созданная на основе статистических данных конкретного банка. Система анализирует все ранее взятые и выплаченные кредиты и сопоставляет их с данными заёмщиков. Анализ позволяет понять, какие клиенты несут больше рисков, какие у них общие черты. Валерия Голикова Финансовый эксперт, член комитета по финансовым рынкам ВОО «Деловая Россия»

Скоринговые системы анализируют:

анкету заёмщика;

данные из его кредитной истории (КИ);

внутрибанковский рейтинг клиента (если он уже сотрудничал с кредитором).

«Фильтры» для скоринга каждый банк настраивает индивидуально, но в целом проверяются те же факторы, о которых мы говорили выше.

Главное преимущество скоринга — скорость. Решение о том, выдавать кредит или нет, система принимает за 5–10 минут, не привлекая к процессу людей. Именно скоринговые программы, а не менеджеры, чаще всего взаимодействуют с клиентами при оформлении экспресс-займов онлайн. Используют их и для обработки офлайн-заявок на небольшие потребительские кредиты, к выдаче которых не слишком строгие требования.

А вот если потенциальному клиенту нужна крупная сумма — ипотека, автокредит или заём на бизнес, — банки пользуются андеррайтингом. Это более глубокая проверка с участием людей.

В ходе неё изучается не только предоставленная самим заёмщиком информация, но и данные о нём из других источников. Андеррайтинг включает в себя скоринг как один из этапов. Далее мы расскажем об этой углублённой проверке.

Как банки оценивают заёмщиков: 5 главных этапов

Первичный скоринг

Первое, что происходит с поданной заявкой на кредит — это её скоринговая проверка, с помощью которой банки отсеивают очевидно бесперспективных заёмщиков. На основании анализа данных система выставляет претендентам итоговый балл, объясняет член комитета по финансовым рынкам ВОО «Деловая Россия» Валерия Голикова. Чем он выше, тем больше шансов на одобрение.

Эксперт перечислила несколько моментов, повышающих шансы заёмщика:

Возраст 30–45 лет.

Женский пол: считается, что у женщин лучше финансовая дисциплина.

Семейное положение: в официальном или гражданском браке.

Большой стаж работы.

Высокая должность и высокая зарплата.

Наличие собственности — недвижимости, автомобиля и так далее.

Счета, открытые в банке-кредиторе.

Всё это не является гарантией одобрения кредита. В разных банках у этих и других характеристик может быть разный «вес». Информацию о том, что именно и как оценивает их скоринговая система, банки предпочитают не раскрывать. Методика проверки считается их интеллектуальной собственностью.

Что может привести к отказу:

Недостоверные данные в анкете.

Телефон «привязан» к проблемному заёмщику в базе банка. Если вы недавно сменили номер, отказать могут из-за «грехов» его предыдущего владельца.

Клиент в чёрном списке банка (даже если КИ идеальная).

Частая смена работы.

Отсутствие семейного статуса.

Регистрация в «проблемном» регионе — с плохой криминальной обстановкой или высокой долей невозвратов.

Если заёмщик получил очень высокий скоринговый балл, ручного андеррайтинга можно избежать, говорит Валерия Голикова. Если результаты средние, анкета уходит на второй этап проверки.

Глубокая проверка кредитоспособности

На этом этапе кредиторы анализируют, могут ли клиенты обслуживать долг, а также их платёжную дисциплину. Для этого сотрудники банка проверяют кредитную историю заёмщиков на наличие стоп-факторов.

В первую очередь их интересует:

своевременно ли клиент платил по предыдущим займам;

если он допускал просрочки, то насколько серьёзные;

сколько у него действующих кредитов;

были ли судебные взыскания, реструктуризации, банкротства.

Далее следует проверка дохода — банк должен убедиться, что вы сможете платить по кредиту без серьёзной нагрузки на бюджет. Для этого при подаче заявки у физлиц запрашивают справку 2-НДФЛ или по форме банка, а у предпринимателей — налоговую отчётность или обороты по расчётному счёту за год.

Опираясь на предоставленную самим заёмщиком и бюро кредитных историй (БКИ) информацию, банки рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН) — соотношение ежемесячных платежей и доходов человека. Если он превышает 50%, очень вероятен отказ в кредитовании. При этом банки учитывают только официальные доходы претендентов, которые они могут подтвердить.

Если у вас «серая» зарплата, подтвердить доход будет сложнее. В качестве решения советую представить альтернативные доказательства: выписки по счетам, договоры подряда, справку о доходах самозанятого. Ещё можно обратиться в банки, которые лояльнее относятся к неофициальным доходам, например, выдают кредиты под залог имущества. Александр Катков Партнер Novator Legal Group, адвокат

Что такое показатель долговой нагрузки

Если вы получаете официально хотя бы часть зарплаты, можно попробовать обратиться в тот банк, где оформлена карта. Он будет более осведомлён о ваших заработках и с большей вероятностью согласится выдать кредит. Если на ту же карту вам поступают и другие доходы, подтвердить свою платёжеспособность можно через средний остаток на счёте за 3–6 месяцев.

Верификация личности и занятости

На этом этапе банку нужно убедиться, что вы — это действительно вы, и что данные в анкете достоверны.

Кредиторы проверяют:

правдива ли информация в анкете;

наличие судимостей, розыска, банкротства (по базам МВД, налоговой, реестру банкротств);

трудоустройство — если есть сомнения, могут позвонить работодателю;

иногда — профиль в социальных сетях.

Если банк найдёт несоответствия — например, вы указали одну должность, а в действительности работаете на другой, это может стать причиной отказа.

В анкете заёмщик указывает номера телефонов контактных лиц. Банки проверяют эти номера, звонят на них, а также на рабочий номер. Сказанное другими сопоставляют со словами клиента и тем, что указано в заявке. Валерия Голикова Финансовый эксперт, член комитета по финансовым рынкам ВОО «Деловая Россия»

Анализ профиля в социальных сетях — практика редкая и неофициальная. Банки делают это в особых случаях. Если на своих страницах клиент, например, жалуется, что его «снова уволили», «опять нет денег» или как-то иначе демонстрирует свою «проблемность», это может повлиять на итоговое решение.

Оценка залога, если потребуется

Если вы берёте ипотеку, автокредит или потребительский заём под залог имущества, банк обязательно проверит предмет залога.

Его решение будет зависеть от:

рыночной стоимости объекта или вещи;

того, корректно ли оформлено право собственности;

наличия арестов, обременений, споров по залогу.

Оценка имущества обычно стандартизирована: банк использует внутренние методики или привлекает аккредитованных оценщиков. Учитывается рыночная стоимость, ликвидность и состояние объекта. Для ипотеки или автокредита залог обязателен, и его оценка влияет на сумму кредита. Обычно банки дают заёмщикам до 70–80% от стоимости покупки. Александр Катков Партнер Novator Legal Group, адвокат

Итоговое решение: одобрение или отказ

Когда банк завершает проверку, он принимает окончательное решение. Если кредит одобрен, вам сообщат условия: сумму, ставку и срок.

На этом этапе важно внимательно изучить договор. Если условия вас устраивают, останется только подписать документы и получить деньги. В случае с ипотекой или автокредитом средства обычно переводят напрямую продавцу, а не на ваш счёт.

Если банк отказал, это не повод опускать руки. Далее мы рассмотрим, что именно может испортить впечатление о вас как о заёмщике и как можно исправить ситуацию.

Что делать, если вам отказали

Во-первых, помните: отказ в одном банке не означает, что другие поступят так же — кредитные политики разных организаций отличаются. Но если кредит не одобряют раз за разом, вам придётся поработать над финансовой репутацией.

Чтобы повысить свои шансы в будущем, важно разобраться, что именно привело к отказу, говорит Александр Катков. Банк обязан назвать вам формальную причину своего негативного решения, но не всегда называет реальную. Часто формулировки бывают размытыми, например, «несоответствие критериям банка».

Если конкретная причина отказа вам непонятна, попробуйте запросить у кредитора детали. Тогда вы поймёте, что делать дальше. Например, если заём не одобрили из-за высокой долговой нагрузки, можно попытаться уменьшить запрашиваемую сумму или закрыть часть других долгов.

Типичные причины отказов:

Плохая кредитная история. Попробуйте взять и аккуратно выплатить небольшой товарный кредит или открыть кредитную карту и регулярно пользоваться ею — так вы улучшите репутацию. Низкий доход. Уменьшите сумму кредита или увеличьте срок, найдите созаёмщика или поручителя, предоставьте залог. Отсутствие официального стажа. Попробуйте обратиться в банк, где получаете зарплату. Рассмотрите вариант кредита под залог или найдите созаёмщика.

Поработав над своими слабыми местами, подайте новую заявку на кредит через 2–6 месяцев. Кредитные организации (особенно те, где у вас уже есть счёт) могут пересмотреть решение, если вы предоставите дополнительные документы или привлечёте созаёмщика.

Главное — не подавать множество заявок подряд: частые запросы в БКИ ухудшают кредитную историю и снижают шансы одобрения. Некоторые банки учитывают даже отказы других кредиторов, к которым вы недавно обращались.

Как повысить шансы, если вы ещё не подавали заявок

Самые дальновидные заёмщики начинают работать над своим кредитным имиджем не после отказа банка, а ещё до подачи первой заявки.

Для этого нужно:

Запросить в БКИ свою кредитную историю и при необходимости исправить её. Получить доступ к документу можно бесплатно через Госуслуги или Национальное бюро кредитных историй. Закрыть хотя бы часть уже оформленных кредитов, чтобы снизить нагрузку. Это касается и кредитных карт, особенно если вы ими не пользуетесь. Подготовить документы, подтверждающие доход. Укажите все его источники, даже нерегулярные. В первую очередь подать заявку в банк, с которым вы уже сотрудничаете, например, где получаете зарплату. При необходимости привлечь созаёмщика или поручителя — это увеличит ваши шансы.

Коротко

Перед выдачей кредита банк проводит многоэтапную проверку заёмщика, чтобы минимизировать риски: оценивается его кредитная история, доход, занятость, залог и многое другое. Одобрение или отказ зависят от совокупности всех этих факторов.

Чтобы пройти проверку успешно, важно подготовиться: собрать документы, устранить долги, подтвердить финансовую благонадёжность.

Чтобы повысить шансы на одобрение до подачи заявки: проверьте и исправьте кредитную историю, закройте ненужные кредиты и карты, соберите документы, подтверждающие доход.

При оформлении заявки: выбирайте банк, где у вас есть зарплатный счёт; укажите все источники дохода, избегайте множественных запросов в разные банки.

Главное — не скрывать информацию. Банки ценят прозрачность, а обман легко раскрывается и практически всегда приводит к отказу.

5 нетривиальных причин, из-за которых могут отказать в кредите