Почему банки снижают ставки по кредитам перед заседанием ЦБ

В апреле ставки по кредитам в крупнейших банках снизились на 5%. Сейчас средняя ставка по потребительским кредитам находится на уровне 35%, в то время как в конце марта она была около 40%. За месяц ставки по кредитам снизили 11 банков из топ-15. Минимальная полная стоимость кредита сейчас составляет 28,3%, максимальная — 42%. Почему банки снижают ставки и продолжится ли тенденция, разобрались вместе с экспертами.

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Ставки снижаются по всем видам кредитов, в том числе и по ипотечным. Так, Сбербанк с 14 апреля увеличил размер дисконта на ставку по базовым ипотечным программам для зарплатных клиентов банка с 0,5 до 1%. С 1 апреля ВТБ снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 1,1–1,6 п. п., Абсолют-банк — на 2,2 п. п., Совкомбанк — на 1 п. п., Примсоцбанк — на 1,6 п.п.

Аналогичным образом поступили Банк «Санкт-Петербург», Альфа-Банк, АТБ и другие.

Как снижение ставок объясняют эксперты

В первую очередь снижение ставок по кредитам связано с массовым падением доходностей по вкладам, считает Ольга Горюкова, директор Департамента риск-менеджмента АО «Свой Банк». Это также подтверждают официальные данные Банка России. Так, в начале апреля 2025 года максимальные ставки по вкладам среди 10 крупнейших банков России находились на уровне 20,05%. Для сравнения: в начале января текущего года уровень максимальных процентных ставок был выше и составлял 21,72%.

Снижение ставок по кредитам также связано с переоценкой ожиданий по будущей траектории ключевой ставки, говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Она считает, что Банк России перейдёт к снижению ключевой ставки в середине 2025 года.

Опрошенные «Рамблером» аналитики расходятся во мнении, насколько ЦБ может снизить ставку и когда. По мнению экспертов «Финама», к концу года ключевая ставка может находиться на уровне 16%. Экономисты Совкомбанка смотрят на это более оптимистично: они ожидают снижения «ключа» до 14% к концу 2025 года. Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что Банк России уже сейчас располагает «запасом» около 2 процентных пунктов для снижения ключевой ставки.

Стоит ли сейчас брать кредит

По мнению Горюковой, брать кредит сейчас или нет — зависит от ситуации, в которой находится человек. Если есть возможность подождать, то лучше подождать. Рынок сейчас в ожидании решений Банка России по снижению ключевой ставки уже в ближайшие месяцы. Вслед за ней ставки по потребительским кредитам точно пойдут вниз, уверен эксперт.

Если финансирование требуется в моменте прямо сейчас, то смысла ждать нет, заключает Горюкова. По её словам, можно подавать заявку на кредитование под текущие ставки, а со временем, когда ставки снизятся, можно рефинансировать кредит — взять новый под более низкий процент. Главное условие, которое важно соблюдать заёмщику: не допускать просроченной задолженности по своим кредитам к моменту рефинансирования.

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