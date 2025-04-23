POS-кредиты: что это и стоит ли их брать

Оплата частями — удобная опция, которая позволяет получить товар сразу, а расплатиться за него позже частями. До этого «Рамблер» уже рассказывал про покупки в рассрочку. В этот раз разбираемся с POS-кредитами: что это, как работает, можно ли оформить такой заём при действующем самозапрете, а также на что обратить внимание перед заключением договора.

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Что такое POS-кредит

POS-кредит — это потребительский заём, который выдают в магазине на определённый товар. POS — это сокращение английского понятия point of sale, что переводится как «точка продаж». Такой способ оплаты часто предлагают в магазинах техники или мебели.

Магазин в этой схеме лишь посредник — сам кредит выдаёт банк или микрофинансовая организация (МФО), с которыми у продавца есть договор, пояснила «Рамблеру» основатель Vedeneeva Consulting Group Анна Веденеева.

Какие условия обычно предлагают по POS-кредитам

Сумма: до 1 миллиона рублей.

Срок: от 6 до 36 месяцев.

Процентная ставка: 0% на льготный период на 1–12 месяцев, далее 5–50% годовых.

Оформление POS-кредита занимает 10–30 минут. Чтобы получить заём, достаточно паспорта.

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Куда и как вносить деньги за POS-кредит

Реквизиты для выплат по POS-кредиту прописаны в договоре:

Наименование банка или МФО.

Номер расчётного счёта.

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

БИК (для банка).

Как вносить платежи по POS-кредиту:

Через личный кабинет на сайте банка или МФО.

Через мобильное приложение.

В банкомате или платёжном терминале.

Онлайн-переводом по реквизитам.

В кассе банка.

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Можно ли оформить POS-кредит с самозапретом

Нет. Если вы установили самозапрет на кредиты, вам откажут в POS-кредите. Самозапрет блокирует любые новые потребительские кредиты, кроме ипотеки, автокредита, образовательного кредита.

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Можно ли погасить POS-кредит досрочно

По закону заёмщик может закрыть POS-кредит досрочно без штрафов. В таком случае кредитор пересчитает проценты только за фактическое время пользования деньгами, сказала Веденеева.

В первые 30 дней с момента оформления достаточно положить на счёт всю сумму долга с учётом процентов. Если 30 дней уже прошло, необходимо уведомить банк или МФО о планах погасить кредит раньше срока. Сделать это можно:

В мобильном приложении. На сайте. В отделении.

Важно. Прежде чем досрочно закрывать POS-кредит, проверьте условия раннего погашения в договоре.

Что будет с POS-кредитом, если вернуть товар

Договор кредита расторгается, как только магазин возвращает деньги банку или МФО, рассказал финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

Как это работает:

Покупатель сдаёт товар в магазин по гарантии или в течение 14 дней после покупки. Если от товара отказались из-за неисправности, его могут отправить на экспертизу. Если продавец принимает товар обратно, он обязан выдать покупателю акт о возврате. Договор купли-продажи при этом аннулируется. Продавец уведомляет кредитора о возврате и переводит ему деньги за товар. Кредитор списывает долг с покупателя. Это может занять 5–10 дней.

Пока деньги не вернутся в банк, формально кредит остаётся открытым и по нему нужно вносить платежи. Просрочка может испортить кредитную историю, предупредила Анна Веденеева.

Обязательно запросите у банка или МФО справку о закрытии кредита. Также рекомендуется проверить через НБКИ свою кредитную историю — нет ли там лишних непогашенных займов.

6 советов от экспертов перед оформлением POS-кредита

Уточните льготный период по ставке и её итоговый размер. 0% может превратиться в 30% после 1 месяца. Проверьте скрытые комиссии и страховки. Их могут добавить без спроса. Узнайте, какие штрафы грозят за просрочку. Кредиторы могут брать 1–2% за каждый день просрочки. Не берите долгий кредит на мелкие покупки — это невыгодно из-за переплаты по процентам. Не поддавайтесь на уговоры продавцов. Если вы не рассчитывали на покупку, но вдруг вам предложили взять товар в POS-кредит на выгодных условиях, не соглашайтесь сразу. Оцените свою финансовую нагрузку и необходимость покупки. Сравните условия по альтернативным продуктам и посчитайте переплату. Возможно, выгоднее будет оформить рассрочку или взять кредитку с кешбэком.

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Коротко

POS-кредит — это заём под определённую покупку, который оформляется прямо в магазине. Кредит выдаёт не сам продавец, а банк или МФО, с которыми у торговой точки заключен договор. Покупатель сразу получает товар и расплачивается за него по частям с кредитором в течение установленного времени.

Обычно по таким займам выдают до 1 миллиона рублей на 6–36 месяцев. Первое время, от 1 до 12 месяцев, ставка может составлять 0%. После льготного периода она может вырасти до 50% годовых.

Чтобы оформить POS-кредит, нужен только паспорт. Вся процедура занимает 10–30 минут.

POS-кредит можно погасить досрочно. В первые 30 дней после оформления займа через магазин достаточно просто внести всю сумму долга. Если 30 дней уже прошло, нужно сначала сообщить в банк или МФО о планах полностью погасить платёж раньше срока.

В случае, если вы вернули в магазин купленный в POS-кредит товар, договор кредита будет расторгнут только в момент получения кредитором денег от магазина. До этого вам необходимо переводить деньги по графику, иначе возможны санкции за просрочку в виде начисления пеней.

Если у вас оформлен самозапрет на кредиты, взять POS-кредит не получится.

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