Эксперты рассказали, почему россияне не справляются с долгами

По данным Центробанка, размер просроченной задолженности россиян по кредитам достиг исторического максимума — 1,5 триллиона рублей. С начала 2023 года он вырос почти на 500 миллиардов рублей, то есть на 50%. О том, почему должники перестали справляться с обязательствами и что может остановить рост просрочки, «Рамблеру» рассказали эксперты.

Почему растёт задолженность

Основной рост задолженности пришёлся на необеспеченные потребительские кредиты, выданные в 2023–2024 годах заёмщикам, у которых в тот момент уже была высокая долговая нагрузка, объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Сейчас мы наблюдаем сочетание нескольких факторов, которое приводит к образованию просрочки: высокая долговая нагрузка, высокие процентные ставки и значительная инфляция, пояснил эксперт.

Кроме того, в последние два года банки активно наращивали розничные кредитные портфели, часто игнорируя регуляторные ограничения: нестрого проверяли указанный заёмщиком доход, не требовали справки для не слишком крупных сумм. Это и послужило основанием для роста просрочек, считает доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Некоторые кредиторы также расширяли портфель за счёт клиентов с плохой или отсутствующей кредитной историей, компенсируя риски повышенными ставками — на уровне 35% и выше. Финансовую нагрузку такого уровня способен выдержать далеко не каждый семейный бюджет. Поэтому, по словам Белянчиковой, замедление темпов кредитования сопровождается ростом доли проблемной задолженности среди тех, кто переоценил собственные возможности.

Тенденция сохраняется и сегодня: даже после снижения ключевой ставки многие кредитные организации не спешат снижать ставки по кредитам. И это продолжает давить на заёмщиков. В таких условиях россияне почти утратили возможность погашать старую задолженность за счёт новых ссуд, предупредил руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П.А. Столыпина Сергей Васильковский.

Эксперты указывают ещё на один существенный аспект — постепенное погашение «качественных» займов, платежи по которым поступают в срок. По мере погашения таких займов кредитный портфель банков ухудшается, так как новые кредиты сейчас практически не выдаются.

Что будет дальше

Ситуацию не стоит оценивать лишь по абсолютным цифрам, считает управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. По его словам, гораздо эффективнее смотреть на соотношение просроченных кредитов к общему количеству выданных займов. Их доля сейчас составляет 5,7%, что выглядит тревожно, но не означает кризиса неплатежей, подчеркнул эксперт.

Банк России следит за ситуацией и периодически вводит макропруденциальные лимиты — это инструменты для ограничения выдачи кредитов и займов, которые сдерживают темпы кредитования. По словам Полухина, ужесточение этих мер во второй половине 2024 года повлияло на то, что банки стали чаще отказывать наиболее рискованным группам заёмщиков. Но проблемные ссуды в их портфелях будут «вызревать» как минимум до конца текущего года.

По мнению Гришунина, эффективность мер регулятора снижается из-за слабого роста доходов населения. Рост заработных плат распределён крайне неравномерно между секторами экономики, причём в ряде отраслей повышения доходов работников совсем не наблюдается, отмечает эксперт. Этот фактор в совокупности с низкой финансовой грамотностью вынуждает людей брать кредиты по ставкам 30% и выше, поясняет он.

В связи с этим директор НРА полагает, что увеличение количества проблемных кредитов может продолжиться и в абсолютном, и относительном выражении. Начало снижения объёмов просрочки он прогнозирует при ключевой ставке ниже 12%.

Сгладить ситуацию могло бы существенное замедление инфляции и снижение ставок по кредитам, предполагает Полухин. По его мнению, это приведёт к снижению нагрузки на заёмщиков и позволит им рефинансировать дорогие кредиты на более выгодных условиях.

Для заёмщика любая более низкая относительно текущей кредитная ставка будет выгодной. Чем ниже она будет, тем больше вероятность выравнивания платёжного графика и сохранения возможности обслуживать долги, — говорит Полухин.

Чтобы остановить просрочки, государству нужно не только ужесточать условия кредитования и снижать инфляцию, но и заботиться о повышении зарплат и социальной помощи, считает Сергей Васильковский.

Рефинансирование кредитов зависит не только от ставки, хотя её снижение до 8%, безусловно, поможет. Важны ещё уверенность людей в завтрашнем дне и возможности обслуживать вновь взятые обязательства, — говорит экономист.

Впрочем, статистика за последние месяцы говорит о замедлении инфляции, отмечает Татьяна Белянчикова, — а значит, недолго осталось ждать смягчения денежно-кредитной политики. По её мнению, снизить накал ситуации позволит ключевая ставка на уровне 12–14%.

В этой ситуации мы будем чаще говорить о случаях рефинансирования нынешних супердорогих кредитов. Правда, заёмщикам надо помнить, что рефинансирование возможно лишь при отсутствии просрочек, поэтому стоит позаботиться об этом заранее, — резюмирует эксперт.

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