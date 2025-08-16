Как получить семейную ипотеку, если вы в разводе

По данным Сбербанка, в 2025 году выдачи ипотеки в России вновь стали расти. Более 85% кредитов на новостройки в первом полугодии 2025 года банки выдали по программе семейной ипотеки. Некоторые родители уверены, что она доступна только супругам в официальном браке. На самом деле развод не является препятствием, если заёмщик соответствует условиям программы. Разбираемся, какие нюансы нужно учитывать разведённым родителям.

Условия семейной ипотеки

Регистрация брака не входит в число обязательных требований при оформлении семейной ипотеки. В программе могут участвовать полные семьи, одинокие родители или пары, живущие в незарегистрированном браке.

Кредит по программе «Семейная ипотека» могут оформить:

1. Родители ребёнка младше 7 лет.

2. Родители двух и более несовершеннолетних детей при:

покупке новостройки в малых городах (до 50 тысяч жителей), кроме Московской и Ленинградской областей;

покупке жилья в одном из 35 регионов с низкими темпами строительства или собственными программами развития.

3. Родители ребёнка-инвалида.

Если ипотеку оформляют супруги в официальном браке, то по общему правилу один из них становится основным заёмщиком, а второй — созаёмщиком (реже — поручителем). Исключение составляют лишь случаи, когда муж и жена разделили имущественные права по брачному договору. Гражданские супруги также имеют возможность оформить кредит на двоих, но не обязаны поступать таким образом, если не хотят.

Другие параметры программы:

Ставка: от 6% .

. Первоначальный взнос: от 20% (можно маткапиталом).

(можно маткапиталом). Требования: гражданство России у заёмщика и детей.

Срок: определяется банком (обычно до 30 лет ).

). Можно взять до 12 миллионов рублей на жильё в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, до 6 миллионов рублей — в других регионах. Можно взять и больше, но на рыночных условиях: до 30 миллионов — в столицах и до 15 миллионов — в регионах.

на жильё в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, — в других регионах. Можно взять и больше, но на рыночных условиях: — в столицах и — в регионах. Ипотека выдаётся не только на квартиры, но и на строящиеся или готовые дома от подрядчика.

Преимущества семейной ипотеки от Сбера:

Сниженная ставка: от 3,5% на новостройки.

–1% от ставки ипотеки при страховании жизни.

Можно добавить до 3 созаёмщиков.

Онлайн-заявка без паспорта: достаточно Сбер ID или аккаунта на Госуслугах.

Быстрое решение: 90% клиентов получают решение по заявке на ипотеку за 1 минуту.

Широкий выбор объектов: оформить ипотеку можно на жильё в 546 ЖК по всей России.

Важно ли, с кем остались дети

Для получения льготного кредита важен сам факт родительства. То, с кем проживают дети, где они зарегистрированы и кто их воспитывает, значения не имеет. Никаких ограничений по этому пункту в правилах выдачи семейной ипотеки нет.

Принципиальное значение при оформлении кредита имеет только наличие у заёмщика юридических прав на воспитание детей. Если кто-то из родителей утратил родительские права или ограничен в них, взять семейную ипотеку у него не получится.

Некоторые банки могут предъявлять дополнительные требования к заёмщику. В частности, предоставлять льготные условия только тому родителю, который живёт с ребёнком и занимается его воспитанием, говорит руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

В подобной ситуации она рекомендует предоставить банку нотариально заверенное соглашение между родителями, которое регламентирует вопросы воспитания, обеспечения и проживания ребёнка. Оно должно подтверждать участие обоих родителей в жизни ребёнка и поможет второму родителю доказать право на получение льготной ипотеки, заключила эксперт.

Помните, что при оценке надёжности клиента банки учитывают его алиментные обязательства. То есть для получателя алиментов это будет плюсом, потому что расценивается как дополнительный доход, а для плательщика — минусом как дополнительное финансовое бремя.

Можно ли получить семейную ипотеку второй раз

До недавних пор ограничений по количеству льготных ипотек, которые может оформить один человек, не существовало. Можно было закрыть один такой кредит и тут же взять новый, а затем ещё один и так далее.

Однако с 23 декабря 2023 года правительство изменило правила, установив ограничение: одна льготная ипотека на одного человека за всю жизнь. При этом не важно, был этот человек заёмщиком, созаёмщиком или даже поручителем — право на повторную господдержку теряется в любом случае.

Исключений из нового правила всего два. Повторно воспользоваться льготой можно, если:

первый заём получен до изменения правил;

первая ипотека оформлялась по семейной программе.

Повторно оформить семейную ипотеку можно вне зависимости от того, когда был получен первый кредит. Но механизмы при этом будут разными.

Если ипотека оформлялась в браке до 23 декабря 2023 года

В таком случае после расторжения брака оба бывших супруга могут воспользоваться семейной программой ещё раз. Для этого основному заёмщику нужно будет предварительно закрыть действующую семейную ипотеку.

Второй супруг, который по правилам программы автоматически был созаёмщиком, а по закону — совладельцем купленного в браке жилья, вправе обратиться за новым займом до закрытия предыдущего кредита. Но для этого ему придётся выйти из числа созаёмщиков по первому кредиту и отказаться от своих прав на жильё. Если супруги не разделили права на имущество в брачном договоре, то при разводе (или после него) это можно сделать через нотариальное соглашение.

После этого супругам нужно будет обратиться в банк для изменения состава плательщиков ипотеки. Клиенты Сбера могут сделать это в личном кабинете ипотечного заёмщика в Сбербанк Онлайн, на портале Домклик или обратившись в любой офис банка.

Кредитная организация вправе отказать в пересмотре договора, если посчитает основного заёмщика ненадёжным. В случае одобрения потребуется подписать обновлённые документы: дополнительное соглашение к договору кредитования и при необходимости — корректировки в договоры обеспечения и закладную.

Если ипотека оформлялась в браке после 23 декабря 2023 года

Если оба бывших супруга указаны в кредитном договоре — в качестве заёмщика, созаёмщика или поручителя, то повторно получить льготу после изменения правил господдержки можно лишь при соблюдении двух условий:

Старый кредит должен быть закрыт. У потенциального заёмщика должен родиться ещё один ребёнок.

Просто выйти из числа созаёмщиков по прежнему кредиту или отказаться от доли в квартире недостаточно — право на льготу всё равно будет считаться использованным.

Если семейная ипотека в браке не оформлялась

Если семейная ипотека в браке не оформлялась, то каждый из разведённых супругов может получить отдельную семейную ипотеку на общего ребёнка (детей). Это возможно при условии, что супруги не выступают созаёмщиками или поручителями по кредитам друг друга. Если один из них «присоединится» к ипотеке второго, его право на господдержку будет считаться использованным.

Главное

Развод не является преградой для оформления семейной ипотеки. Если вы заботливый родитель ребёнка, подходящего под условия программы, то семейный статус не помешает вам стать обладателем жилья на льготных условиях.

Оформляли ипотеку до 23 декабря 2023 года? Оба бывших супруга могут взять новый льготный кредит. Основной заёмщик — после выплаты предыдущей ипотеки, а созаёмщик — при условии выхода из договора.

Оформляли ипотеку с 23 декабря 2023 года? Без проблем сможете получить новый кредит после рождения нового малыша при условии закрытия предыдущего займа.

Никогда не брали ипотеку раньше? Отличная новость: даже после развода каждый родитель имеет полное право подать заявку на покупку собственной квартиры на особых льготных условиях, если он не будет указан в кредитном договоре бывшего супруга.

Важно помнить: проживание ребёнка с одним из родителей никак не влияет на ваше право претендовать на льготы. Достаточно быть официальным родителем или усыновителем и иметь подтверждённые родительские права.

