Названа распространённая финансовая ошибка, которая бьёт по карману россиян

Копить или гасить кредит досрочно: что выгоднее?
Когда появляются свободные деньги, хочется направить их на что-то полезное. С одной стороны, приятно быстрее избавиться от долгов. С другой — важно иметь финансовую подушку, которая поможет, если срочно понадобятся деньги. Оба варианта кажутся правильными, и выбор обычно даётся непросто. СберСова разобралась, в каких случаях выгоднее гасить долг, а когда лучше копить.
Когда выгоднее гасить кредит досрочно
Иногда решение о досрочном погашении не требует долгих раздумий. Есть ситуации, когда каждый лишний месяц с займами обходится слишком дорого, и тогда лучше не хранить деньги, а сразу направить их в банк — на погашение задолженности.
Когда лучше погасить кредит досрочно:
- Высокая процентная ставка. Кредитные карты и потребительские займы под 18–25% вынуждают тратить много на проценты.
- Нет других финансовых планов. Когда ближайшие цели закрыты и сформирована подушка безопасности, есть смысл погасить кредит раньше.
- Психологический комфорт. Для многих людей свобода от долгов важнее любых расчётов. Иногда радость от отсутствия обязательств стоит дороже, чем проценты на вкладе.
Интересно: свыше 37% заёмщиков оформляют кредиты в микрофинансовых организациях (МФО). Среди опрошенных 25% берут микрокредиты для покупки бытовой техники, 24% — на продукты и товары для дома, 20% — на выплату другого долга. С учётом высокой стоимости кредитов в МФО 39% стараются гасить долги досрочно, 31% придерживается графика и лишь 13% платят с опозданием.
Когда лучше копить
Иногда досрочное погашение выглядит логичным и правильным шагом, но выгода от него будет незначительной. Всё зависит от условий кредита — в некоторых случаях накопления окажутся более разумным выбором.
Когда лучше не спешить с выплатами:
- Низкая ставка. Если заём взят под 6–8% годовых, то выгода от досрочного погашения не так велика. Деньги можно направить туда, где доходность выше, — на вклад или инвестиции.
- Возможность заработать больше. Иногда вложение (например, в своё образование) приносит больше пользы, чем закрытие кредита досрочно.
- Нужна финансовая подушка безопасности. Отдавать все деньги банку и оставаться с пустым кошельком рискованно. Без накоплений любая непредвиденная ситуация может снова загнать в долги.
Интересно: по результатам опроса, 46,7% россиян оценивают свою кредитную нагрузку как среднюю. Высокой её считают 25,5%, а низкой — 23%, затруднились ответить на вопрос 4,8%.
При этом половина опрошенных уверены, что платежи не должны превышать 25% от зарплаты, а 24,1% считают приемлемым выплачивать до ⅓ дохода, 20,5% — до ½ дохода.
Золотая середина: как совместить накопления и кредиты
Необязательно выбирать только один путь — можно совмещать. Такой подход поможет постепенно сокращать срок кредита и иметь при этом деньги на необходимые и непредвиденные расходы.
Как это работает:
- Часть в кредит, часть в накопления. Можно направлять дополнительные суммы в досрочное погашение, но не забывать параллельно откладывать хотя бы 10–20% дохода.
Пример: Павел ежемесячно вносил дополнительно 5 тысяч рублей по ипотеке и ещё 3 тысячи переводил на накопительный счёт. В итоге срок кредита уменьшался, а вклад постепенно рос.
- Сначала накопления, потом ускоренное погашение. Можно накопить запас на 3–6 месяцев жизни, а уже после этого активно заняться выплатой долгов.
Пример. Светлана за год собрала подушку безопасности в 300 тысяч рублей и только потом стала закрывать автокредит раньше срока. Теперь ей спокойно и с долгом, и с деньгами на руках.
- Расстановка приоритетов. Если займов несколько, сначала лучше гасить те, где ставка выше, а дешёвые платить по графику.
Пример. Семья Сорокиных направляла все свободные деньги на погашение кредитной карты, а ипотеку под 7% закрывала без спешки. Это помогло им снизить финансовую нагрузку и закрыть невыгодную по условиям кредитку.
Нет единственно правильного ответа, куда направить деньги. Всё зависит от уровня дохода, ставки по кредиту, наличия подушки безопасности и личного отношения к долгам. Главное — помнить, что деньги должны работать на вас, а не против вас.
Главное
Появление свободных денежных средств ставит перед человеком непростой выбор: лучше заранее погасить кредит или увеличить финансовую подушку. Часто оба решения выглядят привлекательно и принять правильное решение бывает нелегко.
Лучше погасить кредит досрочно, если его ставка высока (более 18%) или если отсутствуют срочные нужды и имеются стабильные накопления. Однако иногда рациональнее копить деньги, особенно если процент по кредиту низкий (менее 8%), а дополнительные средства можно выгодно инвестировать или использовать для повышения квалификации.
Оптимальное решение — сочетать оба подхода: частично вносить деньги на досрочное погашение кредита, а остаток отправлять на формирование резервного фонда. Так можно одновременно снижать долговое бремя и обеспечивать себя средствами на случай непредвиденных обстоятельств.