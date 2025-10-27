Названа распространённая финансовая ошибка, которая бьёт по карману россиян

Когда появляются свободные деньги, хочется направить их на что-то полезное. С одной стороны, приятно быстрее избавиться от долгов. С другой — важно иметь финансовую подушку, которая поможет, если срочно понадобятся деньги. Оба варианта кажутся правильными, и выбор обычно даётся непросто. СберСова разобралась, в каких случаях выгоднее гасить долг, а когда лучше копить.

Когда выгоднее гасить кредит досрочно

Иногда решение о досрочном погашении не требует долгих раздумий. Есть ситуации, когда каждый лишний месяц с займами обходится слишком дорого, и тогда лучше не хранить деньги, а сразу направить их в банк — на погашение задолженности.

Когда лучше погасить кредит досрочно:

Высокая процентная ставка. Кредитные карты и потребительские займы под 18–25% вынуждают тратить много на проценты.

Нет других финансовых планов . Когда ближайшие цели закрыты и сформирована подушка безопасности, есть смысл погасить кредит раньше.

Психологический комфорт. Для многих людей свобода от долгов важнее любых расчётов. Иногда радость от отсутствия обязательств стоит дороже, чем проценты на вкладе.

Интересно: свыше 37% заёмщиков оформляют кредиты в микрофинансовых организациях (МФО). Среди опрошенных 25% берут микрокредиты для покупки бытовой техники, 24% — на продукты и товары для дома, 20% — на выплату другого долга. С учётом высокой стоимости кредитов в МФО 39% стараются гасить долги досрочно, 31% придерживается графика и лишь 13% платят с опозданием.

Когда лучше копить

Иногда досрочное погашение выглядит логичным и правильным шагом, но выгода от него будет незначительной. Всё зависит от условий кредита — в некоторых случаях накопления окажутся более разумным выбором.

Когда лучше не спешить с выплатами:

Низкая ставка. Если заём взят под 6–8% годовых, то выгода от досрочного погашения не так велика. Деньги можно направить туда, где доходность выше, — на вклад или инвестиции.

Возможность заработать больше. Иногда вложение (например, в своё образование) приносит больше пользы, чем закрытие кредита досрочно.

Нужна финансовая подушка безопасности. Отдавать все деньги банку и оставаться с пустым кошельком рискованно. Без накоплений любая непредвиденная ситуация может снова загнать в долги.

Интересно: по результатам опроса, 46,7% россиян оценивают свою кредитную нагрузку как среднюю. Высокой её считают 25,5%, а низкой — 23%, затруднились ответить на вопрос 4,8%.

При этом половина опрошенных уверены, что платежи не должны превышать 25% от зарплаты, а 24,1% считают приемлемым выплачивать до ⅓ дохода, 20,5% — до ½ дохода.

Золотая середина: как совместить накопления и кредиты

Необязательно выбирать только один путь — можно совмещать. Такой подход поможет постепенно сокращать срок кредита и иметь при этом деньги на необходимые и непредвиденные расходы.

Как это работает:

Часть в кредит, часть в накопления. Можно направлять дополнительные суммы в досрочное погашение, но не забывать параллельно откладывать хотя бы 10–20% дохода.

Пример: Павел ежемесячно вносил дополнительно 5 тысяч рублей по ипотеке и ещё 3 тысячи переводил на накопительный счёт. В итоге срок кредита уменьшался, а вклад постепенно рос.

Сначала накопления, потом ускоренное погашение. Можно накопить запас на 3–6 месяцев жизни, а уже после этого активно заняться выплатой долгов.

Пример. Светлана за год собрала подушку безопасности в 300 тысяч рублей и только потом стала закрывать автокредит раньше срока. Теперь ей спокойно и с долгом, и с деньгами на руках.

Расстановка приоритетов. Если займов несколько, сначала лучше гасить те, где ставка выше, а дешёвые платить по графику.

Пример. Семья Сорокиных направляла все свободные деньги на погашение кредитной карты, а ипотеку под 7% закрывала без спешки. Это помогло им снизить финансовую нагрузку и закрыть невыгодную по условиям кредитку.

Нет единственно правильного ответа, куда направить деньги. Всё зависит от уровня дохода, ставки по кредиту, наличия подушки безопасности и личного отношения к долгам. Главное — помнить, что деньги должны работать на вас, а не против вас.

Главное

Появление свободных денежных средств ставит перед человеком непростой выбор: лучше заранее погасить кредит или увеличить финансовую подушку. Часто оба решения выглядят привлекательно и принять правильное решение бывает нелегко.

Лучше погасить кредит досрочно, если его ставка высока (более 18%) или если отсутствуют срочные нужды и имеются стабильные накопления. Однако иногда рациональнее копить деньги, особенно если процент по кредиту низкий (менее 8%), а дополнительные средства можно выгодно инвестировать или использовать для повышения квалификации.

Оптимальное решение — сочетать оба подхода: частично вносить деньги на досрочное погашение кредита, а остаток отправлять на формирование резервного фонда. Так можно одновременно снижать долговое бремя и обеспечивать себя средствами на случай непредвиденных обстоятельств.

