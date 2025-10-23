Как снизить риски при оформлении микрозайма

Микрозаймы являются более рисковыми долговыми инструментами, чем кредиты и рассрочка. Процентные ставки по ним значительно выше, а срок погашения короче. Но иногда бывают ситуации, когда микрозаём кажется единственным выходом. Рассказываем, как можно проверить микрокредитную организацию перед оформлением займа, чтобы снизить риски, и кому точно не стоит доверять.

Как проверить кредитора

Первое, что нужно сделать, — проверить у микрофинансовой организации (МФО) наличие действующей лицензии Банка России, рассказали «Рамблеру» эксперты. Лицензия подтверждает, что компания работает легально, соблюдает нормативные требования и находится под контролем регулятора. Проверить лицензию можно в реестре на сайте ЦБ.

Компании без лицензии могут заманивать заёмщиков возможностью взять деньги почти без проверок. Но доверять таким предложениям опасно, предупредила CEO Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак. Она назвала два возможных последствия:

Проценты по займам у таких организаций часто не регулируются. Переплаты по долгу могут составлять больше 400%. Получить защиту и помощь при таких займах в случае проблем намного сложнее.

Перед оформлением займа онлайн обязательно нужно проверить, какой сайт указан в лицензии, и оформлять заявку только там. Есть случаи, когда мошенники создают копии сайтов популярных микрофинансовых организаций. Екатерина Казак CEO Cyberbird Fintech Group

Вторым шагом следует изучить сайт потенциального кредитора, сказала инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова. По её словам, на веб-ресурсе должны быть:

Полная контактная информация.

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).

ОГРН (основной государственный регистрационный номер).

Юридический адрес.

Прозрачные условия предоставления услуг: ставки, сроки, комиссии, штрафы.

Калькулятор займа.

Далее стоит проверить рейтинги и отзывы. Лучше изучать отзывы не на сайте компании, а на независимых ресурсах, например: Сравни.ру, Банки.ру или Финуслуги, считает Екатерина Казак. Это позволит увидеть более объективную картину, включая возможные претензии и способы их решения, пояснила она.

Кому точно не стоит доверять

Не следует доверять компаниям, которые обещают выдать заём на любую сумму под низкие проценты, предупредила Казак. Микрофинансовые организации работают в высокорисковом сегменте, поэтому процентные ставки у них традиционно выше, чем по банковским кредитам, пояснила она. Кроме того, по закону предельный лимит для физлиц по микрозаймам составляет 1 миллион рублей. Поэтому обещание «дать много денег почти даром» — это яркий признак мошенничества с целью получения персональных данных, сказала Казак.

Также стоит остерегаться организаций, требующих предоплату за оформление займа и комиссий до подписания договора, добавила эксперт.

Кузнецова призывает с осторожностью относиться к объявлениям вроде «деньги за 5 минут без паспорта и проверок». По закону МФО обязаны проводить оценку своих заёмщиков. Организации должны проверять платёжеспособность клиента, а также сверять инициалы заёмщика с Ф. И. О. владельца счёта или карты, на которые перечисляются деньги.

Насторожить должны и предложения оформить заём в мессенджере или по ссылке на сторонний сайт. Настоящие микрофинансовые организации работают только через официальный сайт и личный кабинет. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

На что обратить внимание в договоре

Перед заключением договора о микрозайме важно ещё раз внимательно проверить все условия. Опрошенные «Рамблером» эксперты рекомендуют обратить внимание на следующие пункты:

Реквизиты . Проверяйте соответствие реквизитов кредитора в договоре с официальными данными из реестра. Некоторые мошенники используют копии документов настоящих МФО, чтобы ввести заёмщиков в заблуждение.

. Проверяйте соответствие реквизитов кредитора в договоре с официальными данными из реестра. Некоторые мошенники используют копии документов настоящих МФО, чтобы ввести заёмщиков в заблуждение. Полная стоимость займа . Убедитесь, что прописаны точные цифры и нет скрытых комиссий. В договоре должно быть ясно, как начисляются проценты и возможные штрафы.​

. Убедитесь, что прописаны точные цифры и нет скрытых комиссий. В договоре должно быть ясно, как начисляются проценты и возможные штрафы.​ Срок возврата и порядок досрочного погашения . Важно понимать дату возврата и возможность вернуть деньги раньше с уменьшением процентов.​

. Важно понимать дату возврата и возможность вернуть деньги раньше с уменьшением процентов.​ Обязательства заёмщика и ответственность за нарушение условий . Какие штрафы или пени предусмотрены за просрочку или неполное погашение.​

. Какие штрафы или пени предусмотрены за просрочку или неполное погашение.​ Отсутствие необоснованных обязательных платежей . В договоре не должно быть пунктов о вступительных взносах, обязательных страховках или платных услугах, если вы на них изначально не соглашались.​

. В договоре не должно быть пунктов о вступительных взносах, обязательных страховках или платных услугах, если вы на них изначально не соглашались.​ Целевое использование займа . Если микрозаём целевой, убедитесь, что условия понятны и подходят под вашу ситуацию.

. Если микрозаём целевой, убедитесь, что условия понятны и подходят под вашу ситуацию. Право передачи долга третьим лицам без уведомления. Этот пункт в договоре может в будущем привести к проблемам с коллекторами.

Недобросовестные компании часто не предоставляют договор для ознакомления заранее, заставляя подписывать документы в стрессе и не давая возможности изучить условия. Это повод отказаться от услуг. Екатерина Казак CEO Cyberbird Fintech Group

5 главных правил при оформлении микрозайма

Используйте микрозаём только как временную меру. Никогда не берите заём, чтобы закрыть другой долг. Выбирайте только легальные МФО с действующей лицензией Банка России. Не подписывайте документы, если условия не совпадают с устной договорённостью. Не передавайте сканы или фотографии своих документов через мессенджеры, особенно в социальных сетях или открытых группах. Внимательно читайте договор. Особое внимание уделяйте пунктам, касающимся комиссий и дополнительных платежей.

Важно помнить, что микрозаём не инструмент для инвестиций и не спасательный круг. Это финансовое обязательство с высокой ценой за спешку. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Главное

Микрозаймы представляют собой долговой инструмент с повышенными ставками. Заёмщик может снизить риски «попасть на проценты» за счёт осторожного выбора кредитора. У микрофинансовой организации должна быть лицензия Банка России, а также сайт с подробной информацией о компании и прозрачными условиями кредитования.

Не доверяйте объявлениям в мессенджерах и предложениям выдать заём под низкий процент без проверок.

Перед подписанием договора с МФО проверяйте реквизиты обеих сторон, полную стоимость кредита, условия погашения, а также право кредитора на передачу долга третьим лицам без уведомления.

