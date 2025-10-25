Как выкупить у банка свой долг и стоит ли это делать

Продажа долгов банками — это устоявшаяся практика на финансовом рынке. Но далеко не все заёмщики знают о такой возможности и понимают, чего им ждать, если их долг был продан. Также существуют способы, позволяющие должнику получить право на распоряжение своей задолженностью. Вместе с экспертами разобрались, как выкупить свой долг у банка и в каких случаях это может быть выгодно.

© Andrii Zorii/iStock.com

Какие долги банк может продать

Продажу долгов регулирует статья 382 Гражданского кодекса. Подобные сделки возможны для соглашений:

по кредитам (кредитные договоры);

по поставкам товаров и услуг (договоры поставки);

по строительным и ремонтным работам (договоры подряда);

по займам денежных средств (договоры займа).

Переуступка прав требования правомерна для разных видов кредитных договоров: ипотечных, потребительских, автокредитных, по кредитной карте или рассрочке.

Некоторые долговые обязательства перепродавать нельзя. К таким относятся:

долги, по которым есть поручитель;

застрахованные долговые обязательства;

компенсации вреда (например, вреда здоровья или морального ущерба);

обязательства перед работниками при реорганизации юрлица;

алиментные долги;

обязательства, связанные с разводом и супружескими спорами.

Когда банк может продать долг

Для того чтобы долг можно было продать, платёж по нему должен быть просрочен. Как правило, банк не прибегает к этому методу сразу — первоначально он пытается добиться от должника оплаты. Взыскание долга делится на два этапа:

soft collection — это лояльная фаза общения с должником. Её цель — напомнить о задолженности, выяснить причины просрочки и позволить должнику договориться с банком о погашении, сохраняя доброжелательные отношения. Обычно применяется на ранних стадиях просрочки (от нескольких дней до 1–3 месяцев в зависимости от политики конкретного банка);

— это лояльная фаза общения с должником. Её цель — напомнить о задолженности, выяснить причины просрочки и позволить должнику договориться с банком о погашении, сохраняя доброжелательные отношения. Обычно применяется на ранних стадиях просрочки (от нескольких дней до 1–3 месяцев в зависимости от политики конкретного банка); hard collection — более настойчивый и жёсткий этап взыскания, когда мягкие методы не принесли результата. Цель — добиться погашения долга любыми законными путями. Могут применяться психологическое давление, обращение в суд, звонки контактным лицам и другие способы.

Если методы взыскания оказались неэффективными, банк может продать проблемный долг третьему лицу. Каждый кредитор определяет свои критерии по сроку, когда перепродажа долга выгоднее, чем попытки самостоятельного взыскания.

Срок зависит от нескольких факторов, например суммы долга. Небольшие долги могут быть проданы быстрее, так как банку невыгодно тратить время и ресурсы на их взыскание. Влияет и поведение самого должника: его готовность выходить на связь, попытки вносить частичные платежи и другие аспекты взаимоотношений с банком.

Кроме просроченной задолженности есть и другое обязательное условие для того, чтобы продать долг. Договор займа должен содержать пункт о переуступке. Этот процесс называется цессией. Первоначальный кредитор (цедент) передаёт право требовать долг третьему лицу (цессионарию) в том состоянии, в котором он находится на данный момент.

Передача прав должна произойти до истечения срока исковой давности. Согласно Гражданскому кодексу этот срок в большинстве случаев составляет три года, но в исключительных обстоятельствах может достигать 10 лет.

Зачем банки продают долги

Банки продают долги, потому что это решение экономически выгоднее, если должник не вносит платежи. Как объяснила отраслевой эксперт Ольга Горюкова, переуступка позволяет банку получить хоть какую-то часть от суммы долга, даже если она значительно меньше первоначальной.

С ней согласен и аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Эксперт объяснил, что просроченные кредиты ухудшают финансовые показатели банка, так как они формируют резервы под возможные убытки. Это, в свою очередь, негативно влияет на отчётность.

Банки, как правило, продают проблемные и бесперспективные долги — когда уже нет никаких шансов заставить заёмщика погасить задолженность, а взыскивать её через суд слишком долго, сложно и дорого. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

Как узнать, что банк продал долг

Даже при наличии согласия должника в договоре банк не может продать долг без уведомления клиента. Последнему должно прийти уведомление об уступке прав требования. Передача долга будет законной, только если кредитная организация уведомит об этом клиента, отправив заказное письмо на его адрес. Если у кредитора не будет доказательств отправки такого письма (например, заверенной копии), передача долга может быть оспорена.

Если клиент банка пропустил или по каким-либо причинам не получил уведомление, он может проверить, кому был продан долг, через портал «Федресурс». Нужно авторизоваться в личном кабинете через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или через электронную подпись. Необходимые сведения о переуступке долга можно посмотреть через вкладку «Коллекторы».

© fedresurs.ru/

Кому банк может продать долг

В первую очередь покупателями просроченных долговых портфелей выступают специальные организации — коллекторские агентства. Такие сделки заключаются с существенной скидкой. Для банка-продавца портфель — это товар, который он готов продать при наличии на рынке спроса на него,поясняет Горюкова.

Банк также может передать долг физическому лицу — закон этого не запрещает. Но такая практика в настоящее время встречается нечасто. Это связано с различными факторами, включая операционные сложности, риски невозврата и предпочтения банков работать с проверенными коллекторскими агентствами.

Более того, банк может переуступить права требования долга и другой кредитной организации. Один банк может выкупить портфель долгов у другого или получить его в результате слияния двух организаций.

При этом сам должник не может лично осуществить сделку, так как является одной из сторон договора. Но закон не запрещает передачу прав требования связанным с должником лицам, например его родственникам или друзьям.

Как выкупить свой долг у банка

Перед выкупом долга у банка клиенту нужно будет выбрать посредника. Это может быть кто-то из окружения, также можно обратиться к услугам юридических компаний. При выборе второго варианта следует соблюдать осторожность, поскольку в интернете можно столкнуться с мошенниками или недобросовестными исполнителями. Горюкова считает обращение к посредникам невыгодным и даже опасным сценарием для должника.

Деятельность банков строго регулируется Банком России, чего не скажешь в отношении деятельности посредников. В этом видятся основные риски для должника. Поэтому, на мой взгляд, должнику лучше постараться договориться с банком по обслуживанию и погашению своего долга, чем обращаться за помощью к посредникам. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Если в качестве покупателя будет выступать супруг, родственник или знакомый должника, план дальнейших действий будет выглядеть так:

Доверенное лицо пытается договориться с банком о заключении договора уступки права требования (цессии). В случае согласия кредитора стороны заключают соглашение и право требования долга переуступается. Заёмщик в индивидуальном порядке производит расчёт, после чего долг считается погашенным.

Продажа осуществляется не за полную стоимость. Как правило, перекупить долг можно за 10–15% от первоначальной суммы задолженности. При этом новый обладатель права требования может взыскать с должника сумму в полном объёме.

Но если новый кредитор — частное лицо, он может простить долг, подарить его или договориться об иных, более выгодных условиях погашения просроченной задолженности. Он сам решает, как распорядиться правом требования долга.

Обычно банки нечасто соглашаются осуществить такую сделку. Им выгоднее работать с крупными компаниями, которые закупают большие объёмы долгов, например с коллекторскими агентствами. Финансовые организации, специализирующиеся на выкупе долгов, предлагают банкам оптовые сделки, которые более рациональны и эффективны с точки зрения управления активами.

Стоит ли выкупать свой долг у банка — риски и подводные камни

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что выкуп долга через посредника может оказаться выгодным для заёмщика, так как позволит закрыть задолженность за небольшую часть её суммы.

Из рисков можно выделить испорченную кредитную историю, кроме того, посредник, привлекаемый для выкупа долга у банка за вознаграждение, может оказаться мошенником. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

Советник председателя правления «Цифра банк» Наталья Тутова отмечает, что какой бы перспективной ни выглядела идея приобрести долг и погасить его на более выгодных условиях, — на деле эта стратегия представляет существенные риски, которые перевешивают потенциальные плюсы.

Большинство подобных «сделок» могут быть квалифицированы как неправомерные действия, направленные на недобросовестное получение имущественной выгоды. При выявлении сговора между заёмщиком и сотрудником банка участники сделки рискуют привлечением к ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), — сказала Наталья Тутова.

По словам эксперта, для юридического лица это влечёт не только судебные разбирательства, но и невосполнимый репутационный ущерб. В свою очередь, для добросовестного заёмщика такие обходные схемы тоже несут правовые риски. Будет проще и правильнее напрямую договориться с банком о заключении мировой сделки или других выгодных условий, говорит представитель «Цифра банка».

Помимо выкупа долга у кредитора, существуют и другие, более распространённые способы урегулирования вопроса с просроченной задолженностью. Кредитор может предложить уменьшить ежемесячные платежи, увеличив срок выплат. Это называется реструктуризацией долга и снижает долговую нагрузку на заёмщика. При этом выплатить сумму придётся в полном объёме.

Реструктуризация долга и кредитные каникулы: основные различия

Кроме того, закон предусматривает право должника на оформление кредитных каникул — это предоставление временной отсрочки по выплате основного долга (или даже процентов).

Обычно кредитные каникулы предоставляются при наступлении определённых жизненных обстоятельств, таких как потеря работы, снижение дохода, болезнь. Если должник предоставит подтверждающие документы, банк обязан пойти ему навстречу и дать отсрочку.

В редких случаях кредитор может согласиться списать часть долга, особенно если заёмщик находится в тяжёлой финансовой ситуации. Выбор конкретного способа снижения долговой нагрузки зависит от материального положения заёмщика, размера долга, наличия залогового имущества и готовности банка идти на компромисс. Если финансовые трудности становятся непомерными, выходом из ситуации может стать процедура банкротства физического лица.

Как оформить кредитные каникулы

Главное

Продажа долгов — обычная практика для банков, позволяющая избавиться от просроченной задолженности. Банк продаёт долг третьему лицу (чаще всего коллекторскому агентству) по договору цессии. При этом в кредитном договоре должен быть пункт о возможности переуступки долга. Перекупить можно разные виды кредитов (потребительские, ипотечные и т. д.).

Банкам выгодно продавать долги, чтобы получить хотя бы часть от суммы, уменьшить резервы на возможные убытки и сократить расходы на взыскание. Продажа долга, как правило, происходит за гораздо меньшую сумму.

При этом покупателем может быть и частное лицо. У заёмщика есть возможность выкупить свой долг у кредитора через посредника. Для этого последнему нужно договориться с банком напрямую.

Перепродажа ипотеки: как это работает и что важно знать заёмщику