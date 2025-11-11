Эксперты рассказали, как сохранить имущество при банкротстве

Если долговая нагрузка становится непосильной, есть способ достичь договорённости с кредиторами через суд — реструктуризация. Это один из возможных этапов банкротства физического лица, однако его основная цель — не продажа имущества с торгов, а разработка нового графика выплат, который будет посилен для должника. Вместе с экспертами разобрались, как проходит реструктуризация и кому она подойдёт.

Что такое реструктуризация долгов через суд

Реструктуризация долга — судебный механизм, который позволяет должнику изменить условия одного или нескольких кредитных договоров, чтобы составить посильный для него график платежей. Реструктуризация проводится в рамках процедуры банкротства, но помогает должнику сохранить имущество и в конечном счёте закрыть обязательства перед кредиторами. При этом гражданин всё равно получает статус банкрота.

Как объяснил генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, введение реструктуризации долгов через суд подразумевает:

снятие всех ранее наложенных на имущество и счета арестов, но только после введения реструктуризации в действие;

мораторий на удовлетворение требований кредиторов и заморозку начисления неустоек, пеней и процентов по всем долгам, которые включены в реестр.

Как проходит процедура реструктуризации

Первые шаги в процедуре судебного банкротства будут одинаковыми вне зависимости от того, хочет гражданин списать долги или провести реструктуризацию. В соответствии с законом должник не только может, но и обязан объявить себя банкротом, если:

Сумма его задолженностей превышает 500 тысяч рублей.

Просрочка платежей составляет более трёх месяцев. Он имеет право подать заявление и раньше, если предвидит свою неспособность исполнять денежные обязательства.

Чтобы заявить о банкротстве, нужно обратиться в арбитражный суд. Списание долгов в некоторых случаях доступно также через МФЦ, но для реструктуризации подойдёт только вариант с судом. В рамках банкротства возможны две процедуры: реструктуризация и реализация имущества. При подаче документов юрист просит суд ввести одну из них.

После того как суд рассмотрит заявление и признает его обоснованным, он выносит определение о введении процедуры реструктуризации долгов, и назначается финансовый управляющий. В течение следующих двух месяцев кредиторы заявляют о своих требованиях, которые управляющий аккумулирует в специальном реестре.

Далее наступает ключевой этап: финансовый управляющий, должник или его юрист разрабатывают проект плана реструктуризации. Кредиторы должны утвердить этот план на собрании, а затем новый график одобряет суд. Максимальный срок, в течение которого должник обязан выплатить всю сумму, составляет пять лет.

Утверждённый план реструктуризации включает в себя детальный график платежей, где для каждого кредитора указаны конкретные сроки и суммы выплат. План обязательно учитывает, сколько должник реально сможет платить каждый месяц. Также он оставляет должнику и его иждивенцам средства на жизнь — в размере до 50 тысяч рублей.

Какие ограничения действуют во время процедуры

Эльман Мехтиев уточнил, что, пока идут реструктуризация долгов и их выплата, для должника действуют следующие ограничения:

осуществление всех крупных сделок (свыше 50 тысяч рублей) и операций с недвижимостью или транспортом — только с согласия финансового управляющего;

запрет передавать имущество в дар;

невозможность брать новые кредиты или иные обязательства, а также выступать поручителем без согласования с финансовым управляющим.

Что происходит с доходами должника

В ходе судебной процедуры доход должника поступает на специальный счёт. Средства на нём копятся с момента присвоения человеку статуса банкрота и до момента утверждения плана реструктуризации. Накопившаяся денежная масса распределяется между кредиторами.

После утверждения плана человек может тратить до 50 тысяч рублей в месяц, что особенно важно для людей с большой зарплатой. Ведь если речь идёт о реализации имущества, должнику будут оставлять только сумму, равную прожиточному минимуму в регионе.

Однако если сумма, выделяемая на жизнь при реструктуризации, оказывается меньше, чем величины прожиточного минимума на должника и его иждивенцев по региону, лимит можно увеличить до этого показателя. Для этого в суд подаётся соответствующее ходатайство.

Когда реструктуризация выгоднее, чем списание долгов

Как объяснила юрист по банкротству и арбитражный управляющий Лейла Юдина, должнику выгоднее начать процедуру реструктуризации, если у него высокий доход или есть имущество, которого он не хочет лишиться. Причём речь идёт не только об имуществе самого должника, но и его супруга. Она привела пример из собственной практики.

Разведённый мужчина захотел пройти процедуру банкротства физического лица. Расторжение брака было оформлено менее трёх лет назад. В период совместной жизни бывшая супруга приобрела автомобиль на собственные средства, зарегистрировав его на себя. Однако этот автомобиль формально мог быть включён в конкурсную массу и продан для погашения долгов. Доверитель стремился избежать огласки своих финансовых проблем перед бывшей супругой и сохранить автомобиль за ней.

В связи с этим, а также с высоким уровнем дохода должника юрист выбрала реструктуризацию долгов вместо реализации имущества.

Реструктуризация позволила:

избежать включения автомобиля бывшей супруги в конкурсную массу;

сохранить уровень дохода должника.

Подводные камни реструктуризации

Юдина указала, что реструктуризация может быть затруднительна для людей с большим количеством долгов перед микрофинансовыми организациями (МФО). По словам юриста, чем больше кредиторов, тем более сложным будет процесс выплаты задолженности.

Иногда клиентам говорят: «Мы объединим всё в один платёж», поэтому люди ошибочно думают, что все долги сольются в один. На самом деле они будут платить каждому кредитору отдельно. То есть если у должника 30−40 микрозаймов, ему нужно будет вносить ежемесячные платежи по реквизитам каждой МФО. Лейла Юдина юрист, арбитражный управляющий

Кроме того, эксперт напомнила, что в случае с МФО, в отличие от банков, повышается вероятность передачи долга коллекторам или возбуждения кредитором исполнительного производства через суд. Снять блокировку счетов и другие ограничения, наложенные приставами, на практике будет проблематично и займёт время.

Несмотря на то что начисление неустоек, пеней и штрафов прекращается, суд может ввести мораторные проценты, предупреждает Юдина. Это мера, которую устанавливают в качестве компенсации за использование заёмных средств. Эти проценты по собственному усмотрению назначает суд или финансовый управляющий. Как правило, они ниже, чем стандартные начисления, но всё же о такой вероятности не стоит забывать.

В свою очередь, Эльман Мехтиев напомнил, чем грозит неисполнение или нарушение установленного графика.

Реструктуризация возможна, только если у должника есть подтверждённый стабильный доход, которого хватит для исполнения согласованного плана в течение установленного срока. Нарушение плана платежей или правил процедуры может привести к переходу на следующий этап банкротства — реализацию имущества, то есть его продажу с торгов. Эльман Мехтиев генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности

Такой же исход может ждать должника, если с кредиторами не удастся договориться. Если график не будет согласован, скорее всего, суд также примет решение о переходе к реализации имущества.

Когда реструктуризация долгов невозможна

Чтобы должник мог успешно пройти процедуру реструктуризации, важно, чтобы в течение всего срока он имел возможность вносить платежи, установленные графиком. Поэтому суд может отказать в введении такой процедуры, если доход гражданина не позволяет ему выполнить обязательства в полном объёме, объясняет Юдина.

Кроме того, реструктуризация невозможна, если должник имеет судимость за экономическое преступление, хищение, уничтожение или повреждение имущества, фиктивное или преднамеренное банкротство.

Просить о реструктуризации также нельзя, если человек уже проходил процедуру банкротства менее пяти лет назад или саму реструктуризацию менее восьми лет назад.

Главное

Реструктуризация долгов через суд — это процедура в рамках банкротства, позволяющая должнику изменить условия своих кредитных договоров. Этот процесс помогает гражданину сохранить имущество и свободно распоряжаться своим доходом в пределах 50 тысяч рублей.

В процедуре реструктуризации человек получает статус банкрота, кредиторы формируют реестр своих требований, а финансовый управляющий совместно с должником разрабатывает план реструктуризации. Он определяет график выплат на срок до пяти лет.

Реструктуризация может быть затруднительной при большом количестве микрозаймов. Кроме того, успех процедуры требует подтверждённого дохода, достаточного для исполнения утверждённого графика, иначе суд может перейти к реализации имущества.

