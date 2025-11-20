Как снять самозапрет на кредиты: инструкция

Самозапрет на оформление кредитов — эффективный инструмент защиты от мошенников, который, по данным Центробанка, использовали уже свыше 17 миллионов человек. Установить такой запрет онлайн можно буквально за пару кликов, а вот с его отменой всё обстоит сложнее. С 1 июня 2025 года правила снятия ограничений ужесточились. В статье разберём, какие шаги необходимо для этого предпринять.

Ключевые изменения в процедуре

В минувшем июне изменились правила отмены самозапрета на кредитование через портал «Госуслуги»: теперь для подачи заявления нужна усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Выпустить УКЭП можно в специальных удостоверяющих центрах или в мобильном приложении Госключ, пройдя дистанционную идентификацию. В последнем случае подписью можно будет пользоваться только в экосистеме Госуслуг.

Для оформления подписи через Госключ нужны:

Подтверждённый аккаунт на Госуслугах с указанным СНИЛС и номером мобильного.

Загранпаспорт и смартфон с NFC-модулем, чтобы дополнительно подтвердить личность.

Пройти идентификацию также можно с помощью биометрии, зарегистрировавшись через Госуслуги в единой системе биометрических данных.

Если дистанционный вариант вам не подходит, выпустить УКЭП для Госключа можно во многофункциональном центре (МФЦ) или офисе банка. Но такую услугу предоставляют не все МФЦ и кредитные организации — информацию необходимо уточнять дополнительно.

В МФЦ можно снять самозапрет без выпуска УКЭП. Для этого достаточно паспорта и собственноручной подписи. С 1 сентября 2025 года оказывать эту услугу должен каждый офис МФЦ.

Вне зависимости от того, каким способом вы будете действовать, отмена ранее установленного запрета производится бесплатно.

Два способа отмены запрета

Прежде чем приступать к отмене самозапрета, важно понять, какой именно вид ограничения у вас установлен.

Существует два формата:

Полный запрет — делает невозможным получение как микрозаймов в микрофинансовых организациях (МФО), так и кредитов в банках, в том числе онлайн.

Частичный запрет — ограничивает только получение займов в МФО, сохраняя доступ к банковским кредитным продуктам.

Если у вас действует частичный запрет, возможно, снимать его не потребуется — например, если вы планируете обратиться за кредитом в банк. При полном запрете отмена ограничений необходима. Сделать это можно в любой момент по вашему желанию. Также самозапрет можно оформить повторно.

Отмена самозапрета через портал «Госуслуги»

1. Оформите УКЭП в удостоверяющем центре или через Госключ.

2. Авторизуйтесь на портале. В личном кабинете откройте раздел «Штрафы и налоги» и кликните на строку «Другое» в списке слева.

© Госуслуги

3. Найдите услугу «Снятие запрета на получение кредита» и откройте её.

© Госуслуги

© Госуслуги

4. Проверьте автоматически подгруженные личные данные.

5. Подпишите документ и отправьте его на рассмотрение.

© Госуслуги

© Госуслуги

Альтернативный вариант поиска услуги: введите запрос «снять самозапрет на кредиты» в форму поиска на главной странице. Робот Макс переведёт вас на необходимую услугу.

© Госуслуги

Отмена самозапрета через МФЦ

1. Уточните доступность услуги в выбранном отделении.

2. Запишитесь на приём к нужному специалисту. Можно прийти в ближайшее отделение и в порядке живой очереди. Возьмите с собой паспорт.

3. Заполните заявление с помощью сотрудника центра.

4. Собственноручно подпишите документ.

Сроки снятия ограничения

Данные о снятии ограничений поступают в бюро кредитных историй в тот же день, если заявление подано до 22 часов, и на следующий день, если оно отправлено позже. Сама блокировка перестаёт действовать только через двое суток после получения заявления. Поэтому его рекомендуется подавать минимум за три рабочих дня до обращения в банк.

Двухдневный период охлаждения создан для защиты от мошенников и необдуманных решений. В это время заявление можно отменить. При онлайн-оформлении для этого достаточно отозвать электронную подпись с документа.

Могут ли мошенники снять самозапрет

Даже если злоумышленники получат доступ к вашему кабинету на Госуслугах, отменить запрет без вашего личного участия им будет сложно. Этому препятствует необходимость использования электронной подписи, для чего преступникам придётся взломать и ваш аккаунт в Госключе.

Допускаем, что такое возможно, если вы попадётесь на одну из схем социальной инженерии и сами предоставите преступникам необходимые коды. Поэтому ни при каких обстоятельствах не сообщайте их третьим лицам. Помните, что сотрудники государственных органов, правоохранительных органов, банков, управляющих компаний и любых других организаций никогда не попросят вас передать им такие данные.

Главное

Отменить самозапрет на кредитование можно двумя способами: через Госуслуги и в МФЦ. Для подачи заявления онлайн требуется усиленная электронная подпись. Чтобы сделать это через МФЦ, необходим только паспорт.

Оформить УКЭП можно в удостоверяющем центре или в приложении Госключ. В последнем случае использовать её можно только в экосистеме Госуслуг.

Важной особенностью процедуры является двухсуточный период охлаждения. Он защищает от необдуманных решений и действий мошенников. Но его отмену нужно учитывать при планировании сделки по кредиту.

