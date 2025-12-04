Списывают ли долги по ЖКУ при банкротстве

Банкротство — это не только способ избавиться от кредитов, но и возможность списать долги за неоплаченные жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Однако не за все — часть из них придётся оплачивать. О том, какие обязательства списывают при банкротстве, а какие — остаются, «Рамблеру» рассказали специалисты корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ и юристы.

Чем грозят проблемы с долгами по ЖКУ

Общий размер задолженности россиян по жилищно-коммунальным услугам составляет 415 миллиардов рублей. Должники несут большие риски, не внося квартплату:

на сумму задолженности начисляются пени;

поставщики услуг могут прекратить подачу электричества, горячего водоснабжения;

долг могут взыскать в судебном порядке — по решению суда списание задолженности произведут со счетов должника либо наложат арест на его имущество.

Задолженность может привести к выселению из жилого помещения. Если жильё используется по договору социального найма, суд вправе принять решение о переселении нанимателя в другое помещение площадью меньше текущего. Если недвижимость в собственности, то её могут изъять и реализовать на публичных торгах при условии, что жильё не является единственным.

Поэтому при наличии задолженности по ЖКУ выходом из ситуации может стать банкротство. Оно обеспечивает списание имеющихся долгов. Но списанию подлежит не вся задолженность.

Какие долги списывают при банкротстве, а какие — нет

Списать можно долги по ЖКУ, возникшие до начала процедуры банкротства. Платежи, начисленные в ходе процедуры, называются текущими — их необходимо вносить своевременно. Это требование содержится в ст. 5 закона № 127-ФЗ.

Пример из судебной практики:

В 2022 году должник обратился в суд с иском к компании «Смоленскрегионтеплоэнерго», требуя признать неправомерным обязательство оплатить задолженность за коммунальные услуги на сумму 309 454 рубля, поскольку в 2017 году был признан банкротом.

В ходе разбирательства выяснилось, что п оставщик услуг списал долги за период 2016 года и первую половину 2017-го (до объявления банкротства) на общую сумму 57 742,71 рубля.

за период 2016 года и первую половину 2017-го (до объявления банкротства) на общую сумму 57 742,71 рубля. Однако долги, образовавшиеся после вынесения решения о банкротстве в размере 309 454 рублей, суд признал текущими и отказал истцу в удовлетворении иска.

Как заявить о списании задолженности по ЖКУ

Долги по ЖКУ списываются по итогам банкротства, но это не происходит автоматически, рассказывает арбитражный управляющий Татьяна Пугачева.

Нужно, чтобы кредитор в лице ресурсоснабжающей организации или управляющей компании предъявил задолженность в дело о банкротстве для их включения в реестр требований кредиторов. Для этого должник при составлении заявления о банкротстве указывает всех известных ему кредиторов. Татьяна Пугачёва арбитражный управляющий

В законе о банкротстве говорится, что от долгов можно освободить только человека, не скрывающего обязательств. Поэтому арбитражный управляющий Анастасия Есьман советует предоставлять суду корректные сведения о своих доходах и долгах.

Человека могут освободить даже от долгов, которые кредиторы ещё не заявили. Решение зависит от того, как проходит процедура банкротства, отмечает эксперт.

По завершении судебной процедуры банкротства гражданин освобождается от обязательств перед кредиторами, в том числе если кредиторы не заявляли свои требования (за исключением текущих долгов). После признания банкротом гражданину следует самостоятельно известить незаявившихся кредиторов о списании задолженности перед ними. Анастасия Есьман арбитражный управляющий

Для этого:

Получите в суде документ, подтверждающий завершение процедуры банкротства. Напишите заявление в организацию, где у вас задолженность. Приложите к нему судебное решение, копию паспорта и выписку по лицевому счёту. Дождитесь, когда будет произведён перерасчёт. Сохраните подтверждающие документы — справку и обновлённую квитанцию.

Если должник банкротится по упрощённой схеме через МФЦ, списанию подлежат только долги, указанные в заявлении. Упрощённую схему используют при общей сумме задолженности до 1 миллиона рублей. Заявление на банкротство должник подает в МФЦ, а решение принимается без судебного разбирательства. Процедура бесплатна для заявителя.

Если в квартире проживает несколько человек

Правила списания задолженности по ЖКУ зависят от ситуации:

Если собственников несколько . Списывают часть долга, пропорционально доле банкрота. Другие владельцы должны оплатить свою часть. Предположим, задолженность составляет 80 тысяч рублей, а ваша доля в жилье — 50%. В результате процедуры банкротства будет списана сумма в 40 тысяч рублей, а оставшаяся часть долга ляжет на других владельцев недвижимости.

. Списывают часть долга, пропорционально доле банкрота. Другие владельцы должны оплатить свою часть. Предположим, задолженность составляет 80 тысяч рублей, а ваша доля в жилье — 50%. В результате процедуры банкротства будет списана сумма в 40 тысяч рублей, а оставшаяся часть долга ляжет на других владельцев недвижимости. Если в жилье зарегистрировано несколько человек . Поставщик услуг в этом случае может отказать в перерасчёте, так как все прописанные в квартире люди считаются солидарными должниками, то есть совместно несут ответственность по оплате задолженности. К банкроту требования по возврату долга в такой ситуации предъявлять не будут, но вся сумма обязательств будет распределена между другими жильцами.

. Поставщик услуг в этом случае может отказать в перерасчёте, так как все прописанные в квартире люди считаются солидарными должниками, то есть совместно несут ответственность по оплате задолженности. К банкроту требования по возврату долга в такой ситуации предъявлять не будут, но вся сумма обязательств будет распределена между другими жильцами. Если жильё муниципальное. Действует стандартный порядок: при наличии других прописанных в жилье обязанность по выплате долга переходит к ним.

Альтернативные способы решения проблем с долгами по ЖКУ

Про альтернативные способы избавления от задолженности по ЖКУ рассказывает Татьяна Пугачева:

Мировое соглашение . Можно направить в управляющую или ресурсоснабжающую компанию заявление с просьбой о рассрочке долга. Многие организации идут навстречу, так как им выгоднее получить деньги частями, чем не получить ничего. В мировом соглашении возможно договориться о составлении комфортного графика выплат, временном снижении размера пеней или «кредитных каникулах» на несколько месяцев.

. Можно направить в управляющую или ресурсоснабжающую компанию заявление с просьбой о рассрочке долга. Многие организации идут навстречу, так как им выгоднее получить деньги частями, чем не получить ничего. В мировом соглашении возможно договориться о составлении комфортного графика выплат, временном снижении размера пеней или «кредитных каникулах» на несколько месяцев. Реструктуризация долга через суд . Если вы столкнулись с временными финансовыми трудностями, можно обратиться в суд о предоставлении рассрочки платежа по долгам за ЖКУ. Шаг оправдан, если не удалось заключить мировое соглашение с компанией, которой вы должны. Суд может уменьшить размер неустойки и установить удобный для вас график погашения основного долга.

. Если вы столкнулись с временными финансовыми трудностями, можно обратиться в суд о предоставлении рассрочки платежа по долгам за ЖКУ. Шаг оправдан, если не удалось заключить мировое соглашение с компанией, которой вы должны. Суд может уменьшить размер неустойки и установить удобный для вас график погашения основного долга. Обращение за государственной и муниципальной поддержкой. Для определённых категорий граждан существуют меры поддержки. Например, субсидии на оплату ЖКУ. Если расходы на «коммуналку» превышают установленный в регионе процент от совокупного дохода семьи (обычно 15–22%), то можно воспользоваться правом оформить субсидию. Это не списывает долг, но помогает снизить текущую нагрузку.

Главное

Банкротство позволяет законно списать значительную часть долгов, включая задолженность за жилищно‑коммунальные услуги, но не является универсальным освобождением от всех финансовых обязательств.

При банкротстве списываются только долги, возникшие до начала процедуры. Платежи, начисленные в ходе процедуры, считаются текущими и подлежат обязательной оплате.

Если в квартире несколько собственников, списывается лишь доля банкрота. В случае, когда в жилье зарегистрированы иные лица, поставщик услуг может отказать в перерасчёте, поскольку все прописанные признаются солидарными должниками — долг не взыскивается с банкрота, но должен быть выплачен остальными жильцами.

