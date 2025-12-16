Эксперт оценила плюсы и минусы рефинансирования кредитки

По итогам сентября финансовый маркетплейс «Банки.ру» зафиксировал на 70% больше заявок на рефинансирование по сравнению с апрелем. На фоне снижения ключевой ставки банки активнее продвигают программы перекредитования, а заёмщики ищут способы снизить долговую нагрузку. «Рамблер» вместе с экспертом разобрался, когда замена кредитной карты новым кредитом действительно выгодна, а когда риски превышают потенциальную экономию.

© Pheelings Media/iStock.com

Что такое рефинансирование

Рефинансирование предполагает полное закрытие одного кредитного продукта другим. Эту функцию не стоит путать с реструктуризацией — изменением условий платежа (например, ставки, суммы или графика оплаты).

По кредитным картам, как правило, более высокие ставки, чем по другим видам потребительских кредитов. Рефинансировать кредитку можно:

с помощью другой кредитной карты с более выгодной ставкой или графиком платежей;

с помощью кредита наличными.

Часто берут один кредит для погашения нескольких. Так увеличивается выгода рефинансирования. Новый продукт чаще всего оформляют в другом банке, который предлагает клиенту выдать кредит под более выгодный процент для погашения задолженности в другом банке. Иногда новые более выгодные условия предлагает банк, в котором у вас открыта кредитная карта.

Плюсы рефинансирования кредитной карты новым кредитом

Рефинансирование выгодно, когда стоимость займов снижается по экономическим причинам. Например, при снижении ключевой ставки.

Для действующих заёмщиков рефинансирование становится более доступным и экономически привлекательным. Взятые ранее по повышенной процентной ставке кредиты (даже если их несколько) клиент имеет возможность консолидировать и далее рефинансировать в один кредит с более приятными ценовыми условиями. Ольга Горюкова отраслевой эксперт, кандидат экономических наук

Она рекомендует искать варианты для рефинансирования каждый раз, когда Банк России снижает ключевую ставку.

Этот вариант может быть рациональным, если:

задолжённость по кредитной карте растёт и погасить её полностью не получается;

ставка по кредитке значительно выше, чем банк предлагает по новому кредиту;

хотите стабилизировать бюджет за счёт фиксированного ежемесячного платежа;

улучшилась ваша история и теперь позволяет рассчитывать на более выгодные условия.

Ошибки в кредитной истории: как их найти и исправить

Минусы рефинансирования кредитной карты

Если задолженность небольшая и её можно закрыть в короткий срок, рефинансирование невыгодно из-за потенциального продления срока и увеличения переплаты.

Одно из преимуществ кредитной карты перед потребительским кредитом — льготный период. Он позволяет пользоваться заёмными средствами без процентов. При рефинансировании и получении потребительского кредита вы теряете эту возможность. Заранее проанализируйте параметры продукта, предупреждает Ольга Горюкова. Что нужно проверить, расскажем ниже.

Что проверить перед оформлением нового кредита

По словам эксперта, клиент должен обратить внимание на:

процентную ставку — она должна быть ниже текущей эффективной ставки по кредитной карте;

срок кредита — именно он определяет размер ежемесячного платежа;

комиссии за оформление или опцию рефинансирования;

страховки или дополнительные подписки — они могут значительно увеличить общую сумму долга.

Рефинансирование полезно, если заёмщик хочет снизить ежемесячную нагрузку. Ведь увеличение срока кредита позволяет уменьшить размер платежа. Но в этом случае может увеличиться общая переплата по кредиту, предупреждает экономист. Поэтому, прежде чем решиться на рефинансирование, рассчитайте не только размер платежа, но и потенциальные риски.

В этом заёмщику может помочь использование онлайн-калькуляторов — к примеру, на платформах Банки.ру и Сравни.ру. Они позволяют рассчитать ежемесячный платёж, максимальные суммы и срок кредита. Затем можно запустить подбор предложений с учётом требований банков к заёмщику.

Возможные сложности и скрытые риски

Рефинансирование кредиток в том же банке редко бывает выгодным. Если действующий клиент долго и исправно обслуживает задолженность, кредитор не всегда предлагает ему улучшение условий, объясняет Горюкова. Банк не будет действовать в ущерб доходности. Преимуществом для кредитной организации станет только увеличение срока по новому продукту, но для клиента это скорее минус.

Рефинансирование кредита в другом банке может быть выгодно. Для нового кредитора вы — потенциально ценный клиент, уже доказавший свою платёжеспособность при выплате долга в другой организации. Банки активно конкурируют за таких заёмщиков и готовы предложить им более привлекательные условия.

Эксперт советует осторожно относиться к таким предложениям. Банки показывают рекламные баннеры, но не раскрывают финальные условия заранее. При обработке заявки они требуют согласие заёмщика на получение кредитного отчёта (из бюро кредитных историй). После анализа данных банк может предложить условия хуже ожидаемых заёмщиком или отказать, несмотря на предодобренный кредит.

Когда стоит и не стоит рефинансировать кредитную карту новым кредитом

Рефинансирование кредитной карты может быть выгодным, когда ставка по кредитке значительно выше предложений по новому кредиту. Или в случаях, когда заёмщику нужно стабилизировать бюджет за счёт фиксированного ежемесячного платежа или объединения нескольких продуктов в один.

Рефинансирование не всегда выгодно и для заёмщика, и для банка. Для заёмщика — если задолженность небольшая и её можно быстро погасить. При переходе на новый продукт заёмщик может потерять право на льготный период. Для банков невыгодно менять условия действующим клиентам, поэтому предложения рефинансирования лучше смотреть у других кредиторов.

Перед оформлением нового кредита изучите процентную ставку, срок кредита, наличие комиссий, требования к страховкам. Помните, финальные условия могут оказаться хуже ожидаемых после анализа банком кредитного отчёта. В некоторых случаях банк может и вовсе отказать в рефинансировании.

