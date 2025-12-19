Набиуллина допустила перенос на россиян части банковских затрат из-за НДС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции рассказала, что повышение НДС приведёт к росту цен в начале января. А также допустила, что банки могут переложить часть затрат на клиентов, повысив платёжные тарифы. Корреспондент «Рамблера» собрал главные тезисы с пресс-конференции главы ЦБ.

Почему замедление инфляции превосходит ожидания

Инфляция замедляется быстрее прогнозов ЦБ. Однако в начале 2026 года нас ждёт ускорение темпов роста потребительских цен из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС), предупредила глава Центробанка.

Некоторые предприятия начали распродавать товары в преддверии повышения налога, предлагая выгодные условия покупателям. Это тоже имеет определённый дезинфляционный эффект, — сказала Набиуллина.

Повышение НДС затрагивает большое число товаров и услуг, поэтому может повлиять на инфляционные ожидания. В ноябре и декабре они уже выросли — и у граждан, и у бизнеса.

Они влияют не только на решения о покупках, но и на то, как привлекательно выглядит процентная ставка. Принимая решения о размещении депозитов или вложениях в бизнес, люди сравнивают доходность с ростом цен. Мы должны действовать с оглядкой на этот фактор, чтобы сохранять необходимую жёсткость ДКП, — пояснила Набиуллина.

Она отметила, что низкая инфляция — фундамент экономики. И подчеркнула, как важно быстрее подвести черту под периодом высокой инфляции.

Как экономика возвращается к росту

Экономика продолжает возврат к траектории сбалансированного роста и, по оценке регулятора, выйдет из состояния перегрева в первом полугодии следующего года. Это подтверждается замедлением инфляции, указала глава ЦБ.

Рост экономики в четвёртом квартале несколько ускорился, особенно в сфере общественного питания и продажи непродовольственных товаров. При этом темпы роста потребительской активности остаются высокими, добавила Набиуллина.

Дополнительный вклад в потребительскую активность вносит спрос на автомобили из-за повышения утильсбора.

Как изменились денежно-кредитные условия

Денежно-кредитные условия остаются жёсткими, но по сравнению с октябрём смягчились. Корпоративное кредитование продолжило расти довольно высокими темпами. Ипотечное и автокредитование также расширяются, но не так существенно, как корпоративное.

Нам важно поддерживать такие условия денежно-кредитной политики, чтобы кредит рос сбалансированно — темпами, совместимыми с устойчиво низкой инфляцией, — подчеркнула Набиуллина.

Снижение ставок на депозитном рынке приостановилось, что поддерживает привлекательность вкладов. Сберегательная активность сохраняется на исторически высоком уровне.

Что происходит с рыночной ипотекой

Рыночная ипотека растёт, но преобладающую долю в структуре кредитования по-прежнему занимают льготные программы. По мере снижения ключевой ставки доля рыночной ипотеки продолжит расти, уверена Набиуллина. Её активизация произойдёт, когда ключевая ставка будет близка к нейтральному диапазону.

Про эквайринг

ЦБ ожидает, что в ближайшее время Минфин разъяснит, какой перечень операций попадёт под НДС. После этого можно будет делать точную оценку. Но в целом отмена налоговых льгот может повлиять на платёжный рынок, сказала глава ЦБ. Есть риск, что банки перенесут на клиентов часть затрат. Но это стоит учитывать в контексте налоговых изменений, подчеркнула Набиуллина.

Если стоит выбор между повышением налогов и увеличением бюджетного дефицита — то первое менее проинфляционное, чем второе.

Перенося это решение в цены, банки будут действовать на своё усмотрение, учитывая конкуренцию на платёжном рынке.

Риска переводов платежей в наличную сферу, на взгляд Набиуллиной, нет.

Влияние роста кредитования на инвестиции

Ценовая стабильность — основной приоритет в кредитовании и инвестициях. Поэтому регулятор стремится подвести черту под высокой инфляцией, отметила Набиуллина.

Кредитование выросло существенно. Кредитный портфель в целом достиг 155 триллионов рублей. С 2022 года он вырос на 55%, а кредитование выросло на 25%, — сказала глава ЦБ.

Свыше 45% прироста — это кредиты на сроки больше трёх лет, отметила глава ЦБ. Как правило, их берут на инвестиции, а значит рост кредитов ведёт и к росту инвестиций, пояснила она.

Какие риски предполагают в ЦБ

Эльвира Набиуллина на пресс-конференции также перечислила риски, с которыми может столкнуться экономика страны.

Среди них:

Проинфляционные риски (они преобладают).

Риски дефицита кадров (они достаточно высоки).

Рост инфляционных ожиданий, реакция на НДС, и индексацию тарифов.

Риски, связанные с ростом кредитования, что может давить на цены.

Риски падения цены на нефть.

Геополитика.

