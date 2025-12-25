Как купить подарки на Новый год без кредитов и рассрочек

Предновогодние распродажи считаются самым денежно опасным периодом года. Массовые скидки, реклама «подарков мечты» и атмосфера праздника подталкивают к тратам, которые часто выходят за рамки финансовых возможностей. В результате уже в январе многие россияне сталкиваются с ростом долговой нагрузки и ощущением финансовой ямы. Разобрались, чем опасны рассрочки и микрозаймы на подарки и как грамотно спланировать праздничный бюджет без взятия кредитов.

© pressfoto/Freepik, Рамблер

Почему рассрочка перед Новым годом особенно популярна и рискованна

Предновогоднее время сочетает в себе сразу несколько негативных факторов — финансовых и психологических.

Во-первых, к концу года многие семьи уже имеют высокую нагрузку по обязательным платежам. Коммунальные услуги, действующие кредиты, повседневные расходы никуда не исчезают, но к ним добавляются подарки, праздничный стол, поездки и развлечения.

Во-вторых, активно работает эффект «разрешённой роскоши» — психологическое ощущение, что в праздник можно позволить себе больше, чем обычно.

Именно в этот период люди чаще всего теряют контроль над бюджетом, отмечает Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц компании «Финансово-правовой альянс».

Подходить в праздничный период к тратам и своим финансам в целом стоит максимально осознанно. Прежде чем оформлять кредитную карту или заём специально на новогодние расходы, объективно оцените свою платёжеспособность — какой размер ежемесячного платежа и на какой срок вы можете осилить без ущерба для жизни. Евгения Боднар Руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам «Финансово-правовой альянс»

После праздников ситуация усугубляется. Январь считается «пустым» месяцем: доходы снижаются, бонусы и премии уже потрачены, а кредитные обязательства остаются. В итоге даже небольшой праздничный заём может стать отправной точкой для долговой спирали.

Сочетание эмоциональных покупок и отсутствие чёткого финансового плана часто приводят к тому, что январские платежи становятся неподъёмными, особенно при уже существующих кредитах, подчёркивает Боднар.

Основные риски и подводные камни рассрочки

На первый взгляд рассрочки выглядят безопасно: «0%», «без переплат», «платёж всего несколько тысяч в месяц». Однако это просто уловка продавца, отмечает инвестиционный юрист и эксперт по личным финансам Ленар Рахманов.

По его словам, магазин делает банку скидку 12–20% от стоимости товара за услуги рассрочки. Но эту скидку продавец заранее закладывает в розничную цену, которую видит покупатель.

Он платит полную завышенную сумму по частям, магазин перечисляет банку комиссию, а разницу оставляет себе.

Дополнительные риски рассрочки связаны с навязанными услугами. Часто вместе с договором покупателю автоматически подключают страховки, платные подписки или сервисные пакеты, которые увеличивают ежемесячный платёж и общую переплату в рассрочке. Эти пункты могут быть прописаны мелким шрифтом, и при невнимательном чтении договора человек узнаёт о них уже после первой списанной суммы.

Существенную роль играют и психологические факторы. Рынок BNPL-сервисов продолжает активно расти. В рассрочку берут технику, мебель, делают ремонт или покупают дорогие подарки.

Модель «купи сейчас — плати потом» снижает критичность мышления: небольшие ежемесячные платежи создают иллюзию доступности. В результате человек оформляет несколько покупок подряд, не оценивая совокупную нагрузку. Рахманов выделяет ключевую опасность: при оформлении рассрочки человек не воспринимает её как долг.

Когда вы видите платёж в 2–3 тысячи рублей в месяц, решение принимается эмоционально, а не финансово. Но уже через месяц таких платежей может быть пять, и они съедают до трети дохода. Ленар Рахманов Финансовый советник

Дополнительный риск — накопительный эффект. Когда платёж кажется небольшим, легко согласиться на ещё одну покупку, затем на следующую. К январю у человека может скопиться несколько рассрочек, а совокупный ежемесячный платёж начинает забирать значительную часть дохода, предупреждает эксперт.

Думайте о настоящей стоимости подарка. Если подарок приносит радость один вечер, а вы платите за него 6–12 месяцев под фактические 40–80% годовых — это плохая финансовая сделка. Ленар Рахманов Финансовый советник

Отдельного внимания заслуживает влияние рассрочки на кредитную историю. С юридической точки зрения рассрочка — это кредитный продукт. И любая просрочка по нему, даже на несколько дней, фиксируется в кредитной истории человека. Это может осложнить получение ипотеки или крупного кредита в будущем.

Почему микрозаймы — путь к долговой яме

Особую опасность в праздничный период представляют краткосрочные микрозаймы «до зарплаты». Высокие процентные ставки, жёсткие сроки возврата и штрафы за просрочку способны за считаные месяцы превратить небольшой долг в серьёзную проблему.

Евгения Боднар отмечает, что в её практике именно праздничные займы нередко становятся «последней каплей» при высокой долговой нагрузке. Проблема в том, что сумма таких обязательств нередко оказывается значительно выше реальных возможностей заёмщика.

К сожалению, нередко на праздники и подарки россияне оформляют займы в микрофинансовых организациях. Часто на поездки на длинные новогодние каникулы в кредит, почти как полноценный отпуск. При высокой долговой нагрузке такой шаг граничит с безрассудством. Евгения Боднар Руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам «Финансово-правовой альянс»

Микрофинансовые организации практически не оставляют заёмщику пространства для манёвра — любая задержка платежа ведёт к лавинообразному росту задолженности, добавляет эксперт.

Как спланировать бюджет на подарки и обойтись без кредитов

Единственный действенный способ не попасть в кредитную ловушку — чёткое финансовое планирование. Прежде всего необходимо определить границы бюджета. Если полное соблюдение лимитов затруднительно, само их наличие уже снижает риск импульсивных трат.

Обозначьте, сколько вы готовы потратить на покупку товаров, важно не выходить за рамки (по крайней мере, надо постараться). Если вы настроены оформить кредитную карту или заём специально на праздничные траты — хорошо подумайте и трезво оцените свою платёжеспособность: какой размер платежа и на какой срок будет по силам в вашем случае. Евгения Боднар Руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам «Финансово-правовой альянс»

Второй шаг — составить список покупок. В него стоит включить только действительно нужные товары и услуги, начиная с приоритетных. Это помогает избежать спонтанных решений. К покупкам нужно подходить вдумчиво и сравнивать цены у разных продавцов.

Боднар напоминает о необходимости сохранять финансовую бдительность в период праздников. По её словам, в это время резко возрастает активность мошенников — от фишинговых писем до поддельных сайтов известных магазинов. Боднар подчёркивает, что даже тщательно спланированный бюджет можно разрушить одной неосторожной операцией.

Наконец, важную роль играет финансовая подушка безопасности. Это резерв средств, предназначенный исключительно для форс-мажоров — снижения дохода, потери работы, болезни. Классическая модель предполагает накопление суммы, равной 3–4 месяцам обязательных расходов, а в идеале — до 6–12 месяцев.

Рахманов напоминает ещё одно важное правило финансовой подушки: если не можете купить дважды — не покупайте совсем. Если товар стоит 50 тысяч рублей, покупайте его только при наличии 100 тысяч свободных средств.

Как не допустить кредитных ошибок в новогодний период

Период новогодних праздников — крайне рискованный для личных финансов. К обычной нагрузке добавляются значительные траты на подарки, праздничный стол и развлечения. Оформленные в спешке рассрочки или займы, даже небольшие, могут быстро перерасти в серьёзные долговые проблемы. Эмоциональные покупки без чёткого плана могут стать началом долговой спирали, делая январские платежи непосильными.

Рассрочки «под 0%» кажутся бесплатными, но на деле магазин закладывает комиссию банку в стоимость товара. Легко попасть в ловушку накопительного эффекта из-за небольших платежей. Микрозаймы же грозят непомерно высокими процентами и жёсткими штрафами за просрочку, быстро превращая небольшой долг в огромную проблему.

Чтобы избежать кредитных ловушек в праздничный период, придерживайтесь чёткого финансового планирования: установите лимиты бюджета, составьте приоритетный список покупок, сохраняйте бдительность из-за сезонной активности мошенников. Подготовьте финансовую подушку в размере от 3 до 12 месяцев обязательных расходов.

Импульсивные покупки: как мозг заставляет нас покупать лишнее и как перестать ему поддаваться