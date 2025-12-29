Эксперты  объяснили почему россияне спешат оформить семейную ипотеку

Количество запросов на оформление жилищных кредитов в октябре–ноябре оказалось таким же, как за весь третий квартал 2025 года. По итогам четвертого квартала ожидается прирост не менее 25% относительно предыдущего периода. Такой информацией с «Рамблером» поделилась управляющий партнёр Trophy Assets Наталья Круглова. Узнали у экспертов, с чем связан такой ажиотаж.

© evgenyatamanenko/iStock.com

Декабрь 2025 года станет рекордным для ипотечного рынка за последние полтора года и по оценкам ВТБ: объём выданных банками кредитов превысил 730 миллиардов рублей. По сравнению с ноябрем выдача ипотеки увеличилась на 48%, а год к году — в 2,6 раза, сообщили в банке.

С 1 февраля 2026 года вступают в силу новые правила семейной ипотеки, отмечает Круглова. Она поясняет: с этой даты семья сможет оформить только один льготный кредит вместо двух, а супруги обязаны будут выступать созаёмщиками. Это автоматически блокирует инвестиционные схемы с покупкой нескольких квартир.

У граждан остается краткосрочное «окно возможностей». Им могут воспользоваться покупатели, которые стремятся взять ипотеку на текущих условиях, до их ужесточения. С середины февраля, рынок войдет в фазу адаптации к новым условиям: инвестиционный спрос сократится, а общее число сделок по семейной ипотеке может временно снизиться. Наталья Круглова управляющий партнёр Trophy Assets

С Кругловой согласен и директор блока продаж жилой недвижимости ГК «А101» Владимир Колесников. Он подчеркивает, что всплеск активности, инициированный ожиданием ужесточения семейной ипотеки, продлится только до февраля следующего года, когда вступят в силу ограничения.

Между тем руководитель отдела ипотеки агрегатора новостроек RedCat Елена Кудрявцева не считает текущий спрос ажиотажным. Она отмечает, что многие семьи уже исчерпали лимиты по семейной ипотеке, взяв её на каждого супруга.

