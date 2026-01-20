Эксперты рассказали, как добиться скидки у коллекторов

Когда долг переходит к коллекторскому агентству, многие считают это негативным вариантом развития событий. Однако новый кредитор может оказаться лояльнее прежнего: у коллекторов реально получить скидку и другие выгоды для скорейшего закрытия обязательств. Разобрались, как и о чём можно договориться с агентами по взысканию долгов.

Почему коллекторы готовы делать скидки

Коллекторское агентство (официально — профессиональная коллекторская организация, ПКО) становится полноценным владельцем долга по кредиту после его выкупа у кредитора по договору цессии. С этого момента новый кредитор вправе сам распоряжаться долгом и даже менять условия сделки, в частности предлагать новые условия погашения. Благодаря этому коллекторские агентства часто идут навстречу должникам, отмечает CEO финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Обычно коллекторские агентства приобретают долги с хорошим дисконтом. Иногда это позволяет им идти навстречу клиентам и списывать часть задолженности. Например, если после этого человек готов сразу закрыть проблемный кредит или заём. Порой это выгоднее для коллектора, чем затягивать выплаты на неопределённый срок и нести расходы на взыскание. Андрей Пономарев Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir

Как правило, коллекторы покупают долг за 10–18% от общей суммы требования. То есть у них есть большие возможности для снижения долга, и они всё равно останутся в плюсе.

О чём можно договориться с коллекторами

Коллекторские организации получают в распоряжение уже просроченные, проблемные задолженности. Их главная цель — вернуть хотя бы часть денег, и они готовы идти на уступки. Поэтому спектр возможных договорённостей между ними и должниками достаточно широк.

Совершенно стандартная практика, когда коллекторская организация предоставляет кредитные каникулы, списывает до 70% долга, предлагает индивидуальный график платежей. Как показывает практика, именно такой подход позволяет 90% тех, кто хочет погасить долг, закрыть его и в итоге получить справку о погашении. При этом, в отличие от процедуры банкротства, должнику не придётся расставаться с имуществом и его не коснётся целый ряд ограничительных мер, — указали в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Скидки

Коллекторские агентства предлагают проблемным должникам разные схемы дисконта. Сооснователь юридической компании «Вежливость» Александр Пилипенко перечисляет следующие варианты:

Скидка за разовое погашение — должник вносит, например, 50% долга одним платежом, а оставшуюся сумму агентство прощает.

— должник вносит, например, 50% долга одним платежом, а оставшуюся сумму агентство прощает. Заморозка процентов и пеней . Коллекторы могут предложить выплатить только тело кредита или займа, списав все набежавшие штрафы и неустойки.

. Коллекторы могут предложить выплатить только тело кредита или займа, списав все набежавшие штрафы и неустойки. Прощение части платежей. Коллекторы предлагают должнику составить новый график, а в соглашении прописывается условие: если он вовремя внесёт большую часть платежей, то один-два последних ему простят.

Реструктуризация

По словам Пономарев, на практике чаще встречается не частичное списание долга, а реструктуризация: коллекторы предлагают увеличить срок возврата денег. Должнику это выгодно, так как позволяет уменьшить сумму ежемесячного платежа.

Пример. Допустим, сумма обязательств должника — 100 тысяч рублей, ежемесячный платёж — 20 тысяч. Коллекторы предлагают человеку платить только по 10 тысяч рублей, но вдвое дольше — в течение 10 месяцев вместо пяти.

Также реструктуризация может предполагать изменение периодичности выплат. К примеру, вместо двух раз в месяц клиенту дают возможность платить единожды, но при этом срок погашения обязательства увеличится вдвое.

Кредитные каникулы

Как и другие кредиторы, коллекторские агентства могут предоставлять должнику кредитные каникулы — отсрочку платежей сроком до полугода. Однако стоит учитывать, что такое право появляется у заёмщика только при попадании в сложные жизненные обстоятельства из установленного законом перечня. Например, это возможно при документально подтверждённом падении дохода.

Как договориться с коллектором на выгодных условиях

Правило 1. Убедиться, что звонят не мошенники

Если с вами связался сотрудник агентства, убедитесь, что это не мошенник, предостерегает финансовый советник Алексей Родин. Для этого нужно удостовериться, что названная вам сумма долга совпадает с реальной, и проверить компанию в специализированном реестре.

Правило 2. Оставаться на связи

При наличии проблемной задолженности нужно обязательно поддерживать связь с кредитором. И уж тем более ни в коем случае нельзя скрываться от него, предупреждает Пономарев.

В противном случае вместо «акции» есть большой риск получить повестку в суд, который коллекторское агентство почти наверняка выиграет. Если же должник охотно идёт на контакт, коллекторы, скорее всего, тоже пойдут ему навстречу и предложат компромисс. Андрей Пономарев Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir

В пресс-службе НАПКА подтвердили, что судебное взыскание — это крайняя и вынужденная мера, на которую коллекторская организация идёт, только если не могут наладить контакт с должником на протяжении долгого времени.

В рамках действующего профильного закона № 230-ФЗ коллекторы имеют ограниченный набор инструментов для взыскания: звонки, сообщения, письма, личные визиты. При этом есть ограничения по частоте и времени взаимодействия с должником. Таким образом, их деятельность полностью регламентирована, что должно придавать должникам уверенности по поводу соблюдения их прав. Все связанные с таким взаимодействием страхи — это миф, — отметили в НАПКА.

Для справки. Деятельность коллекторов в России регулирует федеральный закон № 230-ФЗ. Он устанавливает правила взаимодействия с должниками, чтобы защитить их от чрезмерного давления, и определяет права и ограничения для взыскателей. Его действие распространяется на долги по кредитам и займам физлиц и прямо запрещает коллекторам применять угрозы, причинять вред имуществу, а также нарушать установленные лимиты общения. Надзор за работой ПКО осуществляет Служба судебных приставов.

Правило 3. Подтвердить свои обстоятельства

Вероятность уступки со стороны кредитора существенно выше, если вы можете подтвердить своё сложное материальное положение, добавляет Пономарев. Обычно должник допускает просрочки не потому, что не хочет платить, а потому, что не может.

Доказательством этого могут стать, например:

выписка из трудовой книжки об увольнении;

справка с работы о снижении зарплаты;

больничный лист или справка из медучреждения о потере трудоспособности.

Правило 4. Грамотно вести диалог

При уступке права требования по задолженности кредитор обязан уведомить должника официальным письмом. Но даже если этого не произошло, посмотреть, кому передан долг, можно на портале «Федресурс». А после этого — строить план взаимоотношений с новым кредитором.

Лучше всего выдвигать собственные предложения по урегулированию задолженности. Если условный план погашения составлен заблаговременно, получится быстрее достигнуть договорённости, советует Алексей Родин.

Специалисты по взысканию не ограничены ни сроком, ни суммой — они готовы работать с должником достаточно долго. Для него это означает возможность получить выгодные условия. Важно заранее определить сумму, которую получится направлять на погашение долга. Даже 100 рублей — это уже шаг из долговой ямы. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Правило 5. Закрепить новые условия на бумаге

Если по итогам договорённостей сумма долга или период выплат изменились, стороны обязательно должны зафиксировать это письменно. В таком случае можно заключить новый кредитный договор или дополнительное соглашение к предыдущему, отмечает Пономарев.

Что важно запомнить о переговорах с коллекторским агентством

Переход долга к коллекторскому агентству часто позволяет заёмщику закрыть обязательства на более выгодных, чем изначально, условиях. Коллекторы вправе менять условия сделки, и зачастую им выгоднее пойти на уступки, чем нести издержки на принудительное взыскание.

Взыскатели предлагают должникам разные механизмы скидок: списание до 70% суммы, скидки при оперативном погашении, заморозку пеней, прощение последнего платежа, реструктуризацию долга, кредитные каникулы.

Для успешного согласования новых условий эксперты рекомендуют убедиться в легитимности агентства и поддерживать стабильный контакт с ним. Уклонение от диалога неизбежно ведёт к судебным искам. Шансы на получение уступок возрастают, если должник документально подтвердит свои финансовые трудности и выйдет на связь с уже готовым планом посильных выплат. Любые достигнутые договорённости нужно обязательно фиксировать в новом договоре или допсоглашении к прежнему.

