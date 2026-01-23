Назван способ узнать про долги по фамилии

Финансовые обязательства могут возникать незаметно — из-за просроченного кредита, неуплаченного налога, штрафа или задолженности по договору с микрофинансовой организацией. Объясняем, как найти информацию о «потерянной» задолженности с помощью разных сервисов и какие данные нужно использовать.

Как проверить наличие долгов

С помощью кредитной истории

Кредитная история — основной источник информации о долгах по кредитам и займам. В ней отражаются все обязательства перед банками и МФО: действующие кредиты, просрочки, факты передачи долга коллекторам и закрытые договоры.

Проверить кредитную историю только по фамилии невозможно. В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» доступ к данным предоставляется исключительно самому субъекту кредитной истории после идентификации личности. Требуются паспортные данные и подтверждение через СМС или Госуслуги.

Кредитную историю можно запросить бесплатно два раза в год в каждом бюро кредитных историй (БКИ). Наиболее известные организации в России:

Узнать, в каких БКИ хранится ваша история, можно через Центральный каталог кредитных историй Банка России, сделав соответствующий запрос на Госуслугах.

Через Госуслуги

Портал «Госуслуги» — один из самых удобных способов для проверки задолженностей перед государством. Через него можно узнать информацию о:

налогах;

судебных задолженностях;

штрафах ГИБДД;

исполнительных производствах.

Для проверки войдите на портал под своей учётной записью, которую вы подтвердили с помощью паспорта и номера СНИЛС. Затем перейдите в раздел «Платежи» — там автоматически появятся нужные данные.

У приставов

Служба судебных приставов предоставляет официальный банк данных исполнительных производств. В этом реестре можно узнать о долгах, по которым уже вынесено судебное решение.

В отличие от других источников, на сайте ФССП допустим поиск по фамилии, имени и региону. Однако для точного результата рекомендуется указывать также дату рождения, иначе возможны совпадения с однофамильцами. Проверка включает:

сумму задолженности;

реквизиты исполнительного документа;

данные пристава-исполнителя.

Через банк или МФО

Если есть подозрение на задолженность перед конкретным банком или микрофинансовой организацией, имеет смысл обратиться туда напрямую. Заёмщик может:

обратиться в офис с паспортом;

воспользоваться личным кабинетом;

направить письменный запрос через электронную почту.

Одной фамилии вероятного должника будет недостаточно — потребуется подтвердить личность и предоставить паспортные данные. Кредитор вправе запросить дополнительную проверку, к примеру, скан паспорта.

Через ФНС

Федеральная налоговая служба учитывает долги по:

налогу на доходы физических лиц;

имущественным налогам;

транспортному и земельному налогам.

Проверка доступна через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.gov.ru или в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Для авторизации нужно ввести ИНН, авторизоваться через Госуслуги или воспользоваться электронной подписью — одной фамилии будет недостаточно.

Как отследить, кому был продан долг

Передача долга третьему лицу — частая практика, особенно при длительной просрочке. Долги продают по договору цессии, что допускается статьёй 382 Гражданского кодекса РФ.

Узнать, кому был продан долг, можно следующими способами:

проверить кредитную историю — новый кредитор обязан отразить изменения;

ознакомиться с письменными уведомлениями — кредитор обязан уведомить должника о переуступке права требования;

воспользоваться данными портала «Федресурс».

Если уведомления не было, должник вправе потребовать подтверждающие документы и не исполнять обязательство до их предоставления.

Можно ли проверить наличие долгов у другого человека

Проверка долгов у третьего лица по одной фамилии в общем случае невозможна и незаконна. Закон «О персональных данных» прямо запрещает распространение финансовой информации без согласия субъекта. Но не запрещает поиск в базе ФССП. Если в отношении человека возбуждено исполнительное производство, сведения могут быть получены по фамилии и региону. Однако в этом случае можно увидеть только просроченные долги.

Для законной проверки чужих обязательств требуется одно из следующих оснований:

Нотариальная доверенность — необходима, когда владелец долга разрешил вам действовать от своего имени в различных ситуациях. Например, если он болен или уехал за границу, а ему нужно провести сложную сделку, где требуется проверить наличие/отсутствие обременений (например, перед покупкой недвижимости). Статус наследника — когда долги умершего человека наследуются вместе с имуществом. После смерти человека открывается наследственное дело. Наследники (по закону или по завещанию) обращаются к нотариусу. Нотариус, будучи должностным лицом, имеет право и обязанность запрашивать информацию о долгах умершего. Юрист может обратиться в банки, МФО, ФССП, чтобы понять полный объём наследства, включая долги. Участие в судебном процессе позволяет запрашивать финансовую информацию о должнике. Например, в случаях раздела имущества или взыскания долгов суд вправе назначить экспертизу для изучения финансового положения сторон или направить запрос в банки и другие организации для выяснения обязательств должника.

Как узнать, есть ли у меня долги

Проверка долгов «по фамилии» возможна лишь в ограниченных случаях. На практике фамилия — это вспомогательный параметр, который используется в открытых государственных реестрах, прежде всего в базе судебных приставов. Для получения полной и достоверной информации всегда требуется подтверждение личности.

Основные источники информации о долгах — кредитная история, ФССП, ФНС и портал «Госуслуги». Каждый из них охватывает свою категорию обязательств, поэтому для комплексной проверки рекомендуется использовать сразу несколько каналов.

Любые попытки узнать долги другого человека без законных оснований нарушают требования о защите персональных данных. Если информация необходима по объективным причинам, следует действовать официально — по доверенности, через суд или государственные органы.

