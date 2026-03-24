Россиянам рассказали, как выгоднее гасить кредит

При оформлении кредита заёмщик сталкивается с выбором схемы погашения — аннуитетной или дифференцированной. Сберсова разобрала оба варианта подробно: объяснила суть, привела расчёты и сравнила, чтобы помочь заёмщикам определиться с оптимальным выбором.

© Рамблер

Аннуитетные платежи

Суть: аннуитетный платёж предполагает одинаковую фиксированную сумму выплат на протяжении всего срока кредита. Каждый платёж состоит из двух частей:

проценты за пользование кредитом;

часть основного долга.

В начале срока большая часть платежа идёт на погашение процентов, а доля основного долга минимальна. Постепенно соотношение меняется: доля процентов уменьшается, а основного долга — растёт.

Такая схема характерна для ипотеки или автокредитов. Погашение же кредитной карты происходит иначе: сумма платежа будет уменьшаться при выплате долга.

Формула расчёта аннуитетного платежа

© Рамблер

A — размер аннуитетного платежа;

S — сумма кредита;

i — месячная процентная ставка (годовая ставка / 12 / 100);

n — количество месяцев кредита.

Пример. Возьмём кредит на 1 000000 рублей на пять лет (60 месяцев) под 12% годовых.

Месячная ставка: i = 12 × 10012% ​= 0,01. Подставляем в формулу: A = 1 000000 × (1 + 0,01) 60 − 10,01 × (1 + 0,01)60 ​≈ 22 244 рубля Итого за пять лет: 22244 × 60 = 1 334640 рублей, из них 334 640 рублей — проценты.

Плюсы:

предсказуемость: сумма платежа не меняется, удобно планировать бюджет;

меньшая нагрузка в начале срока по сравнению с дифференцированными платежами;

подходит для заёмщиков с фиксированным доходом.

Минусы:

переплата по процентам выше, чем при дифференцированной схеме;

в первые годы почти весь платёж идёт на проценты, а не на основной долг.

Дифференцированные платежи

Суть: при дифференцированном платеже основной долг делится на равные части, а проценты начисляются на остаток долга. В результате:

сумма основного долга в каждом платеже одинакова;

проценты уменьшаются по мере погашения кредита;

общий платёж постепенно снижается.

Формула расчёта дифференцированного платежа

© Рамблер

D — размер дифференцированного платежа;

nS​ — фиксированная часть основного долга;

O — остаток долга на текущий период;

i — месячная процентная ставка.

Пример. Тот же кредит: 1 000000 рублей на 60 месяцев под 12% годовых.

Фиксированная часть долга: 601 000000​ ≈ 16667 рублей. Первый платёж: проценты: 1 000000 × 0,01 = 10 000 рублей; общий платёж: 16667 + 10000 = 26667 рублей. Последний платёж: остаток долга: 16667 рублей; проценты: 16667 × 0,01 ≈ 167 рублей; общий платёж: 16667 + 167 = 16 834 рубля. Общая переплата: около 305 000 рублей (меньше, чем при аннуитетном платеже).

Плюсы:

меньшая переплата по процентам;

быстрое сокращение остатка долга;

прозрачность: видно, как уменьшаются долг и проценты.

Минусы:

высокая нагрузка в начале срока (первые платежи больше, чем аннуитетные);

сложнее планировать бюджет из-за меняющейся суммы платежа;

не всегда доступен в банках (аннуитет популярнее).

Сравнение аннуитетных и дифференцированных платежей

© Рамблер

Когда какой тип платежа выбрать

Аннуитетный платёж подойдёт, если:

у вас стабильный, но не очень высокий доход — фиксированный платёж проще вписать в бюджет;

вы берёте кредит на длительный срок (ипотека, автокредит) и хотите предсказуемые выплаты;

важна простота планирования: вы не хотите каждый месяц высчитывать новую сумму платежа;

банк не предлагает дифференцированную схему.

Дифференцированный платёж стоит выбрать, если:

ваш доход высокий и позволяет вносить крупные суммы в начале срока;

кредит берётся на относительно короткий срок (например, потребительский кредит на 1–3 года);

вы хотите минимизировать переплату по процентам и готовы к сложной схеме выплат;

планируете досрочное погашение — быстрое сокращение долга снижает проценты;

вы уверены в стабильности своего дохода на ближайшие годы.

Как выбрать схему погашения кредита: главное

При оформлении кредита уточните у банка, какие варианты погашения кредита доступны. Есть две схемы: аннуитетная и дифференцированная. Первая — комфорт и стабильность, но с большей переплатой. Вторая — экономия на процентах, но с высокой нагрузкой вначале.

Чтобы выбрать подходящую для вас, сравните итоговую переплату с помощью кредитного калькулятора. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с финансовым специалистом.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

