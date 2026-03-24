Россиянам рассказали, как выгоднее гасить кредит

Типы платежей по кредиту: аннуитетные и дифференцированные
При оформлении кредита заёмщик сталкивается с выбором схемы погашения — аннуитетной или дифференцированной. Сберсова разобрала оба варианта подробно: объяснила суть, привела расчёты и сравнила, чтобы помочь заёмщикам определиться с оптимальным выбором.
Аннуитетные платежи
Суть: аннуитетный платёж предполагает одинаковую фиксированную сумму выплат на протяжении всего срока кредита. Каждый платёж состоит из двух частей:
- проценты за пользование кредитом;
- часть основного долга.
В начале срока большая часть платежа идёт на погашение процентов, а доля основного долга минимальна. Постепенно соотношение меняется: доля процентов уменьшается, а основного долга — растёт.
Такая схема характерна для ипотеки или автокредитов. Погашение же кредитной карты происходит иначе: сумма платежа будет уменьшаться при выплате долга.
Формула расчёта аннуитетного платежа
- A — размер аннуитетного платежа;
- S — сумма кредита;
- i — месячная процентная ставка (годовая ставка / 12 / 100);
- n — количество месяцев кредита.
Пример. Возьмём кредит на 1 000000 рублей на пять лет (60 месяцев) под 12% годовых.
- Месячная ставка: i = 12 × 10012% = 0,01.
- Подставляем в формулу: A = 1 000000 × (1 + 0,01) 60 − 10,01 × (1 + 0,01)60 ≈ 22 244 рубля
- Итого за пять лет: 22244 × 60 = 1 334640 рублей, из них 334 640 рублей — проценты.
Плюсы:
- предсказуемость: сумма платежа не меняется, удобно планировать бюджет;
- меньшая нагрузка в начале срока по сравнению с дифференцированными платежами;
- подходит для заёмщиков с фиксированным доходом.
Минусы:
- переплата по процентам выше, чем при дифференцированной схеме;
- в первые годы почти весь платёж идёт на проценты, а не на основной долг.
Дифференцированные платежи
Суть: при дифференцированном платеже основной долг делится на равные части, а проценты начисляются на остаток долга. В результате:
- сумма основного долга в каждом платеже одинакова;
- проценты уменьшаются по мере погашения кредита;
- общий платёж постепенно снижается.
Формула расчёта дифференцированного платежа
- D — размер дифференцированного платежа;
- nS — фиксированная часть основного долга;
- O — остаток долга на текущий период;
- i — месячная процентная ставка.
Пример. Тот же кредит: 1 000000 рублей на 60 месяцев под 12% годовых.
- Фиксированная часть долга: 601 000000 ≈ 16667 рублей.
- Первый платёж: проценты: 1 000000 × 0,01 = 10 000 рублей; общий платёж: 16667 + 10000 = 26667 рублей.
- Последний платёж: остаток долга: 16667 рублей; проценты: 16667 × 0,01 ≈ 167 рублей; общий платёж: 16667 + 167 = 16 834 рубля.
- Общая переплата: около 305 000 рублей (меньше, чем при аннуитетном платеже).
Плюсы:
- меньшая переплата по процентам;
- быстрое сокращение остатка долга;
- прозрачность: видно, как уменьшаются долг и проценты.
Минусы:
- высокая нагрузка в начале срока (первые платежи больше, чем аннуитетные);
- сложнее планировать бюджет из-за меняющейся суммы платежа;
- не всегда доступен в банках (аннуитет популярнее).
Сравнение аннуитетных и дифференцированных платежей
Когда какой тип платежа выбрать
Аннуитетный платёж подойдёт, если:
- у вас стабильный, но не очень высокий доход — фиксированный платёж проще вписать в бюджет;
- вы берёте кредит на длительный срок (ипотека, автокредит) и хотите предсказуемые выплаты;
- важна простота планирования: вы не хотите каждый месяц высчитывать новую сумму платежа;
- банк не предлагает дифференцированную схему.
Дифференцированный платёж стоит выбрать, если:
- ваш доход высокий и позволяет вносить крупные суммы в начале срока;
- кредит берётся на относительно короткий срок (например, потребительский кредит на 1–3 года);
- вы хотите минимизировать переплату по процентам и готовы к сложной схеме выплат;
- планируете досрочное погашение — быстрое сокращение долга снижает проценты;
- вы уверены в стабильности своего дохода на ближайшие годы.
Как выбрать схему погашения кредита: главное
При оформлении кредита уточните у банка, какие варианты погашения кредита доступны. Есть две схемы: аннуитетная и дифференцированная. Первая — комфорт и стабильность, но с большей переплатой. Вторая — экономия на процентах, но с высокой нагрузкой вначале.
Чтобы выбрать подходящую для вас, сравните итоговую переплату с помощью кредитного калькулятора. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с финансовым специалистом.
