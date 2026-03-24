Россиянам рассказали, как выгоднее гасить кредит

Типы платежей по кредиту: аннуитетные и дифференцированные

Мария Егорова

При оформлении кредита заёмщик сталкивается с выбором схемы погашения — аннуитетной или дифференцированной. Сберсова разобрала оба варианта подробно: объяснила суть, привела расчёты и сравнила, чтобы помочь заёмщикам определиться с оптимальным выбором.

Аннуитетные платежи

Суть: аннуитетный платёж предполагает одинаковую фиксированную сумму выплат на протяжении всего срока кредита. Каждый платёж состоит из двух частей:

  • проценты за пользование кредитом;
  • часть основного долга.

В начале срока большая часть платежа идёт на погашение процентов, а доля основного долга минимальна. Постепенно соотношение меняется: доля процентов уменьшается, а основного долга — растёт.

Такая схема характерна для ипотеки или автокредитов. Погашение же кредитной карты происходит иначе: сумма платежа будет уменьшаться при выплате долга.

Формула расчёта аннуитетного платежа

  • A — размер аннуитетного платежа;
  • S — сумма кредита;
  • i — месячная процентная ставка (годовая ставка / 12 / 100);
  • n — количество месяцев кредита.

Пример. Возьмём кредит на 1 000000 рублей на пять лет (60 месяцев) под 12% годовых.

  1. Месячная ставка: i = 12 × 10012% ​= 0,01.
  2. Подставляем в формулу: A = 1 000000 × (1 + 0,01) 60 − 10,01 × (1 + 0,01)60 ​≈ 22 244 рубля
  3. Итого за пять лет: 22244 × 60 = 1 334640 рублей, из них 334 640 рублей — проценты.

Плюсы:

  • предсказуемость: сумма платежа не меняется, удобно планировать бюджет;
  • меньшая нагрузка в начале срока по сравнению с дифференцированными платежами;
  • подходит для заёмщиков с фиксированным доходом.

Минусы:

  • переплата по процентам выше, чем при дифференцированной схеме;
  • в первые годы почти весь платёж идёт на проценты, а не на основной долг.

Дифференцированные платежи

Суть: при дифференцированном платеже основной долг делится на равные части, а проценты начисляются на остаток долга. В результате:

  • сумма основного долга в каждом платеже одинакова;
  • проценты уменьшаются по мере погашения кредита;
  • общий платёж постепенно снижается.

Формула расчёта дифференцированного платежа

  • D — размер дифференцированного платежа;
  • nS​ — фиксированная часть основного долга;
  • O — остаток долга на текущий период;
  • i — месячная процентная ставка.

Пример. Тот же кредит: 1 000000 рублей на 60 месяцев под 12% годовых.

  1. Фиксированная часть долга: 601 000000​ ≈ 16667 рублей.
  2. Первый платёж: проценты: 1 000000 × 0,01 = 10 000 рублей; общий платёж: 16667 + 10000 = 26667 рублей.
  3. Последний платёж: остаток долга: 16667 рублей; проценты: 16667 × 0,01 ≈ 167 рублей; общий платёж: 16667 + 167 = 16 834 рубля.
  4. Общая переплата: около 305 000 рублей (меньше, чем при аннуитетном платеже).

Плюсы:

  • меньшая переплата по процентам;
  • быстрое сокращение остатка долга;
  • прозрачность: видно, как уменьшаются долг и проценты.

Минусы:

  • высокая нагрузка в начале срока (первые платежи больше, чем аннуитетные);
  • сложнее планировать бюджет из-за меняющейся суммы платежа;
  • не всегда доступен в банках (аннуитет популярнее).

Сравнение аннуитетных и дифференцированных платежей

Когда какой тип платежа выбрать

Аннуитетный платёж подойдёт, если:

  • у вас стабильный, но не очень высокий доход — фиксированный платёж проще вписать в бюджет;
  • вы берёте кредит на длительный срок (ипотека, автокредит) и хотите предсказуемые выплаты;
  • важна простота планирования: вы не хотите каждый месяц высчитывать новую сумму платежа;
  • банк не предлагает дифференцированную схему.

Дифференцированный платёж стоит выбрать, если:

  • ваш доход высокий и позволяет вносить крупные суммы в начале срока;
  • кредит берётся на относительно короткий срок (например, потребительский кредит на 1–3 года);
  • вы хотите минимизировать переплату по процентам и готовы к сложной схеме выплат;
  • планируете досрочное погашение — быстрое сокращение долга снижает проценты;
  • вы уверены в стабильности своего дохода на ближайшие годы.

Как выбрать схему погашения кредита: главное

При оформлении кредита уточните у банка, какие варианты погашения кредита доступны. Есть две схемы: аннуитетная и дифференцированная. Первая — комфорт и стабильность, но с большей переплатой. Вторая — экономия на процентах, но с высокой нагрузкой вначале.

Чтобы выбрать подходящую для вас, сравните итоговую переплату с помощью кредитного калькулятора. Если сомневаетесь, проконсультируйтесь с финансовым специалистом.

