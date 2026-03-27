Сервисы рассрочек — удобное решение для тех, кто хочет приобрести товары или услуги сразу, но оплатить их постепенно, без значительной нагрузки на бюджет. В 2025 году объём российского рынка сервисов BNPL (Buy Now, Pay Later) вырос в 2,5 раза и достиг 940 миллиардов рублей. С 1 апреля в России вступит в силу закон, который установит правила для функционирования таких сервисов. Вместе с экспертами разобрались, что изменится для покупателей.

Какие сервисы подпадут под новый закон

Закон № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки» вступит в силу с 1 апреля 2026 года. Он был подписан президентом в июле прошлого года. Документ определяет правила работы сервисов рассрочки, условия заключения и исполнения договоров, а также орган надзора за операторами и его полномочия.

Изменения коснутся сервисов рассрочки, таких как «Долями» (Т-Банк), Яндекс Сплит (Яндекс), «Подели» (Альфа-Банк), «Частями» (Wildberries), «Ozon рассрочка» и других, объясняет управляющий партнёр BLG Group Павел Гурьянов.

Как работает рассрочка: оператор сервиса оплачивает товар продавцу, а покупатель возвращает деньги оператору частями по графику. При этом оператор получает вознаграждение от продавца за привлечение клиента.

Пример: если вы покупаете товар за 10 тысяч рублей в рассрочку на 5 месяцев, то оплачивать товар вы будете по 2 тысячи рублей каждые две недели, а списание будет производиться автоматически с вашей карты.

Что изменится

Сейчас правила предоставления рассрочек находятся вне правового поля. Об этом рассказал «Рамблеру» финансовый советник Алексей Родин. С 1 апреля Центробанк возьмёт эту сферу под свой контроль и создаст специализированный реестр операторов сервисов рассрочки. Эксперт перечислил грядущие изменения.

Цена товара

Главное нововведение — установление равной цены при покупке товара в рассрочку и при полной оплате.

Как было: могли устанавливать разные цены: при полной оплате товар стоил дешевле, а при оформлении рассрочки — дороже за счёт скрытых наценок.

Как будет: закон закрепляет требование равной стоимости товара независимо от способа оплаты — в рассрочку или сразу.

Передача данных в кредитную историю

Как было: передача информации о рассрочке в бюро кредитных историй (БКИ) не имела чётких порогов и происходила нерегулярно.

Как стало: установлен порог в 50 тысяч рублей:

если сумма рассрочки выше — данные передаются в БКИ;

если ниже — информация не влияет на кредитную историю.

Комиссии и дополнительные услуги

Как было: сервисы могли включать скрытые комиссии и навязывать дополнительные платные услуги без информирования клиента.

Как стало: вводится запрет на скрытые комиссии и навязывание услуг, а также ограничение неустоек за просрочку — не более 20% годовых.

Максимальный срок рассрочки

Как было: единых ограничений по сроку беспроцентной рассрочки не существовало — сервисы самостоятельно определяли длительность, которая могла достигать нескольких лет.

Как стало: закон устанавливает максимальный срок для рассрочек:

до 2028 года — не более 6 месяцев;

с 2028 года — не более 4 месяцев.

Досрочное погашение

Как было: возможность досрочного погашения могла ограничиваться или сопровождаться комиссиями.

Как стало: закрепляется право на досрочное погашение без каких-либо дополнительных платежей.

Требования к договору

Как было: договоры рассрочки не имели единых стандартов: условия могли быть прописаны неполно или непрозрачно, важные детали — скрыты или размыты.

Как стало: вводятся требования, аналогичные банковским договорам: обязательно указываются полная цена товара, график и сроки платежей, размер неустойки, основания расторжения и порядок урегулирования споров.

Маркетплейсы с рассрочкой: особенности и сравнение условий

Что это значит для покупателей

После ужесточения правил сервисов рассрочки может стать меньше, однако уйдут в основном небольшие и менее устойчивые участники рынка, считает Гурьянов. Эксперт предполагает, что некоторым покупателям будет сложнее получить рассрочку.

Вероятнее всего, операторы сервисов рассрочки будут более внимательно изучать платёжеспособность и кредитную историю покупателя товара, поскольку новый закон уменьшает возможность операторов закладывать в условия договора и цену товара риски неполучения денежных средств. Павел Гурьянов управляющий партнер BLG Group

Закон не будет распространяться на уже действующие договоры. Рассрочки, взятые до 1 апреля, нужно выплачивать по старым правилам. Новые правила делают рассрочку менее выгодной. Теперь, если вы не уложитесь в полгода, рассрочка превращается в обычный кредит с процентами. Внимательно читайте договор: итоговая ставка может оказаться даже выше, чем по вашей кредитке.

Эксперты объяснили, как повлияет на россиян ужесточение правил рассрочки

Как изменятся рассрочки с 1 апреля: главное

Новый закон формирует более прозрачные и единые правила работы рынка рассрочек: фиксируется равная цена товара, вводятся ограничения по срокам, запрещаются скрытые комиссии и усиливаются требования к договорам. Контроль со стороны ЦБ должен снизить долю недобросовестных практик и сделать условия для покупателей более понятными и предсказуемыми.

Рассрочка станет менее «гибкой»: сроки сократятся, а требования к заёмщикам ужесточатся. Эксперты предполагают, что часть пользователей столкнётся с более строгим отбором, а сами сервисы будут внимательнее оценивать риски перед одобрением покупки.

Как взять товар в рассрочку и не испортить кредитную историю