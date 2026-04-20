Рефинансирование: что это и когда имеет смысл

Рефинансирование — это оформление нового кредита, чтобы закрыть старый. По сути, вы заменяете один долг другим, но на более выгодных условиях. Главная цель — снизить финансовую нагрузку: уменьшить ежемесячный платёж, сократить срок выплат или объединить несколько кредитов в один.

Процесс выглядит так. Вы подаёте заявку в банк (это может быть как ваш текущий кредитор, так и другой). Если банк одобряет заявку, он выдаёт деньги и направляет их на погашение старого долга. После этого вы платите по новому договору — обычно по более низкой ставке.

В первую очередь рефинансирование выгодно, если новая ставка ниже текущей минимум на 1–2 процентных пункта. Чем больше разница, тем заметнее экономия. Кроме того, рефинансирование имеет смысл, если до окончания старого кредита осталось больше года — иначе вы просто не успеете окупить сопутствующие расходы (например, новую страховку или оценку залога).

Пример. Вы взяли потребительский кредит на три года под 25% годовых. Через год ставки в банках снизились, и вам одобрили рефинансирование под 20% на оставшиеся два года. Ежемесячный платёж станет ниже, а общая переплата уменьшится на десятки тысяч рублей.

В случае ипотеки процедура оправдана в первой половине срока её выплаты, когда большая часть платежей идёт в счёт погашения процентов. За несколько лет до окончания выплат рефинансировать жилищный кредит обычно невыгодно.

Но есть и подводные камни. При рефинансировании банк заново оценивает вашу кредитную историю и платёжеспособность. Если за год ваше финансовое положение ухудшилось, в новой ставке могут отказать. Также придётся заново оформлять страховку, а иногда и оплачивать дополнительные комиссии.

Рефинансирование помогает сэкономить, если подходить к нему с расчётом. Перед подачей заявки сравните предложения нескольких банков, посчитайте реальную выгоду с учётом всех комиссий и помните: главное — не ставка сама по себе, а итоговая переплата.

Рефинансирование кредитов: когда это выгодно, а когда лучше отказаться