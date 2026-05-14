Россияне в майские праздники стали чаще снимать самозапреты на кредиты. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), за длинные выходные граждане подали 65 тысяч заявлений на отмену ограничений — более чем вдвое больше, чем в январские каникулы и на 8% чаще, чем годом ранее. Эксперты рассказали, с чем связаны изменения в применении инструмента.

Как работает механизм самозапрета

Возможность поставить самозапрет на взятие кредита появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Его можно установить на потребительские кредиты, кредитные карты и овердрафт, не закрывая действующие кредиты. Ограничение не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные займы.

Запрет может быть полным или частичным — например, только на онлайн-оформление кредитов. Установить его можно бесплатно через «Госуслуги» или МФЦ даже при отсутствии кредитной истории. Ограничений по количеству и сроку действия самозапретов нет.

Схем и моделей мошенничества с развитием технологий становится всё больше, и просто наличия «здоровых» финансовых привычек (например, привычки регулярно проверять свою кредитную историю, платёжные операции в мобильном банке) уже зачастую недостаточно для противодействия злоумышленникам. Самозапрет — это превентивное, а не реактивное действие. И в этом — важное отличие. Эльман Мехтиев генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности

Как оформить самозапрет на кредиты: инструкция

Что говорят цифры

Исходя из релиза ОКБ, который поступил в распоряжение «Рамблера», в майские праздники 2026 года россияне направили 232 тысяч заявлений на установку самозапрета на кредиты и 65 тысяч заявлений — на его снятие. По сравнению с январскими праздниками число обращений на отмену ограничений выросло более чем в два раза: тогда было подано только 27 тысяч таких заявлений. Количество новых самозапретов осталось практически на прежнем уровне — 232 тысяч в майские праздники против 224 тысяч в январские выходные.

Для сравнения, в майские праздники 2025 года россияне оформили 451 тысячу самозапретов и направили 60 тысяч заявлений на их снятие. Таким образом число новых обращений сократилось почти на 49% год к году, тогда как количество снятий, наоборот, выросло примерно на 8%.

Наиболее активно самозапреты в майские праздники оформляли россияне в возрасте 35–45 лет — на эту группу пришлось 21,1% всех заявлений. Далее следуют граждане 45–55 лет (19,5%), 55–65 лет (16,5%) и россияне старше 65 лет (16,4%). Молодёжь до 25 лет оформила 12,8% самозапретов.

Чаще всего отменяли ранее установленные ограничения также россияне 35–45 лет — они подали 31,2% всех заявлений на снятие самозапрета. На граждан 25–35 лет пришлось 23,6% таких обращений, на россиян 45–55 лет — 19,4%. Реже всего самозапрет снимали граждане старше 55 лет.

За всё время работы сервиса с 1 марта 2025 года россияне направили 24,7 миллиона заявлений на установку самозапрета и 2,5 миллиона — на его снятие. Сейчас самозапрет установлен у 20,6 миллиона граждан, а доля отмен составляет около 10% от общего числа оформленных ограничений.

Почему участились отмены

Рост числа отмен самозапретов в майские праздники во многом связан с сезонным увеличением потребительской активности, объясняет финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Май и начало лета традиционно становятся периодом крупных расходов для многих россиян. Речь идет о подготовке к отпускному сезону: часть граждан оформляет кредиты или рассрочки для оплаты путешествий, билетов и сопутствующих трат. Кроме того, в это время многие начинают ремонт, строительство или благоустройство дач, что также нередко требует привлечения заёмных средств. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Дополнительным фактором стал и сам праздничный период. В выходные у людей появляется больше свободного времени для решения накопившихся бытовых и финансовых вопросов, напоминает Мехтиев.

Это косвенно подтверждает и приведённая ОКБ возрастная группа тех, кто чаще других устанавливал самозапрет. Работающие экономически активные люди в принципе более склонны решать бытовые задачи, в т. ч. «настройку» финансовых инструментов, в выходные и праздники. Эльман Мехтиев генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности

При этом отличие от январских праздников обусловлено всё тем же характером потребления, уточняет Родин. В январе россияне, как правило, сосредоточены на отдыхе и несут высокую финансовую нагрузку после декабрьских расходов, а весной и в начале лета начинают активно тратить.

Рост числа отмен не означает снижения интереса к самому инструменту. Скорее, россияне начинают использовать механизм самозапрета более осознанно и гибко — как временную меру финансовой защиты, которую можно снять в момент необходимости и затем установить повторно. Алексей Родин Финансовый советник, экономист

Снижение числа новых самозапретов связано с тем, что основной интерес к этому инструменту пришёлся на первые месяцы после его запуска, добавляет финансовый советник. Возможностью установить самозапрет уже воспользовалась практически треть экономически активного населения и почти половина действующих заёмщиков банков и микрофинансовых организаций. Как правило, сегодня самозапрет оформляют те граждане, которые ранее откладывали этот вопрос, считает Родин.

Как самозапрет на кредиты работает сегодня

Как показала статистика, россияне стали использовать механизм самозапрета на кредиты не как разовую меру, а как гибкий финансовый инструмент. В майские праздники 2026 года граждане снимали самозапреты чаще, чем в январские каникулы и даже годом ранее. Эксперт связывает это с сезонным ростом расходов перед летом, отпусками, ремонтом и дачным сезоном.

Интерес к инструменту остаётся высоким. За всё время работы сервиса россияне подали почти 25 миллионов заявлений на установку самозапрета. Снижение числа новых установок эксперты объясняют тем, что значительная часть экономически активного населения уже воспользовалась сервисом в первый год после его запуска.

