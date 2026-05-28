Россиян предупредили, как оплата мелочей кредиткой загоняет в долги

Кредитная карта давно перестала быть инструментом «на чёрный день». Многие используют её ежедневно — оплачивают кофе, такси, доставку еды и подписки. На первый взгляд это удобно: не нужно ждать зарплату, а банки ещё и начисляют кешбэк. Но если долг по кредитке не удаётся закрывать полностью каждый месяц, привычка расплачиваться ею за мелкие покупки постепенно превращается в финансовую ловушку.

Почему мелкие траты особенно опасны

Крупные покупки человек обычно планирует. Например, бытовую технику или отпуск чаще сравнивают с доходами и заранее оценивают, как возвращать деньги. С повседневными расходами всё иначе: они кажутся незначительными и потому не вызывают тревоги.

Однако именно мелкие платежи создают эффект «размытия» расходов. Несколько чашек кофе, поездки на такси и спонтанные заказы еды могут незаметно превратиться в десятки тысяч рублей в месяц.

Когда человек расплачивается собственными деньгами, баланс счёта уменьшается сразу — это действует отрезвляюще. Кредитка создаёт иллюзию, что свободных средств больше, чем есть на самом деле.

Льготный период не спасает от долгов

Многие уверены: если у карты есть беспроцентный период, значит пользоваться ею безопасно. Но это работает только при одном условии — долг нужно полностью погашать в срок.

Если этого не происходит, банк начинает начислять проценты. Причём ставки по кредитным картам обычно значительно выше, чем по потребительским кредитам. В результате даже небольшая задолженность может быстро увеличиться.

Особенно рискованно:

вносить только минимальный платёж;

постоянно гашение долга на следующий месяц;

открывать новую кредитку ради погашения старой.

В такой ситуации человек фактически начинает жить за счёт будущих доходов.

Как мелкие покупки формируют хронический дефицит

Проблема кредиток не только в процентах. Постоянное использование заёмных денег меняет финансовые привычки.

Человек перестаёт замечать момент, когда реальные доходы уже не покрывают уровень потребления. В итоге зарплата уходит не на текущие нужды, а на закрытие прошлых расходов.

Появляется типичный сценарий:

Зарплата поступает на счёт. Значительная часть денег уходит на погашение долга. На жизнь снова не хватает средств. Человек опять использует кредитку.

Так формируется долговой цикл, из которого становится всё сложнее выйти.

Когда кредитная карта действительно полезна

Полностью отказываться от кредиток необязательно. При грамотном использовании они могут быть удобным финансовым инструментом.

Карта может быть полезна:

для экстренных расходов;

как резерв на случай задержки дохода;

для крупных покупок, если есть чёткий план быстрого погашения;

ради бонусов и кешбэка при условии полного закрытия долга каждый месяц.

Главное правило — кредитка не должна заменять собственные деньги.

Что делать, если долг уже растёт

Если задолженность перестала сокращаться, важно как можно быстрее изменить финансовое поведение.

Для начала стоит:

отказаться от оплаты кредиткой повседневных мелочей; временно сократить необязательные расходы; направлять свободные деньги на погашение долга; не оформлять новые кредиты для закрытия старых.

Полезно также перейти на дебетовую карту для ежедневных покупок. Когда расходы списываются сразу со своего счёта, контролировать бюджет становится проще.

В чём опасность кредитной карты

Кредитная карта создаёт ощущение финансовой свободы, но при отсутствии дисциплины легко превращается в источник постоянных долгов. Особенно опасны именно мелкие повседневные траты — они незаметны по отдельности, но быстро формируют крупную задолженность.

Если нет возможности полностью погашать долг в конце месяца, лучше отказаться от привычки платить кредиткой за ежедневные покупки. Это поможет сохранить контроль над личными финансами и избежать переплаты банку.

