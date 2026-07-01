Как проверить долги у судебных приставов: карточки

Задолженность по кредитам, штрафам, налогам или ЖКУ может привести к аресту счетов, запрету на выезд за границу и принудительному списанию денег с карт. Чтобы это стало возможным, судебные приставы должны возбудить в отношении вас исполнительное производство.

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Рассказываем в карточках, как узнать о долгах и их причинах до того, как это случится. Проводить такую проверку лучше регулярно — особенно перед поездками, крупными покупками или оформлением кредита. Листайте, чтобы увидеть всю инструкцию.

Как узнать о долгах у приставов: 4 способа найти исполнительное производство