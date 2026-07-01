Набиуллина: ЦБ не стремится к высоким ставкам

Банк России не считает высокие ставки самоцелью и выступает за доступность кредитов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса. Ее слова цитирует РИА Новости.

«Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок», — подчеркнула Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, доступность кредитов должна обеспечиваться при справедливых условиях конкуренции. При этом, отметила она, главным фактором остается не уровень ключевой ставки, а инфляция.

Набиуллина добавила, что ЦБ мог бы резко снизить ставку в порядке эксперимента, однако это привело бы к ускорению инфляции. «Мы попали бы в стагфляцию», — подчеркнула она.

Глава Банка России также напомнила, что регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику. В начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, в конце года — 16%, а в июне была снижена с 14,5% до 14,25%.

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