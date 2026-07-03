Ключевая ставка 14,25%: стоит ли рефинансировать кредит

Банк России продолжает смягчать денежно-кредитную политику: в июне 2026 года ключевая ставка опустилась до 14,25%. Для миллионов заёмщиков, чьи кредиты были оформлены под 20–25% годовых в период турбулентности, это веский повод достать калькулятор. Выясняем, кому перекредитование принесёт реальную выгоду, а кому стоит повременить.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Что значит для вашего кошелька

Ключевая ставка — это главный индикатор стоимости денег в экономике. Её снижение позволяет банкам удешевлять кредитные продукты и программы рефинансирования.

По состоянию на 15 мая 2026 года средний уровень ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в доме, сданном в эксплуатацию не более одного года назад, составил 19,188%. Год назад этот показатель был равен 23,653%. Если банк предложит ставку 19,3%, общая экономия по кредиту в 3 миллиона рублей сроком на 5 лет составит сотни тысяч рублей.

© fincalculator.ru

© fincalculator.ru

Однако низкая ставка не панацея. Итоговая выгода зависит от остатка долга, срока до погашения и сопутствующих расходов на переоформление. Решение должно быть математически выверенным, а не эмоциональным.

Когда рефинансирование — однозначно разумный шаг?

Существенная разница в ставках. Если ставка по новому кредиту значительно ниже, чем по текущему (от 5 процентных пунктов и больше для потребкредитов), то это весомый аргумент.

Длинный срок выплат. Рефинансирование наиболее эффективно в первой половине срока кредита. Объяснение простое: при аннуитетных платежах основная часть процентов выплачивается в самом начале. Если вы уже перевалили за экватор, выгода будет минимальной.

Консолидация нескольких долгов. Если у вас есть несколько дорогих кредитов (например, две кредитные карты под 40% и 50%), их объединение в один новый заём под 30% позволит снизить переплату и упростить управление финансами.

Ипотека на длинный срок. Здесь эффект самый масштабный. Из-за больших сумм и длительных сроков даже снижение ставки на 2–3 процентных пункта по ипотеке на 10 лет может сэкономить сотни тысяч рублей.

Если ставка составляет 18% годовых:

Сумма кредита — 5 000 000 рублей.

Срок — 10 лет.

Ежемесячный платёж — 90 093 рубля.

Общая сумма выплат банку — 10 811 112 рублей.

Переплата по процентам — 5 811 112 рублей.

Если ставка снижается до 16% годовых:

Сумма кредита — 5 000 000 рублей.

Срок — 10 лет.

Ежемесячный платёж — 83 757 рублей.

Общая сумма выплат банку — 10 050 787 рублей.

Переплата по процентам — 5 050 787 рублей.

Даже скромное снижение ставки — с 18 до 16% — приносит заметную пользу. В нашем примере ежемесячный платёж уменьшается на 6,3 тысячи рублей, а за 10 лет семья сэкономит почти 760 тысяч рублей.

Когда выгоды почти нет и лучше отказаться от рефинансирования

Рефинансирование — это не универсальное решение. В ряде случаев попытка перекредитоваться обернётся лишь пустой тратой времени и денег.

Кредит почти погашен

Если до конца выплат осталось меньше года, выгоднее просто закрыть кредит по старым условиям. Ведь расходы на переоформление (страховка, оценка, комиссии) съедят всю вашу экономию.

Например, при остатке долга в 100 тысяч рублей и снижении с 20 до 18% ваша выгода составит всего пару сотен рублей. А стоимость переоформления может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

© fincalculator.ru

© fincalculator.ru

«Дешёвая» ставка с обременениями

Привлекательное предложение часто скрывает подводные камни: обязательную страховку жизни или имущества, платную оценку залога и различные комиссии. Эти расходы увеличивают полную стоимость кредита (ПСК). Сравнивать нужно именно ПСК, а не рекламную ставку — итоговая цена может оказаться выше ожидаемой.

Незначительная разница в ставках

Переход с 16 на 15% годовых даст лишь символическую экономию. При небольшом остатке долга и сопутствующих тратах на переоформление такая сделка может не окупиться вовсе.

Какие кредиты банки рефинансируют чаще всего

Хотя теоретически можно перекредитовать любой заём, банки охотнее всего работают с тремя категориями:

Потребительские кредиты

Это самый массовый сегмент. Многие брали крупные суммы на ремонт или технику в период высоких ставок. При сроке три года и более рефинансирование даёт ощутимый эффект.

В первом полугодии 2026 года сегмент рефинансирования потребительских кредитов стал одним из самых быстрорастущих: его доля в новых выдачах достигла 14–17%, а объём операций вырос на 35–40% (по данным ЦБ и Frank RG). Это связано с желанием заёмщиков снизить долговую нагрузку на фоне удешевления займов.

По оценке НРА, всплеск необеспеченного кредитования в мае во многом объясняется именно этими процессами. По мнению аналитиков, до 50% кредитов, выданных в мае — июне, пошли не на новые покупки, а на рефинансирование и объединение старых долгов. Такой подход упрощает управление финансами и уменьшает риск просрочек.

Кредитные карты

Здесь ставки традиционно максимальны. Согласно условиям кредитных карт, стоимость кредита, по данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), доходит до 50,86%.

Таким образом, перевод задолженности в обычный потребительский кредит под фиксированный процент почти всегда выгоден. Дополнительный бонус — исчезает соблазн снова уйти в минус по карте.

Ипотека

Главный кандидат на рефинансирование при любом заметном снижении ставок. Особенно актуально для тех, кто оформлял ипотеку в 2023–2025 годах по рыночным ставкам выше 18–20%.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), за последний год ставки по ипотеке и её рефинансированию заметно снизились. Если в феврале 2025 года средняя ставка рефинансирования находилась на уровне 28,4% годовых, а новые ипотечные кредиты выдавались примерно под 29%, то к весне 2026 года ставка рефинансирования составляла около 19%, а ипотечные ставки — около 20%.

К середине апреля тенденция сохранилась: ставка рефинансирования снизилась до 18,8%, тогда как новые ипотечные кредиты банки выдавали в среднем под 19,6–19,9% годовых. Такая динамика значительно расширила возможности заёмщиков для рефинансирования ранее оформленных кредитов и получения более выгодных условий.

Как подать заявку на рефинансирование: пошаговая инструкция

Процедура рефинансирования проще, чем кажется. Вот как это выглядит на практике.

Шаг 1. Соберите данные по текущему кредиту. Узнайте точный остаток долга, оставшийся срок и текущую ставку. Информацию можно найти в мобильном приложении банка или запросить в отделении.

Шаг 2. Сравните предложения нескольких банков. Не ориентируйтесь только на рекламную ставку — смотрите на полную стоимость кредита (ПСК), которую банк обязан указывать в договоре. Сравните минимум три предложения.

Шаг 3. Подайте заявку. Большинство банков принимают заявки онлайн — через сайт или мобильное приложение. Понадобятся паспорт, справка о доходах и документы по действующему кредиту. Можно обратиться и лично в офис.

Шаг 4. Дождитесь решения и сравните итоговые условия. Банк оценит вашу кредитную историю, доход и долговую нагрузку. После одобрения внимательно изучите итоговый договор, особенно разделы о страховках и дополнительных услугах.

Куда обращаться: в свой банк или чужой

Банк, где у вас зарплатная карта или хорошая история, скорее всего, одобрит заявку быстрее и потребует меньше документов. Зарплатным клиентам часто предлагают более выгодные условия.

Сторонние банки могут предложить более высокую ставку, так как борются за нового качественного клиента, но запросят больше документов.

Оптимальная стратегия — начать с банка, где у вас зарплата или вклад, а затем сравнить его предложение с двумя-тремя предложениями конкурентов. Первый одобренный вариант редко бывает лучшим.

Почему могут отказать и как повысить шансы

Одобрение зависит от вашего финансового профиля. Банки чаще всего отказывают из-за низкого подтверждённого дохода, высокой долговой нагрузки (более 40–50% дохода), просрочек или ошибок в анкете.

Чтобы повысить шансы:

закройте все просрочки;

погасите мелкие долги;

подготовьте полный пакет документов;

поработайте со своей кредитной историей.

Основные тезисы

Каждый месяц ожидания — это переплата по старой высокой ставке. Если разница между вашей текущей ставкой и рыночным предложением составляет 5 процентных пунктов и более (для потребительских кредитов), а до конца выплат ещё далеко, ждать невыгодно. Текущая экономия, скорее всего, перекроет любую потенциальную выгоду от ещё одного снижения ставки в будущем.

Эффект от рефинансирования наиболее заметен в ипотеке. Из-за больших сумм и длительных сроков даже снижение ставки на 2–3 процентных пункта по кредиту на 10 лет может сэкономить сотни тысяч рублей.

Простое правило: действуйте, если новая ставка ниже старой на 3–5% и более, кредит крупный, а срок погашения длинный. Не меняйте ничего, если разница незначительная или до полного погашения осталось меньше года.

Для точного расчёта экономии воспользуйтесь бесплатными онлайн-калькуляторами на сайтах банков.

Как взять кредит с плохой кредитной историей