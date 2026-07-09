Россияне стали дольше выплачивать ипотеку

По состоянию на начало 2026 года россияне стали закрывать ипотечный кредит в среднем за 9,3 года. Такие данные приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на консалтинговую компанию Frank RG. За год этот показатель вырос на 1,1 года, а по сравнению с январём 2022 года — более чем вдвое: тогда заёмщики закрывали ипотеку в среднем за 4,4 года.

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При этом по договору ипотеку по-прежнему оформляют примерно на 25 лет. По оценке агентства «Эксперт РА», в январе–марте 2026 года средний срок ипотечного кредитования составил 24,6 года против 25,7 года в 2025 году и 19,2 года в начале 2021 года. Небольшое сокращение срока договора за последний год связано со снижением рыночных ставок: по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ», средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на первичном рынке опустилась с 26,54% в мае 2024 года до 19,19% в мае 2025 года.

Главный фактор удлинения фактического срока — опережающий рост цен на жильё по сравнению с доходами покупателей, указывает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По данным Росстата, в феврале 2026 года средняя зарплата выросла на 15% год к году, тогда как цены на новостройки в Москве за тот же период прибавили 25%, достигнув 603 тысяч рублей за один квадратный метр. Дополнительно на сроки давит разрыв цен между первичным и вторичным рынками, который, по данным Росстата, в четвёртом квартале 2025 года составил 65%.

Темпы досрочного погашения ипотеки уже замедлялись в 2024–2025 годах: высокие ставки по вкладам делали депозиты выгоднее досрочного закрытия долга. По мере снижения ставок активность восстанавливается — в четвёртом квартале 2025 года объём досрочного погашения вырос на 24,3% к предыдущему кварталу и составил 407,9 миллиарда рублей, однако в годовом выражении прирост составил лишь 3,1%, следует из данных Центробанка. Для потребителя удлинение фактического срока означает рост итоговой переплаты.

Когда досрочное погашение ипотеки выгоднее открытия вклада

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