Тело кредита, или основной долг: что это

Когда вы обращаетесь в банк за кредитом, то получаете определённую сумму денег. Именно эта сумма, которую вы берёте у банка и обязуетесь вернуть, называется телом кредита, или основным долгом. Это базовая величина, от которой зависят все дальнейшие расчёты по кредитному договору.

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Из чего состоит кредит

Структура кредита выглядит следующим образом:

Тело кредита (основной долг). Это сумма, выданная клиенту.

Это сумма, выданная клиенту. Проценты — плата за пользование кредитом, которая начисляется ежедневно на остаток основного долга.

— плата за пользование кредитом, которая начисляется ежедневно на остаток основного долга. Неустойки и штрафы — санкции за нарушение условий договора. Они возникают при просрочке платежа и других нарушениях. Эти суммы увеличивают общий долг заёмщика.

Общий размер процентов не закреплён в договоре жёстко — он зависит от графика платежей и может меняться, например, при досрочном погашении. Исходное тело кредита всегда остаётся неизменным — сколько вы взяли, столько и нужно вернуть. Но остаток основного долга уменьшается по мере погашения.

Как происходит погашение

Каждый ежемесячный платёж по кредиту распределяется по двум статьям: часть средств уходит на погашение тела кредита, часть — на уплату процентов. Однако соотношение этих частей зависит от схемы погашения.

При аннуитетной схеме заёмщик вносит равные суммы в течение всего срока кредитования. В первые месяцы значительная часть платежа уходит на проценты, а тело кредита уменьшается медленно. Постепенно доля процентов снижается, а доля основного долга растёт.

заёмщик вносит равные суммы в течение всего срока кредитования. В первые месяцы значительная часть платежа уходит на проценты, а тело кредита уменьшается медленно. Постепенно доля процентов снижается, а доля основного долга растёт. При дифференцированной схеме тело кредита гасится равными долями, а проценты начисляются на остаток. В этом случае первые платежи будут больше, но общая переплата по кредиту обычно ниже.

Как работает досрочное погашение

При досрочном погашении вы вносите сумму сверх ежемесячного платежа. Эти дополнительные средства направляются именно на уменьшение тела кредита, а не на уплату будущих процентов. В результате остаток задолженности снижается быстрее, и проценты в дальнейшем начисляются на меньшую сумму.

При этом у вас есть два варианта:

Уменьшить срок кредита — ежемесячный платёж останется прежним, но общее количество необходимых платежей сокращается. Этот способ позволяет больше сэкономить на процентах, так как кредит закрывается раньше.

— ежемесячный платёж останется прежним, но общее количество необходимых платежей сокращается. Этот способ позволяет больше сэкономить на процентах, так как кредит закрывается раньше. Уменьшить ежемесячный платёж — при этом срок остаётся тем же, но размер обязательного взноса становится меньше. Этот вариант удобен, если нужно снизить финансовую нагрузку, но общая экономия на процентах будет меньше.

Выбор способа зависит от ваших целей. Если главное — сэкономить на переплате, выгоднее уменьшать срок. Если важно облегчить ежемесячные расходы, лучше уменьшить платёж.

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