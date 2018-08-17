Трамп против авторитарного правителя

Одной из главных тем сегодняшних комментариев в американских СМИ является то, что президент Дональд Трамп является авторитарным руководителем, зацикленным на попрании американских конституционных норм. Например, завтра будет важный день, когда на редакционных страницах многих газет страны, как ожидается, одновременно будут опубликованы заявления о том, что Трамп угрожает первой поправке. Но инвесторы в Америке и во всем мире на эти выводы по-прежнему не покупаются.

И дело не в том, что инвесторов — крупных и не очень — интересуют только деньги и что они с радостью терпят беспринципных авторитарных лидеров. Они понимают, что превращение страны в закрытое общество и сосредоточение власти в руках одного человека — это катастрофа для экономической жизнеспособности. Они видят, как это происходит в Турции, а не в Соединенных Штатах. Вот почему они бежали от турецкой лиры, приняв с распростертыми объятиями американский доллар.

Повышение президентом Трампом пошлин оказало давление на турецкую экономику, но главная проблема заключается в том, что президент Турции Реджеп Эрдоган «гнет» институты страны как ему вздумается. Национальная валюта утратила надежность, потому что денежно-кредитная политика проводится не для удовлетворения нужд потребителей, вкладчиков и инвесторов, а для достижения его политических целей.

Что же касается США, Дональд Трамп вытесняет власть из Вашингтона обратно в частную экономику — путем сокращения налогов, введения правил, регулирующих деятельность, и назначения руководителей ведомств и судей, которые верят в ограниченное конституционное правление. Это — крупномасштабный анти-авторитаризм, и его результаты с точки зрения процветания США уже весьма ощутимы.

Сегодня поступают и другая информация, указывающая на то, что на скоро ждет рост зарплат и повышение уровня жизни. « Уолл-стрит Джорнэл » (The Wall Street Journal) пишет:

«Производительность труда в США росла этой весной самыми быстрыми за три с лишним года темпами, что, возможно, является признаком того, что с увеличением инвестиций в бизнес у работников появились инструменты, необходимые для роста объемов производства».

В том, что касается экономического успеха США, серьезным исключением являются торговая и иммиграционная политика Дональда Трампа. К счастью, пока экономическая выгода от антиавторитарной программы Трампа гораздо больше, чем издержки, связанные с введенными им таможенными пошлинами и ограничениями на въезд в страну новых квалифицированных кадров. Поэтому США и являются звездой, лидером мирового фондового рынка.

Как показывают имеющиеся ограниченные данные, в США даже те, кто выступает против президента, на самом деле не считают, что он разрушает основы американского общества. Если бы они так думали, они, безусловно, попытались бы избавить себя от последствий упадка США и сделали бы совсем другой инвестиционный выбор, чем тот, что сделали поклонники Трампа. Ранее в этом году исследовательская компания «Спектрем Груп» (Spectrem Group) провела опрос среди американцев, состояние которых без учета стоимости основного жилья составляет более 100 тысяч долларов. Результаты показали, что демократы обычно размещают свои активы почти так же, как республиканцы.

Что же касается г-на Эрдогана, то он отнюдь не «звезда», а совсем наоборот, потому что люди не хотят доверять свои деньги авторитарному правителю, которому, несмотря на зависимость своей страны от иностранных инвестиций, в последнее время, похоже, совсем не интересно, что думают иностранные инвесторы.

Эрик Файн (Eric Fine) из инвестиционной компании Van Eck Associates управляет портфелем облигаций стран с развивающейся экономикой, но от Турции держится подальше. «На данный момент она больше похожа на Аргентину 2001 года или Россию 1997-1998 годов, и продуманной внутренней политики здесь попросту не предвидится», — написал он в электронном письме.

Несмотря на свои пессимистичные настроения, Эрик Файн говорит, что если бы Эрдоган изменил курс и принял политику, более ориентированную на развитие рыночной экономики, «несомненно, началось бы восстановление фондового рынка».

Почему с мистером Эрдоганом все время происходит что-то плохое? Потому что он не хочет взять на вооружение антиавторитарную политику, подобную той, которая очень эффективно действует в США.