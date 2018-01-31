Больше не нужен: биткоин пошел ко дну

«За 2017 год стоимость биткоина выросла почти в 13 раз, тем самым сделав тот год «золотым» для тех трейдеров и фондов, которые заранее начали инвестировать в криптовалюту», — отмечает эксперт «Международного финансового центра» Ольга Прохорова. Удача отвернулась от владельцев биткоинов. После рекордов ноября-декабря 2017 года, когда криптовалюта прибавляла по $1 тыс. чуть ли не ежедневно, а в середине декабря преодолела отметку в $20 тыс., биткоин поймал «медвежий тренд».

Однако затем биткоин начал резко сдавать свои позиции.

31 января курс биткоина опустился ниже $10 тыс. до $9,7 тыс. Это уже второй раз за этот месяц (в прошлый раз он упал ниже психологической отметки 17 января). По данным портала CoinMarketCap, сейчас он торгуется у отметки в $10,1 тыс. За сутки падение превысило 8%. А за месяц курс биткоина упал на 31%.

Биткоин возвращается к своей справедливой стоимости после бурного роста в декабре, полагает Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade.

На курс оказывают давление новости из Южной Кореи. Так, в начале января с жесткой риторикой выступил министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги, заявивший о намерении запретить операции с криптовалютой на местных биржах. По его словам, ведомство уже готовит соответствующий законопроект. В конечном итоге корейские власти приняли решение запретить анонимные операции с криптовалютами, при том, что анонимность позиционировалась как одно из главных преимуществ криптовалют, отмечает Кулакова.

Кроме того, негативные новости поступают из США: местный регулятор то судится с криптобиржами, то замораживает средства, привлеченные через ICO. Все это не добавляет рынку оптимизма. добавляет эксперт.

Ранее стало известно о том, что Гонконг, Китай, Сингапур уже ввели ограничения на криптовалюту.

При этом крупные фонды, ориентированные на инвестиции в криптовалюту, стали все чаще говорить о том, что рынок перегрет и наступила пора сделать перерыв в таких инвестициях.

Масло в огонь подлило известие о том, что одна из крупнейших японских электронных бирж Coincheck 26 января подверглась кибератаке, в результате которой были выведены средства в криптовалюте NEM на 58 млрд иен (около $534 млн), пострадали свыше 250 тыс. клиентов биржи. После этого японский регулятор заявил об усилении контроля за криптобиржами.

«Зажимать» криптовалюту в целом и биткоин в частности стали регуляторы по всему миру. Так, например, в конце января Служба финансового надзора Германии (BaFin) запретила берлинской бирже Crypto.exchange выполнять функции финансового брокера.

Не лучше обстоят у криптовалют и дела в России. На прошлой неделе Минфин РФ опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который регулирует привлечение средств через выпуск цифровых активов (ICO) и вводит понятие криптовалют и майнинга.

Минфин считает, что сделки с цифровыми активами можно осуществлять только через спецоператоров, а криптовалюты не станут средством платежа, чтобы сохранить статус рубля. Центробанк и вовсе придерживается позиции, что операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания.

Причиной самой последней коррекции биткоина вниз является новость о том, что представителей Tether и Bitfinex вызвали в суд по просьбе Комиссии по торговле фьючерсами США, считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко

Учитывая количество выпущенных виртуальных долларов — с начала года было выпущено порядка 300 млн USDT, тогда как за весь 2017 год эта цифра составила 1,4 млрд USDT, — а также их распространенность среди спекулянтов, можно ожидать серьезного падения котировок на рынке из-за утраты доверия участников, добавляет эксперт.

В целом, причин для паники нет: ужесточение регулирования оправдано и воспринимается участниками рынка как адекватная, здравая мера на происходящее и лишь приветствуется, отмечает основатель криптобанка Wirex Павел Матвеев . Возможно, мы видим финальный виток падения, после которого последует возвращение к глобальному восходящему тренду, выражает Матвеев оптимизм.