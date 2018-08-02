Ещё
Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,81%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,81% 

Investing.com Россия 11 часов назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, сырья и финансов.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 подешевел на 0,81%.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Sofina (BR:SOF), которые подорожали на 1,60 п. (1,02%), закрывшись на отметке в 158,00. Котировки Argen-X (BR:ARGX) выросли на 0,80 п. (1,01%), завершив торги на уровне 79,90. Бумаги Cofinimmo (BR:COFB) выросли в цене на 0,40 п. (0,36%), закрывшись на отметке 112,10.
Лидерами падения стали акции Solvay SA (BR:SOLB), цена которых упала на 2,55 п. (2,19%), завершив сессию на отметке 114,10. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 1,940 п. (2,06%), закрывшись на уровне 92,220, а ING Groep NV (AS:INGA) снизились в цене на 0,196 п. (1,51%) и завершили торги на отметке 12,816.
На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (66) превысило количество закрывшихся в плюсе (38), а котировки 26 акций практически не изменились.
Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,02%, 1,60 п., и завершили торги на отметке 158,00. Котировки акций Cofinimmo (BR:COFB) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 0,36%, 0,40 п., и завершили торги на отметке 112,10.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,40%, или 4,90, достигнув отметки $1.222,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 2,02%, или 1,37, до $69,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,45%, или 1,05, до отметки $73,44 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,39% до 1,1614, а котировки EUR/GBP повысились на 0,27%, достигнув отметки 0,8907.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,37% до 94,81.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,57% Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,43% Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,17%
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение