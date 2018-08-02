Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,81%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, сырья и финансов.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 подешевел на 0,81%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Sofina (BR:SOF), которые подорожали на 1,60 п. (1,02%), закрывшись на отметке в 158,00. Котировки Argen-X (BR:ARGX) выросли на 0,80 п. (1,01%), завершив торги на уровне 79,90. Бумаги Cofinimmo (BR:COFB) выросли в цене на 0,40 п. (0,36%), закрывшись на отметке 112,10.

Лидерами падения стали акции Solvay SA (BR:SOLB), цена которых упала на 2,55 п. (2,19%), завершив сессию на отметке 114,10. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 1,940 п. (2,06%), закрывшись на уровне 92,220, а ING Groep NV (AS:INGA) снизились в цене на 0,196 п. (1,51%) и завершили торги на отметке 12,816.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (66) превысило количество закрывшихся в плюсе (38), а котировки 26 акций практически не изменились.

Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,02%, 1,60 п., и завершили торги на отметке 158,00. Котировки акций Cofinimmo (BR:COFB) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 0,36%, 0,40 п., и завершили торги на отметке 112,10.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,40%, или 4,90, достигнув отметки $1.222,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 2,02%, или 1,37, до $69,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,45%, или 1,05, до отметки $73,44 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,39% до 1,1614, а котировки EUR/GBP повысились на 0,27%, достигнув отметки 0,8907.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,37% до 94,81.