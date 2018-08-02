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Госдеп США одобрил удаление подозрительных аккаунтов в Facebook
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Госдеп США одобрил удаление подозрительных аккаунтов в Facebook 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Госдепартамент поприветствовал решение Facebook удалить ряд «подстрекательских» аккаунтов, управляемых за пределами США. Сообщение об этом разместила на своей странице в Twitter официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.
Она подчеркнула, что эти аккаунты «разжигали разногласия и насилие», и призвала и другие технологические компании принять «агрессивный подход к этой коварной проблеме».
"Эти попытки являются частью более широкомасштабной кампании, направленной на ослабление США и подрыва нашего образа жизни путем сталкивания людей друг с другом", — отметила Науэрт.
Напомним, ранее руководство Facebook уведомило власти США об удалении десятков аккаунтов, отличавшихся подозрительно «скоординированным недостоверным поведением». В компании подчеркнули, что удаленные страницы обманывали пользователей соцсети и пытались через платформу оказывать на них политическое влияние.
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