Госдеп США одобрил удаление подозрительных аккаунтов в Facebook

Госдепартамент поприветствовал решение Facebook удалить ряд «подстрекательских» аккаунтов, управляемых за пределами США. Сообщение об этом разместила на своей странице в Twitter официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

Она подчеркнула, что эти аккаунты «разжигали разногласия и насилие», и призвала и другие технологические компании принять «агрессивный подход к этой коварной проблеме».

"Эти попытки являются частью более широкомасштабной кампании, направленной на ослабление США и подрыва нашего образа жизни путем сталкивания людей друг с другом", — отметила Науэрт.

Напомним, ранее руководство Facebook уведомило власти США об удалении десятков аккаунтов, отличавшихся подозрительно «скоординированным недостоверным поведением». В компании подчеркнули, что удаленные страницы обманывали пользователей соцсети и пытались через платформу оказывать на них политическое влияние.