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Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,33%
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Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,33% 

Investing.com Россия 6 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, промышленности и потребительских услуг.
На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 подорожал на 0,33%, индекс SBF 120 вырос на 0,37%.
В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Credit Agricole SA (PA:CAGR), которые подорожали на 0,275 п. (2,30%), закрывшись на отметке в 12,225. Котировки Carrefour SA (PA:CARR) выросли на 0,30 п. (1,98%), завершив торги на уровне 15,46. Бумаги ArcelorMittal SA (AS:MT) выросли в цене на 0,485 п. (1,78%), закрывшись на отметке 27,740.
Лидерами падения стали акции Air Liquide SA (PA:AIRP), цена которых упала на 0,85 п. (0,78%), завершив сессию на отметке 108,15. Акции Accor SA (PA:ACCP) поднялись на 0,25 п. (0,58%), закрывшись на уровне 43,15, а Sanofi SA (PA:SASY) снизились в цене на 0,40 п. (0,54%) и завершили торги на отметке 74,10.
В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции ALD SA (PA:ALDA), которые подорожали на 4,58% до отметки 16,00, Tarkett (PA:TKTT), которые набрали 4,36%, закрывшись на уровне 23,96, а также акции Eramet (PA:ERMT), которые повысились на 4,17%, завершив сессию на отметке 83,65.
Лидерами падения стали акции Euronext (PA:ENX), которые снизились в цене на 2,20%, закрывшись на отметке 53,30. Акции компании Imerys (PA:IMTP) потеряли 1,47% и завершили сессию на уровне 63,70. Котировки Elis Services SA (PA:ELIS) снизились в цене на 1,45% до отметки 19,66.
На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (334) превысило количество закрывшихся в минусе (210), а котировки 119 акций практически не изменились.
Котировки акций ALD SA (PA:ALDA) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,58%, 0,70 п., и завершили торги на отметке 16,00. Котировки акций Imerys (PA:IMTP) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,47%, 0,95 п., и завершили торги на отметке 63,70.
Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 6,12% до отметки 12.90.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,15%, или 1,80, достигнув отметки $1.221,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,45%, или 0,31, до $68,65 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,12%, или 0,09, до отметки $73,36 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,15% до 1,1568, а котировки EUR/GBP упали на 0,04%, достигнув отметки 0,8897.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,03% до 95,03.
Investing.com Россия: последние новости
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