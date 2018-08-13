Вашингтон «убьет» рубль к концу года

К ноябрю курс доллара может достичь исторического максимума по отношению к рублю. Об этом « Российской газете » заявили в «Альпари».

Замдиректора аналитического департамента компании Анна Кокорева отметила, что лишь на вероятность введения новых антироссийских санкций США рубль отреагировал падением до двухлетнего минимума. Это, в свою очередь, позволяет предположить, что само их введение, которое едва ли состоится раньше ноября, может обрушить курс рубля до 80 рублей или вовсе до исторического минимума.

«Однако вряд ли ЦБ будет сидеть сложа руки», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, и курс рубля, и инфляцию Центробанк сможет проконтролировать путем повышения ключевой ставки. Кроме того, Кокорева отметила, что американский законопроект о новых санкциях может быть принят не в том виде, в котором предстал две недели назад, а в «смягченном», что удешевит рубль гораздо меньше — до 69-70 за один доллар. Тем не менее и эту ситуацию экономист назвала «неприятной» и способной отразиться на ценах и покупательской способности россиян.