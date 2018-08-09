Что будет, если Китай завтра опустит юань в свободное плавание?

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». «Торговая война» между США и Китаем в самом разгаре. Стороны повышают пошлины на различные группы товаров, проводят ответные удары, но это лишь часть «боевых действий».

Достаточно важные события происходят с использованием других инструментов давления. Так, например, Штаты активно вводят санкции и ослабляют экономики союзников и торговых партнеров Китая.

Это касается и России, и Ирана, и, конечно, Турции.

[ВИДЕОВРЕЗКА] На фоне полномасштабной войны между США и Китаем турецкий кризис кажется малозначимым. Однако, если разобраться в деталях, становится очевидно, что Вашингтон давит на Пекин и через его партнеров, а подход к каждому из них индивидуальный. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Но власти Поднебесной — это серьезный соперник, и у них в арсенале есть свое достаточно грозное оружие. В первую очередь это, конечно, юань.

Народный банк Китая уже провел существенное ослабление своей валюты, что позволило частично нивелировать экспортные потери от повышения торговых тарифов.

Сейчас офшорный курс юаня находится на уровне 6,82 юаня за доллар, однако это не конец, считают эксперты. Так, например, экономических обозреватель Григорий Бегларян полагает, что уже достаточно скоро китайцы отпустят юань в свободное плавание. Для таких мыслей есть ряд оснований.

Во-первых, госбанки КНР начали активно работать на форвардном рынке. China Construction Bank купил контракт на рост доллара к юаня на крупную сумму.

Эксперт полагает, что китайцы сразу отпустят курс юаня до 7,5 за доллар, что вызовет молниеносное ослабление других китайских валют, причем сразу процентов на 15-20.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Пока российский рынок реагирует на позавчерашние новости о санкциях, Турция все ближе к финансовому краху. Но стоит ли объяснять все проблемы Анкары неумелой монетарной политикой президента Эрдогана? [/ВИДЕОВРЕЗКА] Готовность к снижению азиатских валют видна по динамике корзины юаня.

Вот что написал Бегларян в своем Twitter:

"Корзина юаня тестирует новый минимум, что означает готовность Китая масштабно ослаблять юань. По текущей цене корзины доллар уже должен быть по цене в 7 юаней, но, видимо, процесс чуть растянут во времени, хотя цели корзины — еще 5-7% вниз. В таком случае цель по паре доллар/юань 7,26, евро/юань 8,75, а в паре с иеной 14,65".

Если такой расклад реализуется и юань действительно резко ослабнет, то американские спекулянты уже не смогут сохранять спокойствие, проще говоря, они будут наказаны, и тогда американский рынок наконец испытает настоящий стресс.

К слову, уже сейчас американцы начинают стелить солому. Так, с 21 сентября в индексах будут снижены веса различных бумаг хайтека, в частности Facebook.