ЦБ Индии отправил фондовые индексы в нокаут

Москва, 2 августа — «Вести. Экономика». В четверг ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали отрицательную динамику. На биржах продолжают отыгрываться вчерашние новости о повышении ключевой процентной ставки центральным банком Индии.

Кроме того, отсутствие аппетита к риску объясняется неутихающими волнениями на тему торгового конфликта в связи с тем, что США предложили ввести более высокий тариф на китайские товары общей стоимостью $200 млрд

Внешний фон также оказался неблагоприятный: в Азии торги завершились в «красной» зоне, в Европе индексы тоже торгуются с понижением.

По итогам торгов индекс Nifty 50 просел на 0,89% до 11244,70 пункта, тем временем, BSE Sensex уменьшился на 0,95% и закрылся на отметке в 37165,16 пункта.

К 13:23 МСК валютная пара USD/INR демонстрирует повышение на 0,48% и торгуется на отметке в 68,645, а пара EUR/INR растет на 0,08% до 79,7570. Доходность десятилетних государственных облигаций Индии увеличивается и находится на отметке 7,722%.

Котировки тяжеловесов в составе региональных индексов Reliance Industries и Housing Development and Finance скатились на 2,0% и 1,9% соответственно

Не пользовались спросом акции автопроизводителей. Так, рыночная капитализация Maruti Suzuki India уменьшилась на 2,1%.

Между тем, бумаги технологической компании L&T Technology Services (L&T Tech) подешевели на 4,9% после того, как промышленный конгломерат Larsen & Toubro принял решение о продаже 4,1 млн её акций.

Тем временем, нефтегазовая компания Oil and Natural Gas убавила из своего актива 0,4% в преддверии публикации квартальных финансовых результатов.

Калмыкова Анна, аналитик ГК «ФИНАМ»