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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением
Деловая газета «Взгляд»
21 час назад
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Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в пятницу опустился на 0,1% — до 2292 пунктов, индекс РТС снизился на 0,3% — до 1137 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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