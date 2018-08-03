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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением 

Деловая газета «Взгляд» 21 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в пятницу опустился на 0,1% — до 2292 пунктов, индекс РТС снизился на 0,3% — до 1137 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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