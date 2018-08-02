Добыча нефти в РФ в июле выросла на 1,4% до 11,2 млн баррелей

Москва, 2 августа — «Вести. Экономика». Добыча нефти и газового конденсата в РФ в июле 2018 г. выросла на 1,4% до 11,215 млн баррелей с 11,063 млн баррелей в сутки в июне, согласно данным ЦДУ ТЭК Минэнерго

Добыча сырья в России приблизилась к максимальному постсоветскому уровню октября 2016 г. в 11,247 млн баррелей в сутки. Этот месяц был базой для отсчёта сокращения добычи РФ и других стран в рамках соглашения ОПЕК+.

В конце июля Минэнерго повысило прогноз производства сырья в РФ на 2018 г. на 3,5 млн тонн до 551 млн тонн после решения участников сделки ОПЕК+ о постепенном наращивании глобальной нефтедобычи.

27 июля глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Россия в июле увеличит добычу нефти на 200-250 тыс. б/с по сравнению с обязательствами по сделке.

Россия обязалась в рамках соглашения ОПЕК+ сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн б/с. Однако в июне страны-участницы сделки решили увеличить добычу нефти в целом на 1 млн б/с.

Россия в первые две недели июля увеличила добычу нефти до 1,531 млн тонн в сутки (11,22 млн б/с), что на 273 тыс. б/с больше обязательств по сделке ОПЕК+.

Источники Рейтер сообщали, что Россия смогла быстро восстановить добычу в том числе благодаря накопленным запасам, но Новак утверждает, что у РФ нет хранилищ, способных регулировать рынок.

Статданные показали, что всего Россия добыла в июле 47,429 млн тонн нефти по сравнению с 45,276 млн тонн в июне.

Производство газа в июле составило 53,92 млрд куб. метров, или 1,74 млрд куб. метров в сутки. Месяцем ранее этот показатель составлял 53,57 млрд куб. метров (1,79 млрд куб. метров в сутки).