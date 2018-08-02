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Нефть дорожает на 2% на опасениях перебоев в поставках из стран Персидского залива
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Нефть дорожает на 2% на опасениях перебоев в поставках из стран Персидского залива 

Прайм 9 часов назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту и увеличиваются примерно на 2% на опасениях блокировки Ираном поставок этого сырья из других стран Персидского залива, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 21.13 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,77%, до 73,66 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,16%, до 69,11 доллара за баррель.
В ночь на четверг стало известно, что Иран в течение 48 часов готовится начать масштабные военно-морские учения, чтобы продемонстрировать свои возможности блокирования Ормузского пролива. В начале июля заместитель начальника ставки Корпуса стражей исламской революции (КСИРа) Исмаил Коусари заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти, если экспорт иранской нефти будет сдерживаться.
"Иранцы обострили опасения возможного перекрытии ими экспорта из стран Персидского залива. Они угрожали это сделать и раньше, но никогда так сильно не приближались к маршрутам транспортировки нефти. Чем ближе они к судоходным путям Ормузского пролива, тем больше растут цены на нефть", — приводит агентство Market Watch слова президента энергетической консультационной WTRG Economics Джеймса Уильямса (James Williams).
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкций против Ирана, в том числе вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Позднее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября.
Вместе с тем участники торгов продолжают отыгрывать ситуацию с нефтью в США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти за неделю по 27 июля увеличились на 3,8 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 408,7 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 2,784 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 402,106 миллиона баррелей. При этом добыча в стране снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.
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