Белый дом обратился к бизнесу США после сообщений о заводе Tesla в КНР

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости . Белый дом не комментирует сообщения о планах компании Tesla по строительству завода в Китае, но призывает американские компании инвестировать в США.

"Мы бы хотели, чтобы все американские компании инвестировали здесь. Я комментирую конкретно про Tesla, но мы призываем все компании строить их заводы здесь, в Америке, инвестировать здесь", — сказала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на регулярном брифинге в Белом доме

Она вновь обвинила Китай в нечестной торговле и призвала компании США не вести «нездоровое сотрудничество с такими странами».

Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что американская Tesla планирует выделить пять миллиардов долларов на строительство завода в Китае на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, при этом часть средств компания рассчитывает привлечь в Китае.

В середине июля СМИ сообщали, что Tesla подписала соглашения с властями Шанхая, которое позволит построить завод в этом китайском городе для выпуска до 500 тысяч автомобилей в год. Как отмечалось, завод компании в Китае поможет укрепить Tesla свои позиции на быстрорастущем рынке электромобилей и избежать высоких импортных тарифов. По данным источника агентства, Tesla ожидает, что предприятие недалеко от Шанхая начнет выпускать электрокары Model 3 к 2020 году.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.