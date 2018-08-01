Ещё
Белый дом обратился к бизнесу США после сообщений о заводе Tesla в КНР
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Белый дом обратился к бизнесу США после сообщений о заводе Tesla в КНР 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РЖД-Партнер
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Белый дом не комментирует сообщения о планах компании Tesla по строительству завода в Китае, но призывает американские компании инвестировать в США.
"Мы бы хотели, чтобы все американские компании инвестировали здесь. Я комментирую конкретно про Tesla, но мы призываем все компании строить их заводы здесь, в Америке, инвестировать здесь", — сказала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс на регулярном брифинге в Белом доме
Она вновь обвинила Китай в нечестной торговле и призвала компании США не вести «нездоровое сотрудничество с такими странами».
Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что американская Tesla планирует выделить пять миллиардов долларов на строительство завода в Китае на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, при этом часть средств компания рассчитывает привлечь в Китае.
В середине июля СМИ сообщали, что Tesla подписала соглашения с властями Шанхая, которое позволит построить завод в этом китайском городе для выпуска до 500 тысяч автомобилей в год. Как отмечалось, завод компании в Китае поможет укрепить Tesla свои позиции на быстрорастущем рынке электромобилей и избежать высоких импортных тарифов. По данным источника агентства, Tesla ожидает, что предприятие недалеко от Шанхая начнет выпускать электрокары Model 3 к 2020 году.
"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
Последние новости
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал Казна Украины опустела. Порошенко хочет, чтобы ее пополняла Россия Названы пять автомобилей, которые уйдут с российского рынка
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение