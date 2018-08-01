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«Роснефть» выросла на корпоративных новостях
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«Роснефть» выросла на корпоративных новостях 

Lenta.ru 1 августа 2018
Фото: Lenta.ru
Бумаги «Роснефти» оказались в лидерах роста, подорожав более чем на 3,5 процента — до 419 рублей за акцию и вплотную приблизившись к историческим максимумам. Таким котировкам способствовали прогнозы по росту чистой прибыли компании. Аналитики, опрошенные «Лентой.ру» считают, что взрывному росту котировок компания обязана финансовому отчету британской ВР (владеет 19,75 процента акций «Роснефти»). Вчера компания сообщила, что чистая прибыль «Роснефти», приходящаяся на долю BP, во II квартале этого года составила 766 миллионов долларов, увеличившись почти в три раза.
«ВР публикует отчетность раньше «Роснефти» и учитывает показатели последней по методу долевого участия. Таким образом, общая чистая прибыль «Роснефти» во II квартале может составить 3,9 миллиарда долларов», — поясняет начальник аналитического отдела «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, после публикации отчетности «Роснефти», рост стоимости акций компании продолжится.
Котировки зарубежных компаний растут на порядок медленнее, отмечает аналитик «Атона» Александр Корнилов: акции Total с начала года подорожали на 18 процентов, ВР — на 7,2 процента, бумаги Shell выросли в цене на 2,4 процента, а ExxonMobil вообще подешевели на 2,5 процента.
Иностранные инвесторы разделяют позитивный настрой в отношении бумаг «Роснефти». Акции компании могут стать самыми привлекательными бумагами среди всего российского ТЭКа, считают аналитики американского Goldman Sachs. По их оценкам, дивидендные выплаты «Роснефти» будут расти как минимум на 15 процентов ежегодно, и к 2020 году доходность бумаг составит 10 процентов — абсолютный рекорд среди всех компаний нефтегазового сектора.
Оптимизм в инвесторов вселила новая стратегия компании, уверяют аналитики: в мае «Роснефть» объявила, что планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 миллиардов рублей, снизить целевой уровень капзатрат на 20 процентов и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 миллиарда доллларов. «Инициатива реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50 процентов чистой прибыли по стандартам МСФО и направлена на повышение доходности для акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности „Роснефти“», — пояснил «Ленте.ру» представитель компании, отметив, что по итогам 2017 года общий объем дивидендных выплат компании составил 111,1 миллиарда рублей, увеличившись на 75 процентов по сравнению с предыдущим годом.
«Агрессивная политика «Роснефти» в области слияний и поглощений в 2016 году была продиктована мнением руководства компании о том, что рыночная цена на нефть достигла дна и, следовательно, компания находилась в режиме активного инвестирования. Нынешнее предпочтение руководства отдается рационализации портфеля и дальнейшему повышение операционной эффективности компании», — отмечается в отчете Goldman Sachs.
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