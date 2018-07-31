Минфин Белоруссии договорился с российскими банками о размещении гособлигаций

Министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с несколькими российскими банками и ЕАБР с целью размещения в 2018–2020 годах долгосрочных гособлигаций на Московской бирже . Об этом сообщается на сайте ведомства.

"…заключено соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории России", — заявили в министерстве.

Как стало известно, российские банки назначены организаторами, а Евразийский банк развития — соорганизатором размещения в 2018–2020 годах выпусков государственных долгосрочных облигаций Белоруссии на финансовом рынке Российской Федерации.