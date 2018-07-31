ЦБ выпустил монеты с героями «Ну, погоди!»

Центробанк объявил о выпуске памятных монет, посвященных мультфильму «Ну, погоди!», на которых изображены сцены с Волком и Зайцем.

«Выпускаются памятные монеты, посвященные мультфильму «Ну, погоди!». Банк России 31 июля 2018 года выпускает в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов «Ну, погоди!» серии «Российская (советская) мультипликация», — сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ

В оборот поступили монеты номиналом 3 рубля — их выпущено 3 тыс. штук. Кроме того, выпущены монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей: в обычном и специальном исполнениях. В обычном исполнении тираж составляет 450 тыс. штук, в специальном, которое содержит цветное изображение — 50 тыс. штук.

«На оборотной стороне монет расположено изображение сцены из мультфильма с Волком и Зайцем, вверху по окружности расположена надпись «Ну, погоди!», — сообщили в Банке России.

Монеты выпущены в честь 50-летия со дня выхода первой серии знаменитого мультфильма.